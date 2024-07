Konica Minolta présente la nouvelle génération d’appareils multifonctions: la gamme bizhub One i-Series

MISSISSAUGA, Ontario, 11 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) L tée ( Konica Minolta) est ravie d’annoncer le lancement de la nouvelle génération d’appareils multifonctions bizhub i-Series primés : la gamme bizhub One i-Series. Conçus pour améliorer la convivialité dans les milieux de travail dynamiques modernes tout en déjouant les menaces croissantes pour la sécurité grâce à leur micrologiciel avancé, ces nouveaux modèles renforcent la protection contre les actes malveillants.



Sécurité améliorée

Selon les conclusions du rapport de Quocirca de 2023 * , intitulé The Print Security Landscape, seules 11 % des organisations comptant entre 250 et 499 employés et 27 % de celles en comptant entre 500 et 999 disent avoir pleinement confiance en la sécurité de leur infrastructure d’impression. La nouvelle gamme bizhub One i-Series vise à inverser cette tendance en améliorant la visibilité et en fournissant des renseignements détaillés sur les questions de sécurité pour permettre aux utilisateurs de rester vigilants et d’intervenir rapidement.

Parmi les caractéristiques les plus remarquables, mentionnons la fonction de « détection des attaques par demande d’authentification », qui bloque les tentatives non autorisées d’accès lors d’attaques par force brute – lesquelles sont en hausse de* 160 % chaque année*. En cas de tentative, les administrateurs de réseau sont avisés et peuvent ainsi prendre rapidement les mesures requises.

Les organisations qui optent pour BitDefender disposent de couches supplémentaires de sécurité pour différents groupes cibles d’utilisateurs. BitDefender prévient la propagation des maliciels vers d’autres appareils sur le réseau et fait en sorte qu’il soit impossible de recourir à l’appareil multifonction comme point d’accès pour subtiliser des données. Lorsqu’une menace est détectée, la solution antivirus avise immédiatement les administrateurs de réseau et leur fournit des renseignements détaillés sur le type de menace et son origine. Les utilisateurs peuvent quant à eux voir l’état de la situation sur la page d’accueil.

Convivialité améliorée

Chaque modèle de la nouvelle gamme bizhub One i-Series dispose d’une interface utilisateur intuitive améliorée. Pour un accès rapide, il est maintenant possible de regrouper les applications dans un même dossier, par thème ou selon la fréquence d’utilisation, comme sur un téléphone intelligent. De plus, par souci de commodité pour l’utilisateur, les fonctions couramment utilisées qu’il fallait aller chercher sur Konica Minolta MarketPlace sont désormais préinstallées.



La plateforme facilite le stockage de fichiers volumineux ainsi que le partage de fichiers et la collaboration avec les partenaires internes et externes, ce qui améliore la fluidité des communications et le travail d’équipe. L’attention portée à la sécurité des données et des appareils permet aux entreprises de garantir la confidentialité nécessaire. Par ailleurs, la solution de soins de santé de Konica Minolta est parfaite pour la prise en charge des patients, la transition des soins et la gestion de documents, ce qui en fait la solution idéale pour les processus d’admission, d’inscription et d’administration.

Les nouveaux modèles simplifient la connexion pour les utilisateurs de Microsoft Azure (Microsoft Entra ID) ou de Google Workspace: ces derniers peuvent maintenant accéder à leurs fichiers et dossiers avec la fonction d’authentification unique. La fonction de « reconnaissance de supports automatique », en option sur les appareils A3 et incluse de série sur les modèles bizhub C451i, C551i, C651i et C751i, a également été améliorée. À l’aide de capteurs optiques et ultrasoniques, elle détecte automatiquement le type de papier utilisé, assurant ainsi une bonne alimentation en divers types de supports.

Fonctions infonuagiques d’impression, de numérisation et de télécopie

Outre leur sécurité et leur convivialité améliorées, les nouveaux modèles bizhub One i-Series offrent des fonctions infonuagiques d’impression, de numérisation et de télécopie. Ainsi, les utilisateurs peuvent imprimer, télécopier et numériser des documents directement dans le nuage ou à partir de ce dernier, pour une intégration fluide avec les services de stockage infonuagique les plus populaires. Ils peuvent également consulter et gérer leurs documents de n’importe où – flexibilité et efficience assurées pour les bureaux modernes!

« La nouvelle gamme d’appareils multifonctions A3 et les tout nouveaux appareils A4 de Konica Minolta sont gage d’évolution constante en prévision de nouvelles façons de travailler, explique Jason Dizzine vice-président, Gestion du portefeuille et planification chez Konica Minolta. Nos tout derniers modèles bizhub One i-Series, qui proposent des caractéristiques et des services sophistiqués, sont conçus pour répondre à tous les besoins de la clientèle, quels que soient leur secteur, leur taille et leurs exigences – même si leur environnement requiert une combinaison de produits A3 et A4. »

La nouvelle gamme bizhub One i-Series de Konica Minolta comprend treize appareils A3 : huit appareils multifonctions couleur et cinq appareils multifonctions monochromes:

Appareils A3 couleur : bizhub C251i, bizhub C301i, bizhub C361i, bizhub C451i, bizhub C551i, bizhub C651i, bizhub C751i.

Appareils A3 monochromes : bizhub 301i, bizhub 361i, bizhub 451i, bizhub 551i, bizhub 651i, bizhub 751i.

Rendez-vous sur le site Web de Konica Minolta pour en savoir plus sur sa gamme de produits de bureau.

