Londres-Heathrow transforme ses opérations aéroportuaires avec Genetec

LONDRES, 09 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui que l’investissement pluriannuel de l’aéroport Heathrow dans les solutions Genetec lui permet d’innover et de transformer continuellement ses opérations L'effort conjoint fournit à Heathrow une vue unifiée de ses opérations aéroportuaires à grande échelle qui sécurise les personnes et les biens, améliore l’efficacité et l’expérience des passagers, tout en garantissant la confidentialité des données et la conformité à la cybersécurité.



Londres-Heathrow est l’aéroport le plus fréquenté d'Europe, accueillant chaque année environ 80 millions de passagers et 14 millions de tonnes de marchandises. Plus de 76 000 employés travaillent 24 heures sur 24 pour assurer le bon fonctionnement de l’aéroport sur son site de 1 227 hectares, notamment en maintenant le flux de passagers, en sécurisant les locaux et en gérant plus de 1 300 décollages et atterrissages quotidiens pour 89 compagnies aériennes différentes.

Heathrow a d’abord déployé Genetec Security Center pour regrouper tous ses systèmes de sécurité sur IP sur une plateforme unifiée. Ce qui a commencé comme un déploiement de 2 000 caméras en 2016 a depuis plus que quadruplé en taille, incorporant tout depuis la vidéo et le contrôle d’accès, au LIDAR et à l’analyse, en passant par la reconnaissance des plaques d’immatriculation, et bien plus encore. Aujourd'hui, les solutions Genetec sont utilisées pour aller bien au-delà de la sécurité. Elles servent par exemple à surveiller plus de 150 km de tapis roulant à bagages et à faciliter l’entrée et la sortie quotidiennes de plus de 150 000 véhicules.

« Nous gérons pour ainsi dire une petite ville qui s’appelle Heathrow », explique Danny Long, responsable des produits informatiques pour les produits de sécurité physique à Heathrow. « Outre les fonctions traditionnelles de sécurité aéroportuaire, nous sommes responsables de la surveillance des routes, des espaces commerciaux, de trois gares ferroviaires, d’un terminal de bus, de bureaux, d’une église, de dépôts de carburant, d’un réseau électrique à haute tension et de toutes les autres infrastructures associées qui maintiennent le flux de passagers. »

Genetec Security Center est désormais utilisé par 90 groupes d’intervenants différents, travaillant dans 110 salles de contrôle distinctes, qui ont tous des besoins et des droits d’accès différents. Des tableaux de bord personnalisés permettent à chaque équipe et aux intervenants tiers, tels que la police, les agences gouvernementales, les compagnies aériennes et les commerçants, de se concentrer sur leurs tâches spécifiques.

Par exemple, certains membres du personnel opérationnel disposent des outils nécessaires pour surveiller le flux de passagers et sont automatiquement avertis lorsque les files d’attente aux contrôles de sécurité deviennent trop longues. Le personnel du service informatique, quant à lui, ne voit pas les images des caméras. En revanche, il a accès à des tableaux de bord sur l’état des systèmes qui l’informent des dispositifs qui sont hors ligne ou qui nécessitent des mises à jour du logiciel ou micrologiciel.

« C’est un plaisir de travailler avec Londres-Heathrow, car leurs équipes s'efforcent constamment de mettre notre système à l’épreuve et d'identifier de nouveaux domaines où il peut apporter une valeur ajoutée », déclare Simon Barnes, directeur du développement commercial chez Genetec, Inc. « Notre logiciel est configuré en fonction de leurs exigences du moment, mais une fois sur le terrain, de nouvelles exigences apparaissent et nous devons nous adapter à leur réalité. »

« Mon travail consiste à traduire les exigences commerciales en solutions réalisables, et Genetec me fournit de précieux outils pour y parvenir », conclut Danny Long. « Notre expérience avec Genetec est très positive. Nous ne cherchons qu'à augmenter la taille et l’utilisation du système. »

Pour lire l'intégralité du témoignage client, rendez-vous sur: https://www.genetec.com/customer-stories/heathrow-aiport

