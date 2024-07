GURU Organic Energy célèbre son 25e anniversaire avec la certification Great Place to Work 2024

MONTRÉAL, 09 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, est fière d'annoncer qu'elle a été certifiée par Great Place To Work® pour 2024. Cette distinction prestigieuse, qui coïncide avec le 25e anniversaire de GURU, témoigne de l'engagement indéfectible de la Société à créer un environnement de travail favorable et dynamique.



La certification Great Place To Work® est basée entièrement sur ce que les employés actuels disent de leur expérience de travail chez GURU. Cette année, un impressionnant taux de 100 % des employés ont affirmé que GURU est un excellent lieu de travail – huit points de plus que les meilleurs lieux de travail 2024 du Canada. De plus, 100 % des employés affirment être traités de façon équitable, indépendamment de leur genre, de leur origine ethnique ou de leur orientation sexuelle, ce qui s'aligne parfaitement sur les valeurs et l’engagement de GURU en matière de diversité. Great Place To Work® est l'autorité mondiale en matière de culture au travail, d'expérience des employés et de comportements de leadership éprouvés pour générer des revenus supérieurs à ceux du marché, fidéliser les employés et accroître l'innovation.

« La certification Great Place To Work est une réalisation très convoitée qui nécessite un engagement constant et volontaire en faveur de l'expérience globale des employés, » déclare Sarah Lewis-Kulin, vice-présidente de la reconnaissance mondiale chez Great Place To Work. Elle souligne que la certification est la seule reconnaissance officielle obtenue grâce à la rétroaction en temps réel des employés sur la culture de leur entreprise. « En obtenant cette reconnaissance, il est évident que GURU se distingue comme l'une des meilleures entreprises où travailler, en offrant à ses employés un excellent environnement de travail. »

« Nous sommes ravis d'être certifiés Great Place To Work, car nous considérons l'expérience des employés comme une priorité quotidienne, » a déclaré Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU. « Cette année est particulièrement spéciale puisque nous célébrons notre 25e anniversaire. Nous devons notre succès continu à notre équipe dévouée chez GURU. Nous leur rendons hommage et les remercions pour tout ce qu'ils font pour mériter cette incroyable reconnaissance. »

Alors que GURU célèbre cette étape importante, la Société demeure engagée à favoriser un milieu de travail qui encourage l'innovation, la collaboration et la croissance. Vivement de nombreuses années de succès et de reconnaissance en tant que lieu de travail exceptionnel !

À propos des produits GURU

Les boissons énergisantes GURU sont conçues à partir d'une courte liste d'ingrédients actifs à base de plantes, dont la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame. Ces ingrédients soigneusement sélectionnés sont incorporés dans des mélanges uniques qui poussent votre corps à aller plus loin et votre esprit à être plus vif.

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

À propos de Great Place To Work®

En tant qu'autorité mondiale en matière de culture au travail, Great Place To Work® apporte 30 ans de recherche et de données révolutionnaires pour aider chaque lieu de travail à devenir un excellent lieu de travail pour tous. Leur plateforme propriétaire et leur modèle For All™ aident les entreprises à évaluer l'expérience de chaque employé, les lieux de travail exemplaires devenant certifiés Great Place To Work® ou recevant une reconnaissance sur une liste des meilleurs lieux de travail™ très convoitée.

À propos de la certification Great Place To Work

La certification Great Place To Work® est la reconnaissance la plus définitive de « l'employeur de choix » que les entreprises aspirent à obtenir. Il s’agit de la seule reconnaissance basée entièrement sur ce que les employés rapportent de leur expérience sur le lieu de travail – plus précisément, sur la constance avec laquelle ils font l'expérience d'un lieu de travail où règne la confiance. La certification Great Place To Work est reconnue mondialement par les employés et les employeurs et constitue la référence mondiale en matière d'identification et de reconnaissance de l'expérience exceptionnelle des employés. Chaque année, plus de 10 000 entreprises dans 60 pays se portent candidates à la certification Great Place To Work.

Pour en savoir plus, visitez greatplacetowork.com et suivez Great Place To Work sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

1 Nielsen: période de 52 semaines se terminant le 21 mai 2024, All Channels, Canada vs la même période l’an dernier.

