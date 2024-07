EBC Financial Group Diiktiraf sebagai "Broker FX Paling Dipercayai" dan "Broker CFD Terbaik" di Anugerah Kewangan Dunia

LONDON, July 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) dengan bangganya mengumumkan bahawa ia telah diberi penghormatan dengan dua anugerah berprestij di Anugerah Kewangan Dunia 2024: Broker FX Paling Dipercayai dan Broker CFD Terbaik. Penghargaan ini mencerminkan komitmen tidak berbelah bahagi EBC terhadap ketelusan, kepatuhan kawal selia dan perkhidmatan pelanggan yang luar biasa.



Pengiktirafan berganda ini menyerlahkan kepercayaan pelabur global terhadap kelayakan kawal selia peringkat teratas EBC, persekitaran dagangan yang unggul dan pelbagai langkah keselamatan, mengukuhkan lagi kedudukan EBC sebagai peneraju global dalam industri kewangan.

Kecemerlangan Komprehensif: Broker CFD Terbaik

Anugerah "Broker CFD Terbaik" ialah salah satu anugerah industri yang paling berprestij, menilai broker pada pelaksanaan pesanan, pengoptimuman penentuan harga, pengalaman pengguna, keselamatan dana, sokongan perdagangan dan inovasi. Sebagai penerima tahun 2024, EBC telah menunjukkan kelebihan pelaksanaan yang tiada tandingannya, menawarkan pelaksanaan pesanan sepantas kilat, kapasiti tinggi untuk pengagregatan pesanan dan kestabilan sistem yang luar biasa.

Asas Yang Ikhlas: Broker FX Paling Dipercayai

Di samping anugerah "Broker CFD Terbaik", EBC juga diberi penghormatan sebagai "Broker FX Paling Dipercayai." Kepercayaan dibina di atas asas pematuhan kawal selia yang ketat, memastikan setiap pesanan dilaksanakan dengan selamat dan cekap, disokong oleh pasukan perkhidmatan yang responsif dan pelbagai tawaran yang disesuaikan dengan pelbagai keadaan pasaran.

Pada 2024, EBC Financial Group (Cayman) Limited memperoleh lesen kawal selia penuh daripada Pihak Berkuasa Kewangan Kepulauan Cayman (CIMA), nombor kawal selia 2038223, yang menunjukkan pematuhan proaktif EBC terhadap keperluan bidang kuasa yang lebih luas. Pada masa ini, EBC memegang lesen peringkat tertinggi daripada Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan (FCA) UK untuk entiti UK miliknya, EBC Financial Group (UK) Ltd, manakala EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dikawal oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC) dan EBC Financial Group (Cayman) Limited oleh CIMA, mematuhi piawaian tertinggi pengawalseliaan kendiri dan audit rentas bidang kuasa biasa.

EBC telah menubuhkan pasukan perkhidmatan 24 jam untuk menyediakan sokongan sepanjang masa dan penyelesaian khusus. Dengan kumpulan bakat setempat, EBC berkongsi wawasan industri, alatan termaju dan maklumat masa nyata, memastikan pengguna kekal di hadapan. EBC juga menawarkan suite komprehensif alat dagangan, penunjuk boleh suai dan perkongsian institusi yang mendalam, memenuhi pelbagai keperluan pedagang di pelbagai peringkat.

Pengiktirafan Industri dan Kepercayaan Pelanggan

Jon Bentley, Ketua Pengeluaran di World Finance Magazine mengulas, “Selama lebih sedekad, Anugerah Forex Kewangan Dunia telah meraikan pencapaian cemerlang dalam industri forex, memberi penghormatan kepada broker berdasarkan metrik utama seperti perkhidmatan pelanggan, kepercayaan, ketelusan dan inovasi teknologi . Pada tahun 2024, EBC Financial Group, broker yang dikawal selia secara global, telah menyerlahkan dirinya dengan memenangi gelaran Broker CFD Terbaik dan Broker FX Paling Dipercayai. Ini mencerminkan komitmen tidak berbelah bahagi EBC Financial Group untuk menyampaikan perkhidmatan yang luar biasa, memupuk kepercayaan dan mengekalkan ketelusan terhadap pelanggannya. Pendekatan inovatif dan dedikasi mereka terhadap kecemerlangan telah menetapkan penanda aras dalam industri, menonjolkan kedudukan mereka sebagai peneraju dalam pasaran forex.”

Memenangi dua anugerah berprestij ini menyerlahkan kepercayaan dan sokongan pedagang global terhadap EBC dan menandakan pencapaian penting dalam pencapaian industri EBC.

Memandang Ke Hadapan

EBC berbesar hati menerima anugerah ini dan komited untuk terus menyediakan perkhidmatan dagangan yang unggul, memahami trend industri dan mengetuai rangka kerja pematuhan. Memandang ke hadapan, EBC akan mematuhi prinsip integriti dan rasa hormat, mengekalkan standard tertinggi bagi persekitaran perdagangan serta menyepadukan pelbagai perkhidmatan dan perkongsian untuk membina ekosistem kewangan yang lebih selamat dan komprehensif untuk peluang pelaburan global.

Untuk maklumat lanjut mengenai EBC Financial Group, sila kunjungi: https://www.ebc.com/.

Perihal EBC Financial Group

Ditubuhkan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan suite perkhidmatan komprehensifnya yang merangkumi pembrokeran kewangan, pengurusan aset dan penyelesaian pelaburan yang komprehensif. Dengan pejabat yang terletak secara strategik di pusat kewangan terkemuka, seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol dan banyak lagi, EBC memenuhi keperluan pelbagai pelanggan runcit, profesional dan pelabur institusi di seluruh dunia.

Diiktiraf oleh pelbagai anugerah, EBC berbangga dengan mematuhi tahap tertinggi standard etika dan peraturan antarabangsa. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Tatalaku Kewangan UK (FCA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC) dan EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal oleh Pihak Berkuasa Kewangan Kepulauan Cayman (CIMA).

Teras Kumpulan EBC adalah profesional berpengalaman dengan lebih 30 tahun pengalaman yang mendalam dalam institusi kewangan utama, pernah melalui dengan cekap kitaran ekonomi yang penting daripada Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC memperjuangkan budaya yang mementingkan integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan, memastikan setiap penglibatan pelabur dilayan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

EBC ialah Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi bagi FC Barcelona, menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. EBC juga merupakan rakan kongsi United to Beat Malaria, sebuah kempen Yayasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesihatan global. Bermula Februari 2024, EBC menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Universiti Oxford, menjelaskan tentang ekonomi dan aplikasinya terhadap cabaran masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog awam.

