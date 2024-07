COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

NACON

Communiqué de presse

Lesquin, 3 juillet 2024, 8h00

NACON LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION D’UN MONTANT D’ENVIRON

16,50 MILLIONS D’EUROS SUSCEPTIBLE D’ÊTRE PORTÉE À 19 MILLIONS D’EUROS EN CAS D’EXERCICE INTÉGRAL DE LA CLAUSE D’EXTENSION

Principales modalités de l’opération

Émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Prix de souscription : 1,10 euro par action, soit une décote de 7,3% sur le cours de clôture du 1er juillet 2024,

Parité́ de souscription : 47 DPS donnent droit de souscrire à 8 actions nouvelles

Engagements de souscription : opération d’ores et déjà sécurisée à hauteur de 80,79% par des engagements de souscription de la part des actionnaires historiques

Période de détachement et cotation des DPS : du 4 juillet au 18 juillet 2024 inclus

Période de souscription : du 8 juillet au 22 juillet 2024 inclus

Investissement éligible au dispositif 150-0 B ter du CGI (remploi de plus-value de cession) et au PEA PME-ETI





NACON (Euronext Paris - ISIN FR0013482791 – NACON.PA) annonce ce jour le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires d’un montant d’environ 16,50 millions d’euros pouvant être porté à 19 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Cette opération est déjà sécurisée à plus de 80% par les engagements de souscription des actionnaires historiques.

1. Contexte de l’opération, raisons de l’émission et utilisation du produit





Le montant net du produit de l’Augmentation de Capital est estimé à environ 18,5 millions d’euros.

Le produit net de l’émission des Actions Nouvelles complètera les ressources financières actuelles de la Société et permettra de soutenir sa croissance, tout en venant renforcer ses fonds propres (tant au titre des souscriptions aux Actions Nouvelles devant être libérées en numéraire que de la souscription devant être libérée par Bigben Interactive par voie de compensation de créance). Le produit net de l’Émission permettra notamment au Groupe de poursuivre le développement de nouveaux jeux vidéo, qui, compte tenu de leur cycle de développement, pourront être commercialisés dans les 3 ou 4 années venir.

Le renforcement des fonds propres de la Société devrait également lui permettre d’améliorer les termes et conditions des financements auxquels elle recourt auprès de ses partenaires financiers habituels.

Alain FALC – Président Directeur-Général de NACON déclare :

« Depuis notre introduction en bourse en février 2020, NACON a mené à bien le plus grand nombre de ses projets malgré un retard dans le développement de certains jeux et dans un environnement complexe. Depuis cette date, le pôle éditorial a été fortement renforcé avec l’acquisition d’une dizaine de studios nous permettant de sortir désormais entre 10 et 15 jeux par an et d’avoir en continu une cinquantaine de jeux en développement. Cette stratégie a également permis la constitution d’un back-catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) solide et bien structuré autour de 4 gammes cibles : le Racing, le Sport, la Simulation et l’Aventure.

Le back-catalogue a ainsi représenté en 2023-2024 plus de 40% du chiffre d’affaires jeux. Le développement de la gamme « accessoires » s’est poursuivi sous l’impulsion de notre capacité à innover et à multiplier les partenariats technologiques afin d’offrir aux joueurs des produits Premium au meilleur rapport qualité/prix. Cette maîtrise technologique va nous permettre de concrétiser une convergence de nos deux métiers avec la création du seul acteur 360° (contenu éditorial et accessoires de jeux) sur le marché du Simracing.

Enfin, nous venons de présenter des performances 2023-24 en forte croissance avec un chiffre d’affaires qui atteint 167,7 M€ et un résultat opérationnel qui croît de 20,5% à 20,9 M€.

Pour 2024-25, fort d’un line up qui prévoit la sortie d’une quinzaine de jeux sur l’exercice et du lancement d’accessoires innovants Premium, nous sommes confiants dans notre capacité à générer de nouveau de la croissance accompagnée d’une progression de notre résultat opérationnel.

Le produit de cette augmentation de capital nous permettra de soutenir notre plan de développement en nous dotant de moyens complémentaires pour financer notre programme éditorial et ainsi renforcer notre place d’acteur mondial dans le domaine des jeux vidéo et accessoires Premium.

