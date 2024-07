Pedro Bishop apresenta em Varsóvia, Polônia, SGMK (Escola Superior Nicolau Copérnico), 2024. Pedro Bishop discute o pensamento sobre futuros com estudantes internacionais na Universidade de Negócios de Budapeste, 2024. Pedro Bishop do Teach the Future com Estudantes do Gen Koleji, Istambul, 2024.

Teach the Future comemora 10 anos de alfabetização sobre o futuro para jovens e anuncia transição de liderança

Precisamos reformular nosso sistema educacional para o futuro, para preparar nossos profissionais e as gerações mais jovens para prever o futuro incerto e influenciá-lo com a esperança e a confiança.” — Dr. Peter Bishop

SACRAMENTO, CA, USA, July 9, 2024 / EINPresswire.com / -- No mundo em rápida transformação, é mais importante do que nunca preparar as próximas gerações para a mudança e começar a pensar a longo prazo para lidar com os problemas que enfrentarão quando adultos.Essa é a missão do Teach the Future, uma organização global sem fins lucrativos sediada nos Estados Unidos, que está comemorando seu 10º aniversário desenvolvendo habilidades do pensamento em futuros para estudantes e educadores.A organização teve um enorme impacto na inclusão do futuro nos currículos escolares de todo o mundo, conforme demonstrado em seu Relatório de 10 anos. O Teach the Future está se preparando para um novo capítulo, pois seu fundador, Dr. Peter Bishop, está passando a liderança para uma equipe executiva de confiança da organização. Rosa Alegría, Lisa Giuliani e Lourdes Rodríguez estarão encarregadas de liderar o caminho para essa nova era.O que é alfabetização sobre o futuro?A alfabetização sobre o futuro é uma disciplina inovadora que ajuda a entender, navegar, influenciar e criar mudanças. Ela é essencial para preparar os jovens para um mundo incerto, complexo e em rápida mudança."Nossa visão é a de que as escolas incluam o futuro como uma parte regular de seu currículo, assim como incluem o passado."- Dr. Peter Bishop, fundador, Teach the FutureRelatório de 10 anos: comemorando as conquistas e criando um futuro melhorDesde suas primeiras raízes na Universidade de Houston até se tornar uma organização global com uma redeDesde suas primeiras raízes na Universidade de Houston até se tornar uma organização global como rede de mais de 30 Hubs em todo o mundo, o Teach the Future deixou sua marca na promoção da alfabetização sobre o futuro. Programas como o World Futures Day (Dia Mundial do Futuro) - Young Voices e Next Generation Foresight Practitioners - Young Voices – (Vozes Jovens – Praticantes do Futurismo das Novas Gerações), são particularmente empolgantes, pois envolvem os jovens na formação de seu futuro preferido. Ferramentas de ensino e recursos educacionais, como o Futures Thinking Playbook (Playbook Pensar Futuros) e sua série de vídeos, aprimoram o trabalho dos professores e as experiências em sala de aula.Saiba mais sobre o Teach the Future e sua década completa de trabalho por meio de seu relatório de 10 anos, baixe este documento aqui: https://www.teachthefuture.org/reports Transição de liderançaO futurista Dr. Peter Bishop fundou o Teach the Future e liderou a organização sem fins lucrativos nos últimos 10 anos, fornecendo uma base sólida, liderando eventos anuais, desenvolvendo e apoiando os Hubs e inspirando uma rede de líderes de mudança e professores talentosos.Embora a alfabetização sobre o futuro continue sendo sua paixão, ao longo do próximo ano, ele fará a transição para se concentrar no desenvolvimento educacional e no ensino, entregando a liderança e o gerenciamento da organização a um Conselho e a uma equipe executiva que o acompanham há anos. A equipe executiva dedicada de futuristas e educadores, levará o Teach the Future para a próxima fase. A equipe é composta por Rosa Alegria, futurista brasileira que tem liderado o hub mais bem-sucedido da rede, Lisa Giuliani, trabalhando entre os EUA e a Itália, que tem sido responsável pelas Iniciativas Globais da Juventude e Lourdes Rodríguez, Diretora de Hubs Globais e Relações Institucionais, com sede na Espanha."Foi um privilégio, nos últimos 40 anos, apresentar ao mundo novas formas de antecipar e influenciar o futuro, primeiro para os profissionais de carreira da Universidade de Houston e agora para os jovens de todo o mundo. Precisamos reformular nosso sistema educacional para o futuro, para preparar nossos profissionais e as gerações mais jovens para prever o futuro incerto e influenciá-lo com a esperança e a confiança de que podem fazer a diferença."-Peter Bishop"Peter Bishop é um pioneiro na alfabetização sobre o futuro. É uma grande honra e um grande prazer contribuir para uma organização dedicada a servir as gerações futuras com uma base sólida. À medida que o Teach the Future olha para o futuro, vemos uma imensa promessa e possibilidade e estendemos nossa gratidão ao Dr. Bishop por suas significativas contribuições e inspiração, incluindo a fundação desta organização."- Equipe Executiva do Teach the Future.Sobre o Teach the FutureO Teach the Future é um movimento global sem fins lucrativos que promove a "alfabetização sobre o futuro" como uma habilidade de vida para estudantes e educadores.Visite TeachtheFuture.org ou email hello@teachthefuture.org. Veja o relatório de 10 anos deles aqui: https://www.teachthefuture.org/reports Contato no Brasil: Rosa Alegria rosa@teachthefuture.org