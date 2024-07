EBC Financial Group reconocido como “Corredor de FX Más Confiable” y “Mejor Corredor de CFD” en los World Finance Awards

Al obtener un doble reconocimiento en los World Finance Awards, EBC destaca a través de los premios la confianza de los inversores globales en su regulación de primer nivel, su entorno comercial superior y diversas medidas de seguridad.

EBC Financial Group (EBC) se enorgullece de anunciar que ha sido galardonado con dos premios prestigiosos en los World Finance Awards 2024: Corredor de FX [divisas] Más Confiable y Mejor Corredor de CFD. Estos galardones reflejan el compromiso inquebrantable de EBC con la transparencia, el cumplimiento normativo y el servicio al cliente excepcional.

Esta doble distinción destaca la confianza de los inversores globales en las credenciales regulatorias de primer nivel de EBC, su entorno comercial superior y sus diversas medidas de seguridad, consolidando aún más la posición de EBC como líder mundial en la industria financiera.

Excelencia Integral: Mejor Corredor de CFD

El premio al "Mejor Corredor de CFD" es uno de los galardones más prestigiosos de la industria, evaluando a los corredores en la ejecución de órdenes, optimización de precios, experiencia del usuario, seguridad de los fondos, soporte comercial e innovación. Como receptor del premio en 2024, EBC ha demostrado ventajas de ejecución incomparables, ofreciendo ejecución de órdenes ultrarrápida, alta capacidad para la agregación de órdenes y una estabilidad del sistema excepcional.

Base Sincera: Corredor de FX Más Confiable

Junto con el premio al "Mejor Corredor de CFD", EBC también fue honrado como el "Corredor de FX Más Confiable". La confianza se construye sobre una base de cumplimiento normativo estricto, asegurando que cada orden se ejecute de manera segura y eficiente, apoyada por un equipo de servicio receptivo y ofertas diversas adaptadas a varias condiciones de mercado.

En 2024, EBC Financial Group (Cayman) Limited obtuvo una licencia regulatoria completa de la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (Cayman Islands Monetary Authority—CIMA), número de regulación 2038223, demostrando el cumplimiento proactivo de EBC con los requisitos jurisdiccionales más amplios. Actualmente, EBC posee licencias de primer nivel de la Financial Conduct Authority (FCA) para su entidad del Reino Unido, EBC Financial Group (UK) Ltd, mientras que EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd está regulado por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC), y EBC Financial Group (Cayman) Limited por la CIMA, adhiriéndose a los estándares más altos de autorregulación y auditorías regulares entre jurisdicciones.

EBC ha establecido un equipo de servicio 24/7 para proporcionar soporte continuo y soluciones especializadas. Con grupos de talento localizados, EBC comparte conocimientos de la industria, herramientas de vanguardia e información en tiempo real, asegurando que los usuarios se mantengan a la vanguardia. EBC también ofrece una suite completa de herramientas comerciales, indicadores personalizables y asociaciones institucionales profundas, atendiendo a las diversas necesidades de los operadores en varias etapas.

Reconocimiento de la Industria y Confianza del Cliente

Jon Bentley, jefe de producción de la revista World Finance comenta: “Durante más de una década, los World Finance Forex Awards han celebrado logros destacados en la industria de divisas, honrando a los corredores basados en métricas claves como el servicio al cliente, la confianza, la transparencia y la innovación tecnológica. En 2024, EBC Financial Group, un corredor globalmente regulado, se ha distinguido al ganar los títulos de Mejor Corredor de CFD y Corredor de FX Más Confiable. Esto refleja el compromiso inquebrantable de EBC Financial Group con la prestación de un servicio excepcional, fomentar la confianza y mantener la transparencia con sus clientes. Su enfoque innovador y dedicación a la excelencia han establecido un referente en la industria, destacando su posición como líder en el mercado de divisas.”

Ganar estos dos prestigiosos premios subraya la confianza y el apoyo de los operadores globales hacia EBC y marca un hito significativo en los logros de EBC en la industria.

Mirando hacia Adelante

EBC se siente honrado de recibir estos premios y se compromete a seguir proporcionando servicios comerciales superiores, entendiendo las tendencias de la industria y liderando dentro de un marco de cumplimiento. Mirando hacia adelante, EBC adherirá a los principios de integridad y respeto, mantendrá los estándares más altos de entornos comerciales e integrará servicios y asociaciones diversos para construir un ecosistema financiero más seguro y completo para las oportunidades de inversión global.

Para más información sobre EBC Financial Group, por favor visite: https://www.ebc.com/.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es reconocido por su suite completa de servicios que incluye corretaje financiero, gestión de activos y soluciones de inversión integrales. Con oficinas estratégicamente ubicadas en centros financieros prominentes, como Londres, Sídney, Hong Kong, Tokio, Singapur, las Islas Caimán, Bangkok, Limassol y más, EBC atiende a una clientela diversa de inversores minoristas, profesionales e institucionales en todo el mundo.

Reconocido por múltiples premios, EBC se enorgullece de adherirse a niveles líderes de estándares éticos y regulación internacional. EBC Financial Group (UK) Limited está regulado por la Financial Conduct Authority (FCA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd está regulado por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC), y EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA).

En el corazón de EBC Group están profesionales experimentados con más de 30 años de profunda experiencia en instituciones financieras importantes, habiendo navegado hábilmente a través de ciclos económicos significativos desde el Acuerdo Plaza hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC promueve una cultura donde la integridad, el respeto y la seguridad de los activos del cliente son primordiales, asegurando que cada compromiso con el inversor se trate con la seriedad que merece.

EBC es el Socio Oficial de Cambio de Divisas del FC Barcelona, ofreciendo servicios especializados en regiones como Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. EBC también es socio de United to Beat Malaria, una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, con el objetivo de mejorar los resultados de salud globales. Desde febrero de 2024, EBC apoya la serie de participación pública 'What Economists Really Do' del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, desmitificando la economía y su aplicación a los principales desafíos sociales para mejorar la comprensión y el diálogo público.

