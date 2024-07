Peter Bishop presenta en Varsovia, Polonia, SGMK (Escuela Superior Nicolás Copérnico), 2024. Peter Bishop discute el pensamiento sobre el futuro con estudiantes internacionales en la Universidad de Negocios de Budapest, 2024. Peter Bishop de Teach the Future con estudiantes de Gen Koleji, Estambul, 2024.

Teach the Future celebra 10 años de enseñar alfabetización en futuros a jóvenes y anuncia una transición de liderazgo

En un mundo que cambia rápidamente, es más importante que nunca preparar a la próxima generación para acoger el cambio y empezar a pensar a largo plazo para abordar los problemas que afrontarán cuando sean adultos.Esa es la misión de Teach the Future, una organización global sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, que celebra su décimo aniversario llevando habilidades de pensamiento de futuros a estudiantes y educadores.La organización ha tenido un enorme impacto en la inclusión del futuro en los planes de estudio de escuelas de todo el mundo, como se demuestra en su Informe de 10 años. Teach the Future se está preparando para un nuevo capítulo, ya que su fundador, el Dr. Peter Bishop, entregará el liderazgo a un equipo ejecutivo de confianza que hace parte de la organización. Rosa Alegría, Lisa Giuliani y Lourdes Rodríguez serán las encargadas de liderar el camino hacia esta nueva era.¿Qué es la alfabetización en futuros?La alfabetización en futuros es una disciplina innovadora enfocada en el cambio: que ayuda a comprenderlo, navegarlo, influirlo y crearlo. Es esencial preparar a los jóvenes para un mundo incierto, complejo y que cambia rápidamente."Nuestra visión es que las escuelas incluyan el futuro como una parte habitual de su plan de estudios, así como incluyen el pasado".— Dr. Peter Bishop, Fundador, Teach the FutureBalance de 10 años: Celebrando logros mientras se crea un futuro mejorDesde sus raíces en la Universidad de Houston hasta convertirse en una organización global con una red de 30+ Hubs en todo el mundo, Teach the Future ha dejado su huella en la promoción de la alfabetización en futuros. Programas como el Día Mundial de Futuros - Voces Jóvenes y Prospectivistas de la Próxima Generación - Voces Jóvenes son particularmente emocionantes, ya que involucran a los jóvenes en dar forma a su futuro preferido. Herramientas didácticas y recursos educativos, como el Futures Thinking Playbook y su serie de videos, mejoran el trabajo de los maestros y las experiencias en el aula.Para obtener más información sobre Teach the Future y su década de trabajo a través de su balance de 10 años, descargue este documento: https://www.teachthefuture.org/reports Transición de liderazgoEl Dr. Peter Bishop fundó Teach the Future y ha liderado esta organización sin fines de lucro durante los últimos 10 años proporcionando una base firme, encabezando eventos anuales, desarrollando y apoyando a los Hubs, e inspirando una red de líderes de cambio y maestros talentosos.Si bien la alfabetización en futuros sigue siendo su pasión, en el transcurso del próximo año pasará a centrarse en el desarrollo educativo y la enseñanza, entregando el liderazgo y la gestión de la organización a una Junta Directiva y un Equipo ejecutivo que lo han acompañado durante años. El equipo ejecutivo, un equipo dedicado de futuristas y educadores, llevará a Teach the Future a la siguiente fase. El equipo está compuesto por Rosa Alegría, futurista brasileña, quien ha liderado el hub más exitoso de la red; Lisa Giuliani, que trabaja entre Estados Unidos e Italia, y es responsable de las Iniciativas Juveniles Globales; y Lourdes Rodríguez, Directora Global de Hubs y Relaciones Institucionales, con sede en España."Ha sido un privilegio, durante los últimos 40 años, presentar al mundo nuevas formas de anticipar e influir en el futuro, primero para profesionales de carrera en la Universidad de Houston y ahora para los jóvenes de todo el mundo. Necesitamos rediseñar nuestro sistema educativo para el futuro, preparar a nuestros profesionales y a las generaciones más jóvenes para anticipar el futuro incierto e influir en él con la esperanza y la confianza de que pueden marcar la diferencia". —Peter Bishop"Peter Bishop es un pionero de la alfabetización en futuros. Es un gran honor y placer contribuir a una organización dedicada a servir a las generaciones futuras con una base sólida. A medida que Teach the Future mira hacia el futuro, vemos una inmensa promesa y posibilidad, y extendemos nuestra gratitud al Dr. Bishop por sus importantes contribuciones e inspiración, incluida la fundación de esta organización". —Equipo ejecutivo de Teach the Future.Acerca de Teach the FutureTeach the Future es un movimiento global sin fines de lucro que promueve la "alfabetización en futuros" como una habilidad para la vida para estudiantes y educadores. Visite TeachtheFuture.org o envíe un correo electrónico a hello@teachthefuture.org.