Nous remercions par avance les actionnaires qui nous renouvelleront leur confiance ainsi que nos actionnaires historiques dont les engagements de souscription représentent d’ores et déjà plus de 80% du montant total de l’augmentation de capital. »

2. Principales caractéristiques de l’augmentation de capital





L’Augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (le « DPS ») des actionnaires, conformément aux 14ème et 16ème résolutions de l’assemblée générale mixte du 21 juillet 2023 et donnera lieu à l’émission d’un nombre de 14.992.440 actions ordinaires nouvelles pouvant être portée à un maximum de 17.241.306 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles ») en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, au prix de 1,10 euros par action, à libérer intégralement lors de la souscription, représentant un produit brut, prime d’émission incluse, de 18.965.436,60 euros.

Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l’issue de la journée comptable du 5 juillet 2024, selon le calendrier indicatif. 47 droits préférentiels de souscription donneront droit de souscrire 8 Actions Nouvelles d’un euro de valeur nominale chacune, au prix de 1,10 euros par action.

Les actionnaires auront également la possibilité de souscrire des Actions Nouvelles à titre réductible. Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux actionnaires ayant souscrit, à titre réductible sous réserve de réduction.

En sus de la possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible suivant les conditions et modalités précisées, toute personne physique ou morale, détenant ou non des DPS, pourra souscrire à l’Augmentation de Capital à titre libre. Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription et payer le prix de souscription correspondant. Conformément aux dispositions de l’article L.225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’Augmentation de Capital.

Sur la base du cours de clôture de l’action Nacon du 1er juillet 2024, soit 1,1860 euros, le prix de souscription des Actions Nouvelles fait apparaître une décote faciale de 7,3%, la valeur théorique d’un DPS est de 0,0125 euro et la valeur théorique de l’action ex-droit est de 1,1735 euro.

Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du droit préférentiel de souscription pendant la période de souscription ni de la valeur de l'action ex-droit, ni des décotes, telles qu’elles seront constatées sur le marché.

La période de souscription sera ouverte du 8 juillet 2024 au 22 juillet 2024 inclus. Les DPS seront détachés et négociables du 4 juillet 2024 au 18 juillet 2024 inclus sur Euronext Paris, sous le code ISIN FR001400RBQ7, dans les mêmes conditions que les actions existantes. Les DPS non exercés à la clôture de la période de souscription, soit le 22 juillet 2024, seront caducs de plein droit.

L’Augmentation de Capital sera ouverte au public en France uniquement.

Le règlement-livraison est prévu le 29 juillet 2024 et les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris le même jour. Les Actions Nouvelles seront immédiatement assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur la même ligne de cotation que les actions existantes sur Euronext Paris (ISIN : FR0013482791).

3. Clause d’extension





Conformément à l’autorisation consentie par l’assemblée générale mixte du 21 juillet 2023, le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 17 juin 2024, a subdélégué au Directeur Général de la Société la faculté, en fonction de la demande, de décider d’augmenter le nombre d’Actions Nouvelles initialement offertes d’un maximum de 15 %, soit un nombre maximum de 2.248.866 Actions Nouvelles supplémentaires (la « Clause d’Extension »).

La Clause d’Extension ne pourra être utilisée que pour servir les demandes de souscription à titre réductible effectuées par les actionnaires et/ou les cessionnaires de droits préférentiels de souscription qui n’auraient pas pu être servies.

La décision d’exercer la Clause d’Extension sera prise par la Société au plus tard le jour de la publication des résultats de l’Augmentation de Capital prévue le 25 juillet 2024 (selon le calendrier indicatif) et sera mentionnée dans le communiqué de presse diffusé par la Société et mis en ligne sur le site internet de la Société et dans l’avis diffusé par Euronext Paris annonçant les résultats de l’Augmentation de Capital.

4. Calendrier indicatif de l’augmentation de capital





Calendrier indicatif de l’Emission

17 juin 2024 Réunion du Conseil d’administration décidant du principe de l’Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, subdélégation au Directeur Général, le pouvoir de mettre en œuvre l’Augmentation de Capital 2 juillet 2024 Décision du Directeur Général de lancement de l’Augmentation de Capital

Approbation du Prospectus par l’AMF 3 juillet 2024 Diffusion du communiqué de presse de la Société annonçant l’approbation du Prospectus par l’AMF et décrivant les principales caractéristiques de l’offre et les modalités de mise à disposition du Prospectus

Mise en ligne du Prospectus

Publication par Euronext de l’avis relatif à l’offre annonçant la cotation des droits préférentiels de souscription

