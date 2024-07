Envu France Nommée Great Place To Work®

L’entité France est désormais certifiée par l’organisation Great Place To Work

L’entité France est désormais certifiée par l’organisation Great Place To Work

Nous sommes fiers de collaborer avec nos clients en France et au-delà, et de la confiance qu’ils placent en nos solutions et nos équipes.” — Eric Ruggirello

LYON, FRANCE, July 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Envu France est honorée d’être nommée Great Place To Work. Cette prestigieuse certification est attribuée sur la base des retours exprimés par les employés concernant trois facteurs clés: la confiance, la fierté et l l’esprit d’équipe. Avec plus de cinquante ans d’expérience en sciences environnementales, Envu a été fondée avec un objectif unique : promouvoir des environnements sains pour tous et partout. L’entreprise mondiale compte 146 employés en France.Fondée en 1992 par Robert Levering et Amy Lyman, Great Place To Work est devenue une référence incontournable en matière de culture d’entreprise. Cetteorganisation de renommée mondiale est dédiée à la création de cultures de travail positives à travers le monde. Le sondage Great Place To Work a été adressé à tous les employés en France. Selon leurs résultats, neuf employés sur dix estiment être bien intégrés, indépendamment de leur éthnie et de leur genre. D’autres résultats de la part des employés d’Envu France montrent notamment que :● 92 % se sentent utiles● 89 % affirment que leurs collègues sont prêts à fournir un effort supplémentaire pour accomplir leur travail soit● 86 % pensent que les infrastructures d’Envu contribuent à un bon environnement de travail"Le cœur de notre culture au sein d’Envu repose sur la diversité et l’inclusion, ainsi que sur notre l passion commune à réaliser notre objectif de promouvoir des environnements sains pour tous et partout," a déclaré Eric Ruggirello, Directeur Général pour la France et Responsable des Opérations Commerciales en EMEA, Amérique Latine et des Actifs Spécialisés. "Nous sommes extrêmement fiers d’apprendre que nos employés adhèrent pleinement à notre philosophie " une équipe, un rêve" et qu’ils comprennent l’impact positif que nous avons sur le monde en créant des partenariats avec nos clients."L’équipe d’Envu en France offre spécifiquement des innovations et des services dédiés aux professionnels de la lutte antiparasitaire professionnelle, du golf, de la gestion des espaces verts industriels, de la gestion des moustiques, de la sylviculture et des plantes ornementales.Promouvoir des espaces sains et des sociétés en meilleure santé est un pilier fondamental de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et de la gouvernance chez Envu. Les punaises de lit, les rongeurs, les insectes volants, les cafards et les moustiques affectent les conditions de vie et véhiculent souvent des maladies. Ces maladies à transmission vectorielle causées par Ces parasites, ces bactéries ou ces virus représentent plus de 17% de toutes les maladies infectieuses, causant plus de 700,000 décès par an. C’est pourquoi les équipes de lutte antiparasitaire professionnelle et de lutte contre les moustiques d’Envu développent des solutions fiables pour protéger les personnes contre les menaces liées aux espèces nuisibles dans les environnements résidentiels, commerciaux et publics. Ce travail est particulièrement important alors que nous assistons à une convergence de maladies à transmission vectorielle telles que le paludisme, la dengue, la leishmaniose ou encore la maladie de Chagas.Les équipes d’Envu France se concentrent également sur le développement de solutions pour favoriser des espaces verts plus sains dans les jardins, les parcs et les terrains de golf. Grâce à une expertise de premier plan dans le secteur, Envu peut aider à diagnostiquer, traiter et prendre soin de chaque aspect du gazon, aidant à protéger plus de 130,000 hectares d’espaces verts à travers le monde."Nous sommes fiers de collaborer avec nos clients en France et au-delà, et de la confiance qu’ils placent en nos solutions et nos équipes," a déclaré Eric Ruggirello. "Notre entreprise s’est fondée sur la base d’une équipe diverse et passionnée vivant une culture de priorité au client et d’entrepreneuriat discipliné. Nous nous efforçons de créer une multitude d’opportunités de croissance et de création d’impact, et nous favorisons une culture d’entreprise où les idées sont les bienvenues et le potentiel de chaque personne peut s’épanouir."Envu est constamment à la recherche d’esprits avant-gardistes, des leaders naturels et des penseurs créatifs pour rejoindre l’équipe et joindre ses forces avec celles de la nature. Vous trouverez des informations sur les offres d’emploi chez Envu, une Great Place To Work, sur www.linkedin.com/company/envu ###À propos d’EnvuEnvu a été fondée en 2022, en tant qu’entreprise reposant sur des années d’expérience en sciences environnementales, dans l’unique but de développer un environnement sain partout et pour tous. Envu propose des services dédiés dans : la lutte professionnelle contre les nuisibles, la sylviculture, les plantes ornementales, le golf, la gestion de la végétation industrielle, l’entretien des pelouses et le paysagisme, la lutte contre les moustiques, et les prairies et pâturages. Envu collabore avec ses clients pour concevoir des solutions innovantes qui répondent aux exigences d’aujourd’hui comme à celles de l’avenir lointain. Le portefeuille d’Envu comporte plus de 180 marques populaires et bien connues. L’entreprise emploie 900 personnes, opère dans plus de 100 pays et dispose de quatre pôles d’innovation globaux. Pour de plus amples informations, consultez le site www.envu.com À propos de Great Place To WorkEn tant que société mondiale sur la culture d’entreprise, Great Place To Work apporte 30 ans de recherche révolutionnaire et de données pour aider chaque entreprise à devenir un lieu où il fait bon travailler. Sa plateforme et son “For All™ Model” aident les entreprises à évaluer l’expérience de chaque employé avec des lieux de travail exemplaires obtenant la certification Great Place To Work ou recevant une reconnaissance sur une liste convoitée des Best Workplaces.Suivez Great Place To Work sur LinkedIn, X et Instagram ou visitez greatplacetowork.com et inscrivez-vous à la newsletter pour en savoir plus.Contact pour les demandes des médias :EnvuPoint de contact local : Nathalie RiondetTéléphone : 0645389154Courriel : nathalie.riondet@envu.comPartenaire de l’agence des relations publiquesLiz DorlandResponsable des communicationsCourriel : ldorland@hlkagency.comPlus d’informations à l’adresse www.fr.envu.com Suivez-nous sur LinkedIn www.linkedin.com/company/envu