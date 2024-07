aiMotive obtient la re-certification ISO 26262 ASIL D pour aiSim 5

À l’avant-garde de la sécurité de la simulation ADAS/AD

MOUNTAIN VIEW, Californie, 04 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- aiMotive, leader mondial des technologies de simulation de conduite automobile, a obtenu la certification ISO 26262 par TÜV Nord pour la dernière génération de son simulateur, aiSim 5 . Obtenue initialement en 2020, aiSim a été le premier simulateur au monde de système avancé d’aide à la conduite ADAS/AD à obtenir cette certification !



TÜV Nord a confirmé que aiSim 5 est conforme aux normes ISO 26262:2018 pour le niveau d’intégrité de sécurité automobile D (ASIL D). La certification met en évidence les aspects basés sur la physique du simulateur, son déterminisme complet ainsi que le respect du processus de bout en bout du développement conforme à la norme ISO 26262. Le processus couvre 33 cas d’utilisation client basés sur des scénarios de vérification et validation, notamment la simulation des principales modalités des capteurs et de toutes les API pour permettre une intégration transparente avec d’autres outils et modèles.

La complexité sans précédent des solutions nécessaires à la conduite automatisée dans l’industrie automobile ne peut être résolue qu’en s’appuyant sur les résultats de simulations réalisées en très grand volume. Il est important que la certification ISO 26262 d’aiSim 5 simplifie le processus de validation pour les clients. En intégrant aiSim dans leurs processus de validation, les clients bénéficient d’une conformité simplifiée aux normes ISO, ce qui permet de gagner du temps, des ressources et des coûts.

« Dès le premier jour du développement d’aiSim, nous avions deux objectifs : d’une part, créer un outil qui correspond étroitement aux tests en conditions réelles, depuis les capteurs à l’ensemble de la dynamique du véhicule. D’autre part, rendre aiSim conforme aux normes automobiles afin que nos clients puissent compter sur une simulation d’environnement efficace avec des interfaces ouvertes, encadrées par les normes de sécurité les plus rigoureuses, rendant les résultats reproductibles et fiables bit par bit. » a déclaré Szabolcs Janky, Vice-président des produits pour les outils logiciels d’aiMotive.

Lancé en janvier 2024, aiSim 5 représente une avancée significative dans le domaine de la technologie de simulation. Grâce à la création de contenu basée sur l’IA, à la simulation optimisée des capteurs et à des environnements déterministes et reproductibles, aiSim 5 est également doté de l’ Automotive General Intelligence (AutoGI) pour permettre un volume sans précédent de contenus et d’environnements virtuels disponibles pour la simulation.

Notre simulateur certifié couvre les cas d’utilisation les plus variés, depuis la simulation automatisée des capteurs de camions L4 et du développement ADAS pour les véhicules électriques, à la simulation complexe HiL en temps réel et à la vérification et validation basées sur des scénarios adaptatifs.

À propos d’aiMotive

aiMotive est une entreprise de technologie automobile visionnaire et innovante qui propose des solutions complètes en matière d’outils et d’équipements pour la conduite automatisée. Grâce à son engagement en faveur de la sécurité et de la performance, aiMotive se positionne à l’avant-garde de la transformation de l’industrie automobile. Après l’acquisition de aiMotive par Stellantis en décembre 2022, les produits aiSim, aiData et aiWare restent accessibles à l’ensemble du marché. Cette approche permet à aiMotive de travailler avec des équipementiers d’envergure mondiale et des entreprises de niveau 1 et de maintenir son statut de fournisseur de solutions de pointe pour la conduite automatisée. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://aimotive.com/