Date limite d’exécution des achats sur le marché d’Actions Existantes donnant droit à leur acquéreur au droit préférentiel de souscription qui en sera détaché. 4 juillet 2024 Détachement des droits préférentiels de souscription et ouverture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris 5 juillet 2024 Publication d’un avis au BALO d’information des bénéficiaires d’actions gratuites en cours d’acquisition émises par la Société

Date limite d’inscription en compte des actions existantes permettant à leur titulaire de recevoir le droit préférentiel de souscription 8 juillet 2024 Ouverture de la période de souscription à l’Augmentation de Capital 18 juillet 2024 Clôture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription 22 juillet 2024 Clôture de la période de souscription à l’Augmentation de Capital

Dernier jour de règlement-livraison des droits préférentiels de souscription 24 juillet 2024 Transmission des résultats de la centralisation des souscriptions liées à l’exercice des droits préférentiels de souscription à la Société 25 juillet 2024 Décision du Directeur Général arrêtant les caractéristiques définitives de l’Augmentation de Capital et, le cas échéant, décidant de l’allocation des actions non-souscrites à titres irréductible ou l’utilisation partielle ou totale de la Clause d’Extension.

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions

Publication par Euronext de l’avis de résultat et d’admission des Actions Nouvelles indiquant le montant définitif de l’Augmentation de Capital et le barème de répartition par les souscriptions à titre réductible 29 juillet 2024 Emission et admission aux négociations sur Euronext Paris des Actions Nouvelles

Règlement-livraison des Actions Nouvelles

5. Engagements de souscription et autres engagements des principaux actionnaires de Nacon





A la date du Prospectus, la Société dispose des Engagements de Souscription suivants de la part de certains de ses principaux actionnaires et membres du Conseil d’administration :

Bigben Interactive, détenant une participation de 56,04% du capital social de la Société avant l’Augmentation de Capital, s’est engagé à souscrire, à titre irréductible et réductible un montant correspondant à 9.007.180 Actions Nouvelles pour un montant global de 9.907.898 euros, étant précisé que le montant de souscription sera libéré en totalité par voie de compensation avec une partie de la Créance,

Nord Sumatra 1, détenant une participation de 2,85% du capital social de la Société avant l’Augmentation de Capital, s’est engagé à souscrire, à titre irréductible et réductible un montant correspondant à 909.090 Actions Nouvelles pour un montant global de 999.999 euros,

Bpifrance Investissements, détenant une participation de 2,06% du capital social de la Société avant l’Augmentation de Capital, s’est engagé à souscrire, à titre irréductible et réductible un montant correspondant à 1.818.181 Actions Nouvelles pour un montant global de 1.999.999 euros, et

AF Invest, détenant une participation de 1,86% du capital social de la Société avant l’Augmentation de Capital, s’est engagé à souscrire, à titre irréductible et réductible un montant correspondant à 378.131 Actions Nouvelles pour un montant global de 415.944 euros.

Le total des Engagements de Souscription s’élève à 13.323.840 euros et représentent 80,79% du montant de l’Augmentation de Capital (hors exercice de la Clause d’Extension).

6. Engagement d’abstention de la Société





La Société s’est engagée, à compter de la date du Prospectus et pendant une période expirant 90 jours calendaires suivant la date de réalisation de l’Augmentation de Capital, à ne pas émettre, offrir, céder, nantir, annoncer son intention de, ou autrement consentir à émettre ou vendre, vendre des options ou autres engagements d’achat, acheter des options ou autres engagements de vente, octroyer des options, droits ou bons en vue de l’achat ou autrement transférer ou céder, directement ou indirectement, toute action de la Société ou tout autre titre financier substantiellement similaire auxdites actions, ou tout titre financier donnant droit par conversion, échange ou remboursement à, ou qui représente le droit de recevoir des, actions ou titres financiers substantiellement similaires auxdites actions, ne pas conclure d’opération impliquant des produits dérivés ou d’autre opération ayant un effet économique substantiellement équivalent s’agissant des actions de la Société ou des autres titres substantiellement similaires à des actions de la Société, sauf accord préalable et écrit du Coordinateur Global et Teneur de Livre.

