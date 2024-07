Sirios annonce une prolongation de bons de souscription

MONTRÉAL, 10 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Ressources Sirios inc. (la « Société ») (TSX-V: SOI) a l’intention de prolonger la date d’expiration d’un total de 19 588 749 bons de souscription (les « Bons ») qui ont été émis dans le cadre du placement privé de la Société du 28 juillet 2022. Les Bons peuvent être exercés au prix de 0,10 $ par Bon, contre des actions ordinaires de la Société. La Société propose de prolonger la date d’expiration de ces Bons de douze mois supplémentaires et, par conséquent, la nouvelle date d’expiration de ces Bons sera le 29 juillet 2025. Toutes les autres conditions des Bons restent inchangées. La prolongation des Bons demeure soumise à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.



À propos de Ressources Sirios

Ressources Sirios est une société d’exploration minière basée au Québec et axée sur le développement de son portefeuille de propriétés à haut potentiel pour l’or dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, Canada.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, l’approbation de la Bourse de croissance TSX en lien avec la prolongation de la date d’expiration des bons de souscription, le paragraphe « À propos de Ressources Sirios » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constitue de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par les lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrites dans la documentation de divulgation de la Société sur le site web de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Politiques de la Bourse de croissance TSX) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Contactez :

Dominique Doucet, ing., président

Tél.: 450-482-0603

info@sirios.com

Site web: www.sirios.com