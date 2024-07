Aviva cessera d’offrir son programme Aviva Direct¹ en Alberta

TORONTO, 03 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aviva Canada a annoncé aujourd’hui son intention d’éliminer progressivement les activités de vente d’assurance habitation et automobile d’Aviva Direct, son volet de vente directe aux consommateurs en Alberta, dès le début du mois de janvier 2025. Les clients d’Aviva Direct en Alberta recevront une lettre concernant ce changement.

« Au terme d’un examen approfondi de nos activités de vente directe, nous avons dû prendre la décision difficile de nous retirer de ce marché, car le contexte actuel en Alberta ne favorise pas la croissance », a déclaré Susan Penwarden, directrice générale, Assurance des particuliers, Aviva Canada. « Les clients auront la possibilité de souscrire de l’assurance auprès de courtiers ou d’autres réseaux sans intermédiaire. »

En ce qui concerne Aviva, le coût des sinistres dépasse depuis plusieurs années les primes perçues en Alberta. Plus particulièrement, les frais liés aux litiges représentent le principal facteur d’augmentation des primes d’assurance automobile des Albertains.

« Nous voulons continuer d’offrir des choix et de l’assurance automobile abordables aux résidents de l’Alberta. L’assurance automobile n’est malheureusement pas rentable depuis plusieurs années dans cette province. Nous reconnaissons que le gouvernement de l’Alberta a lancé une consultation sur les réformes de l’assurance automobile et nous nous engageons à collaborer avec ce dernier dans le but de trouver des solutions pour les Albertains et pour les assureurs », explique Mme Penwarden.

La grande majorité des protections d’assurance d’Aviva Canada demeurent offertes en Alberta par l’entremise de courtiers et de partenaires.

1 En Alberta, les produits d’assurance habitation et automobile d’Aviva Direct sont distribués par Les Services d’agence Aviva inc. et souscrits par S&Y Compagnie d’Assurance, toutes deux filiales d’Aviva Canada Inc.