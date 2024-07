David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd, fala sobre o sucesso offshore no mercado global de corretagem

David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd, fala sobre crescimento estratégico, em entrevista recente à World Finance

Em uma recente série de entrevistas com a World Finance, David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd, trouxe à tona o crescimento estratégico do EBC Financial Group no meio de 2024, o panorama regulatório e as perspectivas no mercado global de corretagem.

Navegando a pandemia e o crescimento na região APAC

Estabelecido em 2020, mesmo durante o auge da pandemia de COVID-19, o EBC Financial Group tem experimentado um crescimento notável, especialmente na região da APAC. Barrett destacou os fatores únicos que impulsionam essa expansão, incluindo a demografia da região, o aumento da conscientização tecnológica e o crescente rendimento disponível. «A APAC tem sido o principal impulsionador. O crescimento na base de clientes de praticamente todos os corretores vem dessa região. A China está muito ocupada, mas há muitos outros países na região que estão experimentando um forte crescimento,» observou Barrett.

«Há um público mais jovem, eles estão se reunindo mais on-line, têm melhor acesso à tecnologia. A capacidade de conexão é muito, muito melhor do que costumava ser», observou Barrett, referindo-se ao aumento significativo do envolvimento digital e das atividades financeiras on-line. Ele explicou ainda: «Eles têm renda disponível, são mais abastados do que costumavam ser e, provavelmente, querem alcançar e se esforçar. E suspeito que é isso que tem impulsionado tanto a APAC.»

Ele também citou o impacto do colapso das ações meme como um exemplo que alterou os níveis de participação de muitos novos participantes. O fenômeno das ações meme, caracterizado pela rápida ascensão e queda de ações de pequena capitalização impulsionadas pelo hype da mídia social, resultou em volatilidade financeira significativa e desilusão entre os novos operadores, levando a um declínio na participação. «Mas, em relação ao grupo, eu diria que nossos volumes continuaram a aumentar», acrescentou Barrett.

Cenário regulatório e expansão global

Barrett abordou os desafios crescentes no mercado de corretagem onshore, impulsionados por regulamentações cada vez mais rigorosas e pelo aumento dos custos operacionais. Ele destacou a influência política sobre as regulamentações onshore no EEE (Espaço Econômico Europeu), com proibições totais de determinados produtos, como contratos por diferença (CFDs) na Espanha e restrições rigorosas na França. «Os reguladores em jurisdições maduras continuarão a ser rigorosos. Acho que veremos cada vez mais os participantes menores sendo expulsos dessas jurisdições porque os custos de atrito para manter um negócio são muito altos», explicou ele. O EBC Financial Group aproveitou as oportunidades de crescimento estabelecendo escritórios em Bogotá, Cingapura e Kuala Lumpur, e recentemente obteve uma licença regulatória completa da Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA). «Estabelecemos a sede nas Ilhas Cayman principalmente porque acreditamos que o mercado de corretagem offshore continuará a se tornar mais desafiador em termos de regulamentações, serviços bancários e fornecimento de tecnologia. Portanto, se você estiver procurando uma jurisdição offshore, as Ilhas Cayman são provavelmente uma das melhores disponíveis», disse Barrett.

O crescimento do EBC Financial Group é ainda mais fortalecido por parcerias estratégicas, incluindo uma recente colaboração de três anos e meio com o FC Barcelona. «A parceria com uma marca de renome mundial como essa ressalta nossa ambição de alcançar os mais altos níveis de sucesso», explicou Barrett. Ele também enfatizou os esforços da empresa para se destacar em um mercado saturado por meio do forte reconhecimento da marca e do recrutamento de qualidade.

Desafios e perspectivas futuras

Olhando para o futuro, Barrett observou que o setor de corretagem enfrenta uma série de desafios. «Um dos maiores desafios é acompanhar as mudanças regulatórias e garantir que estejamos em conformidade em todas as regiões. O custo da conformidade regulatória está aumentando, e precisamos investir significativamente em tecnologia e pessoal para atender a essas demandas», disse ele. Barrett também mencionou a importância do crescimento sustentável: «Temos que ter cuidado com o local para onde vamos e com a velocidade de expansão, pois há riscos em uma expansão muito rápida. Nossa estratégia é crescer organicamente e garantir que tenhamos a infraestrutura certa e uma equipe de qualidade.»

Barrett previu que a tendência de consolidação no setor de corretagem continuará. «Os participantes menores terão cada vez mais dificuldade para sobreviver no mercado local devido aos altos custos operacionais e regulatórios. Isso impulsionará uma maior consolidação e levará alguns corretores a explorar oportunidades offshore. Para os clientes, isso pode significar acesso a opções de investimento mais diversificadas», acrescentou.

Segurança cibernética e responsabilidade corporativa

Discutindo o rápido crescimento da empresa, Barrett compartilhou insights sobre como superar desafios como ataques de clonagem. «Para um grupo como o nosso, é uma distração infeliz, mas não é incomum», disse ele. Desde então, o EBC Financial Group fez uma parceria com uma empresa de segurança cibernética de renome mundial para monitorar e proteger sua presença digital em todo o mundo.

Barrett também destacou o compromisso da empresa com a responsabilidade social corporativa (CSR) e os esforços de sustentabilidade. «Como exemplo, o financiamento da EBC apoiará a compra e a distribuição de 100.000 mosquiteiros de última geração para quase 25.000 famílias na República Democrática do Congo. Os mosquiteiros proporcionarão proteção eficaz a 100% dos membros de 13 comunidades, aproximadamente 150.000 pessoas, contra mosquitos que se adaptaram a outros inseticidas. Essa campanha dará tranquilidade aos pais e ajudará a garantir que os alunos permaneçam na escola e que as crianças pequenas possam chegar ao quinto aniversário.»

Outras iniciativas notáveis de CSR incluem a promoção da educação financeira por meio de uma série de webinars sobre evasão fiscal em colaboração com o Departamento de Economia da Universidade de Oxford, juntamente com o apoio direto ao fundo de bolsas de estudo para estudantes de pós-graduação do departamento.

O EBC Financial Group continua a crescer, empregando mais de 300 pessoas e mantendo uma mistura de culturas e fusos horários. Com foco no crescimento sustentável, forte conformidade regulatória e parcerias estratégicas, a empresa está bem posicionada para navegar no cenário financeiro em constante mudança.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no prestigioso distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por seu conjunto abrangente de serviços, incluindo corretagem financeira, gerenciamento de ativos e soluções integradas de investimento. Com escritórios estrategicamente localizados em importantes centros financeiros, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Tóquio, Cingapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e outros, a EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais de todo o mundo.

Reconhecida com vários prêmios, a EBC se orgulha de aderir aos mais altos padrões éticos e regulamentações internacionais. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd é regulamentado pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) e o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA).

No centro do EBC Group estão profissionais experientes, com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos, desde o Plaza Accord até a crise do franco suíço em 2015. A EBC promove uma cultura em que a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que cada compromisso com os investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

A EBC é a parceira oficial de câmbio do FC Barcelona, oferecendo serviços especializados em regiões como Ásia, América Latina, Oriente Médio, África e Oceania. A EBC também é parceira da «United to Beat Malaria» (Unidos para vencer a malária), uma campanha da Fundação das Nações Unidas que visa melhorar os resultados de saúde em todo o mundo. A partir de fevereiro de 2024, a EBC apoiará a série de engajamento público «What Economists Really Do» (O que os economistas realmente fazem) do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, desmistificando a economia e sua aplicação aos principais desafios da sociedade para melhorar a compreensão e o diálogo com o público.

