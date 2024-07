La toute nouvelle solution Exterro FTK 8.1 permet d’obtenir des informations cruciales en analysant les données Windows, mobiles et Mac sur une plateforme unifiée

Cette solution innovante en matière de technologie d’investigation numérique révolutionne le traitement des données sur les appareils mobiles et les Mac, en fournissant aux enquêteurs une image complète des schémas de communication et en organisant automatiquement les preuves sur une plateforme unique

PORTLAND, Oregon, 10 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro a annoncé aujourd’hui le lancement de FTK 8.1, la solution d’investigation numérique primée et reconnue par les tribunaux, conçue pour la rapidité, la fiabilité et la facilité d’utilisation avec le moteur de traitement évolutif le plus rapide du marché. FTK 8.1 révolutionne les enquêtes mobiles grâce à un traitement des données de pointe, à la technologie d’examen et d’analyse la plus rapide et la plus collaborative, à des rapports de données quasi natifs et aux capacités de collecte à distance de Mac les plus évolutives du marché.



FTK 8.1 offre notamment une solution révolutionnaire de gestion des entités qui regroupe automatiquement toutes les données mobiles et informatiques d’un utilisateur unique, puis agrège tous ses noms d’utilisateur, comptes et appareils disparates en un aperçu complet de son activité. En obtenant une vision claire des applications, des appareils et des modes de communication les plus utilisés par les individus, les enquêteurs peuvent rapidement découvrir des tendances cachées dans des ensembles de données complexes impliquant plusieurs individus et parvenir plus rapidement à des conclusions. Ces preuves peuvent ensuite être partagées en toute transparence avec des examinateurs externes sur la plateforme Web de FTK Central ou via une mallette portable, et les éléments constitutifs de ces preuves peuvent être facilement communiqués via un nouveau générateur de rapports entièrement personnalisable qui classe les artefacts et les chronologies en un exposé clair.

« Exterro apporte 30 ans d’expérience sur le marché et offre une approche audacieuse et innovante du DFIR avec FTK 8.1, ce qui en fait la solution de choix pour les enquêtes sur les données mobiles, informatiques et cloud », a déclaré Harsh Behl, vice-président de la gestion des produits, Forensic Solutions, chez Exterro. « Grâce à ces nouvelles améliorations, les enquêteurs peuvent accéder beaucoup plus rapidement aux faits les plus pertinents d’une affaire, en identifiant automatiquement les alias connus, de sorte qu’ils n’ont pas à passer des heures à établir des liens et à créer une vue d’ensemble des relations et des schémas de communication. Les principaux éléments de preuve peuvent ensuite être organisés et communiqués dans un rapport unique qui intègre des artefacts et des chronologies directement dans l’exposé des faits. Il en résulte un processus d’enquête plus rapide, plus efficace et plus performant. »

Pour les entreprises qui mènent des enquêtes internes à grande échelle, FTK 8.1 prend en charge la collecte et la remédiation à partir de la gamme la plus diversifiée d’appareils distants à ce jour, y compris la collecte à partir d’un point d’extrémité Mac se trouvant en dehors du réseau ou du VPN de l’entreprise. Les utilisateurs peuvent également répondre plus rapidement aux incidents en effectuant un triage rapide sur les points d’extrémité distants compromis grâce aux nouveaux préréglages de collecte ciblée de FTK. Il est désormais plus facile que jamais de collecter les informations les plus pertinentes, de les analyser dans FTK, puis de réagir à grande échelle.

Les fonctionnalités d’Exterro FTK 8.1 permettent aux utilisateurs de :

bénéficier d’une vue d’ensemble des schémas de communication dans les affaires grâce à la technologie innovante de gestion des entités ;

; communiquer facilement des éléments constitutifs des preuves grâce au générateur de rapports entièrement personnalisable de FTK, couvrant l’ensemble du processus, du laboratoire jusqu’au tribunal ;

entièrement personnalisable de FTK, couvrant l’ensemble du processus, du laboratoire jusqu’au tribunal ; enquêter sur les utilisateurs distants de Mac grâce à la collecte hors réseau Mac ;

; rationaliser l’examen des appareils mobiles avec les outils unifiés de traitement iOS + Android et d’analyse des artefacts de FTK ;

; mieux analyser les données de l’application de chat avec des filtres de date et de traduction de la langue utilisée , ainsi qu’un support visuel pour les réponses en ligne au chat ;

, ainsi qu’un support visuel pour ; récupérer et afficher les messages de chat supprimés et modifiés mieux que n’importe quel autre outil de l’industrie ;

mieux que n’importe quel autre outil de l’industrie ; utiliser l’IA de pointe pour la reconnaissance faciale et la reconnaissance d’images lors de l’analyse multimédia ;

; effectuer un triage rapide et des collectes IR ciblées sur des points d’extrémité distants compromis et recueillir des informations plus rapidement grâce à la collecte de résumés de systèmes (System Summary Collection) ;

orchestrer les flux de travail de cybersécurité en préservant automatiquement les preuves sur les points d’extrémité dès la détection d’une cyberintrusion grâce à l’intégration de Splunk ;

; partager des preuves avec des évaluateurs externes de manière transparente avec la plateforme web de FTK Central ou une mallette portable.

Selon un service de police européen, lors du lancement de la préversion de FTK 8.1, « la nouvelle technologie de gestion des entités de FTK change la donne. Après avoir confirmé le propriétaire d’un appareil, la première étape de l’enquête consiste à déterminer qui est cette personne, et nous passons donc des heures à chercher à qui elle parlait et comment elle communiquait. Grâce à la gestion des entités, nous pouvons immédiatement comprendre ces schémas de communication en ayant une vue d’ensemble de toutes les conversations de l’utilisateur de l’appareil, toutes applications confondues, contrairement à l’ancienne méthode qui consistait à essayer de lire manuellement des milliers de fils de discussion un par un. Cette fonctionnalité va totalement révolutionner notre secteur d’activité. »

La solution FTK Forensics Toolkit d’Exterro fait partie de la plateforme complète de gestion des risques liés aux données d’Exterro. Cette dernière aide les organisations à mettre en place des stratégies efficaces de gestion des risques liés aux données conformes aux lois strictes sur la confidentialité des données, à obtenir des résultats défendables, à gérer les données sensibles et à limiter les risques. Exterro FTK 8.1 est disponible dès maintenant. Pour en savoir plus sur le produit, nous vous invitons à consulter la page www.exterro.com/ftk81.

À propos d’Exterro, Inc.

Exterro fournit aux responsables juridiques et informatiques des solutions technologiques puissantes pour gérer avec succès les risques complexes liés aux données. Basée sur la seule plateforme de gestion des risques liés aux données du secteur, notre suite logicielle permet aux organisations de gérer l’e-discovery, le respect de la vie privée, la gouvernance des données, les investigations numériques et les opérations de réponse en matière de cybersécurité au sein d’une plateforme unifiée. Notre logiciel est utilisé par des milliers d’entreprises, d’agences gouvernementales et de cabinets d’avocats de premier plan dans le monde entier. Pour plus d’informations, consultez le site www.exterro.com .