Les Laboratoires Nucléaires Canadiens et l’Autorité fédérale de réglementation nucléaire des Émirats arabes unis conviennent de coopérer dans la science et la technologie nucléaires

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens et l’organisme de réglementation nucléaire des Émirats arabes unis officialisent les relations de plus en plus étroites entre leurs deux pays par la signature d’un protocole d’entente

CHALK RIVER, Ontario et ABU DHABI, Émirats arabes unis, 11 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le plus important laboratoire de science et technologie nucléaires du Canada, et l’Autorité fédérale de réglementation nucléaire (FANR), l’organisme de réglementation nucléaire indépendant des Émirats arabes unis (EAU), ont le plaisir d’annoncer la signature d’un protocole d’entente (PE) visant à coopérer dans la science et la technologie nucléaires. Cette entente fait suite à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP28, qui s’est tenue à Dubaï. Au cours de cette conférence 22 pays, donc le Canada et les EAU, ont lancé la « Déclaration pour tripler l’énergie nucléaire d’ici 2050 », reconnaissant ainsi le rôle clé joué par l’énergie nucléaire dans l’atteinte de la neutralité en matière de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale.



Ce PE formalise également les relations croissantes entre le Canada et les Émirats arabes unis, qui se sont traduites par une visite des LNC aux Émirats arabes unis en janvier dernier et par une visite réciproque de la FANR et de l’Emirate Nuclear Energy Corporation (ENEC) l’été dernier sur le campus des Laboratoires de Chalk River, en Ontario. Grâce à cette nouvelle entente, les deux organisations sont prêtes à collaborer dans divers domaines nucléaires pour favoriser le développement économique, réduire les émissions et faire progresser les technologies innovantes liées à la santé publique, à la gestion des déchets et aux sciences de l’environnement.

« Le Canada et les EAU partagent la conviction que la science et la technologie nucléaires peuvent jouer un rôle majeur dans la promotion d’un avenir plus pacifique, sain et prospère », a déclaré Jack Craig, nouveau président et chef de la direction des LNC. « Cette entente constitue l’aboutissement d’une série d’engagements entre nos organisations, qui partagent les mêmes idées. Elle permettra aux LNC de partager leurs vastes ressources et connaissances avec les EAU, apportant ainsi leur soutien à une nation nucléaire émergente, tout en apprenant d’un pays connu pour son ambition et son sens de l’innovation. Nous espérons qu’il s’agit là seulement du début de notre relation et que cette entente servira de premier pas vers des collaborations plus étroites et importantes à l’avenir. »

« Ce partenariat marque une étape cruciale dans notre engagement à tirer parti de la science et de la technologie nucléaires en faveur du développement durable du secteur nucléaire et des rayonnements dans les EAU. En combinant notre expertise en matière de réglementation avec l’infrastructure de recherche avancée des LNC, nous espérons être à l’avant-garde du développement des capacités des Émirats arabes unis dans les applications des rayonnements, la protection de l’environnement et la gestion des déchets radioactifs, en plus d’élaborer des cadres réglementaires pour les technologies nucléaires de pointe », a déclaré Christer Viktorsson, directeur général de la FANR.

Dans le cadre de ce PE, les organisations ont dressé une liste de domaines d’action qui intéressent les deux parties et exploitent leurs points forts respectifs, notamment les petits réacteurs modulaires, les sciences de l’hydrogène, les isotopes médicaux, la gestion des déchets radioactifs, la surveillance de l’environnement et les capacités de détection aux frontières, entre autres. L’entente prévoit également des possibilités de coopération qui seront envisagées à mesure que la relation évolue. Il s’agit de la réalisation de projets et de programmes de recherche communs, du partage de scientifiques, d’ingénieurs et d’autres professionnels, de l’échange d’informations scientifiques et techniques, de l’observation et de la participation à des études de recherche, de l’organisation de séminaires et de réunions et de visites de site par le personnel de chacune des parties.

L’entente renforce l’élan des EAU dans l’adoption de l’énergie nucléaire et l’exploration d’autres applications nucléaires pour répondre à leurs besoins nationaux. Ces dernières années, dans le cadre d’efforts visant à diversifier leur bouquet énergétique, les EAU ont commencé à exploiter la centrale nucléaire de Barakah, la toute première centrale nucléaires aux EAU et dans le monde arabe. Alors que les EAU cherchent à faire progresser leur programme nucléaire, ils auront accès à une large gamme de produits et de services nucléaires au sein des laboratoires de Chalk River, qui sont les laboratoires nationaux de recherche nucléaire du Canada. Le campus héberge un large éventail d’installations nucléaires de pointe, notamment des laboratoires consacrés à la recherche sur les réacteurs avancés, au développement et à l’essai du combustible nucléaire, aux sciences de la santé, à la chimie analytique, à la thermohydraulique et aux essais mécaniques, pour n’en citer que quelques-uns.

« Selon moi, ce PE arrive à point nommé pour le Canada et les EAU, puisque ces deux pays cherchent à tirer parti des nombreux avantages de la science et de la technologie nucléaires pour leurs propres applications, qu’il s’agisse d’énergie propre, de santé publique, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale », a ajouté Craig. « C’est la force motrice de cette entente, et je pense que nos capacités complémentaires contribueront à faire progresser les deux programmes nucléaires vers de nouveaux sommets ».

Si vous souhaitez en savoir plus sur les LNC, notamment sur leurs projets et programmes en matière de science et de technologie nucléaires, veuillez consulter le site www.cnl.ca/ . Pour plus d’informations sur la FANR, veuillez consulter le site www.fanr.gov.ae.

À propos des LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez consulter le site www.cnl.ca/ .