Cet engagement est consenti sous réserve de certaines exceptions, et notamment :

l’attribution de droits préférentiels de souscription et l’émission des Actions Nouvelles,





tout plan d’actions gratuites, tout régime d’intéressement et toute augmentation de capital réservée aux adhérents du plan d’épargne d’entreprise et/ou d’une augmentation de capital réservée à des salariés du Groupe, mis en œuvre avant ce jour ou à l’avenir en vertu de résolutions d’assemblée générale en vigueur ou de résolutions ayant le même objet qui pourraient être approuvées lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société,





tout programme de rachat d’actions de la Société (y compris en application d’un contrat de liquidité), et





l’émission, la vente, le transfert ou l’offre d’actions de la Société en rémunération de l’acquisition par la Société d’actions ou d’actifs détenus par des tiers, dans la mesure où l’augmentation de capital subséquente n’excéderait pas, à date, 10 % du capital de la Société, pour autant que cet engagement d’abstention soit repris par l’acquéreur des actions nouvelles ou des titres donnant accès au capital.





7. Engagement de conservation de la société Bigben Interactive





La société Bigben Interactive s’est engagée, jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital, sauf accord préalable écrit du Coordinateur Global et Teneur de Livre et sous réserve de actions qui pourraient être remises en exercice des Obligations, à ne pas (i) émettre, offrir, vendre, mettre en gage, vendre toute option ou contrat d’achat, acheter toute option ou contrat de vente, accorder toute option, droit ou bons de souscription d’achat ou autrement transférer ou céder, directement ou indirectement, des actions ordinaires de la Société ou d’autres titres qui sont substantiellement similaires aux actions ordinaires de la Société, ou des titres qui sont convertibles ou remboursables en, ou échangeables contre, ou qui représentent le droit de recevoir des actions ordinaires de la Société ou de tels titres substantiellement similaires, (ii) effectuer une vente à découvert, conclure un contrat dérivé, un contrat de couverture ou toute opération ayant un effet économique substantiellement similaire sur les actions ordinaires de la Société ou sur ces titres, (iii) conclure tout autre accord ou toute opération qui transfère, en tout ou en partie, directement ou indirectement, la propriété de toute action ordinaire de la Société ou (iv) annoncer son intention de procéder à une ou plusieurs de ces opérations. Cet engagement est assorti d’exceptions usuelles pour les opérations intra-groupe, de fusion, scission ou d’offres publiques, ainsi que pour la société Bigben Interactive, de l’exception pour lui permettre de procéder à la cession par tous moyens de droits préférentiels de souscriptions (voir paragraphe 5.2.2 de la Note d’Opération) et du droit de consentir toute sûreté sur une fraction des actions Nacon qu’elle détient.

L’engagement de la société Bigben Interactive susvisé prend fin si le règlement-livraison de l’Augmentation de Capital n’a pas lieu.

8. Garantie





L’émission des Actions Nouvelles ne fait ni l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce ni d’une convention de prise ferme.

Il est toutefois à noter que la présente Emission fait l'objet d’Engagements de Souscription irrévocable, à titre irréductible et à titre réductible, à hauteur de 80,79% de son montant (hors Clause d’Extension) dans les conditions décrites à la section 5.2.2 de la Note d’Opération.

9. Dilution





À titre indicatif, sur une base non diluée, l’actionnaire détenant 1% du capital avant l’Augmentation de Capital et qui n’y participe pas, détiendra 0,84% à l’issue de l’émission des Actions Nouvelles et en cas de souscription de la totalité des Actions Nouvelles.

10. Disponibilité du Prospectus





Le prospectus (le « Prospectus ») constitué (i) du document d'enregistrement universel de Nacon déposé auprès de l’AMF le 24 juin 2024 sous le numéro D.24-0543 (le « Document d’Enregistrement Universel »), (ii) d’une note d'opération (incluant le résumé du prospectus) approuvée par l’AMF sous le numéro 24 – 258 en date du 2 juillet 2024 (la « Note d’Opération ») et (iii) du résumé du Prospectus inclus dans la Note d’Opération, est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (https://corporate.nacongaming.com/). Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société (396-466, rue de la Voyette – CRT2 – 59273 Fretin).

11. Intermédiaire financier





Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés auprès de Uptevia, 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex, qui sera chargé d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’Augmentation de Capital.

Le service des titres et le service financier des actions de la Société sont assurés par Uptevia, 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex.

12. facteurs de risques





Les investisseurs sont également invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits à la section 3 « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel et à la section 2

« Facteurs de risques » de la Note d’Opération avant de prendre leur décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques serait susceptible d’avoir un effet négatif sur les activités sur la réputation, la situation financière, les résultats financiers ou la réalisation des objectifs de la Société. Par ailleurs, d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du Prospectus, pourraient avoir le même effet défavorable.

13. Partenaires de l’opération









