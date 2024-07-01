Президент «АЛЛАТРА» обсудила проблему изменения климата с Папой Римским Франциском
Папа Франциск с участниками конференции: председателем CAPP, доктором Анной Марией Тарантолой, экспертом по национальной безопасности А. Эгоном Чолакяном и президентом «АЛЛАТРА» Мариной Овцыновой. Фото: Vatican Media
Папа Римский принял президента «АЛЛАТРА» на аудиенции в ВатиканеКазахстан, July 1, 2024 /EINPresswire.com/ -- Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце в Ватикане учёных и экспертов из разных стран мира и разных дисциплин. Приглашённые гости были участниками международной конференции «Генеративный искусственный интеллект и технократическая парадигма: как содействовать благополучию человечества, заботе о природе и миру на всей Земле». Конференция была организована фондом Centesimus Annus Pro Pontifice (CAPP), действующим при Государственном секретариате Святого Престола и возглавляемым уважаемой госпожой Председателем, доктором Анной Марией Тарантолой.
Среди приглашённых гостей были Эгон Чолакян, эксперт по национальной безопасности США, советник по правительственным вопросам Международного общественного движения «АЛЛАТРА» в Вашингтоне, член Фонда CAPP, а также президент Международного общественного движения «АЛЛАТРА» Марина Овцынова.
Во время аудиенции в Ватикане президент «АЛЛАТРА» представила Папе Франциску климатический доклад «О прогрессии и последствиях климатических катаклизмов». В личной беседе она подняла вопрос об изменении климата как о глобальной проблеме, подчёркивая, что эта проблема представляет собой один из самых острых вызовов для человечества.
В ходе беседы Папа Франциск слушал внимательно и с радостью выразил своё благословение Международному общественному движению «АЛЛАТРА». После мероприятия Марина Овцынова, президент «АЛЛАТРА», также лично получила благословение от Святого Престола и Папы Франциска в этот знаменательный для организации «АЛЛАТРА» день.
Стоит отметить, что в Казахстане живут и трудятся большое количество неравнодушных граждан - волонтеров «АЛЛАТРА», которые неустанно информируют людей о надвигающихся природных катаклизмах и о важности всеобщего объединения для выхода из климатического кризиса.
На международной конференции также обсуждались технологические инновации, которые будут формировать будущее цивилизации.
Папа Римский Франциск во время частной аудиенции 22 июня 2024 года высказал следующее: «Именно на фронте технологических инноваций будет разыгрываться будущее экономики, цивилизации и самого человечества. Нельзя упустить возможность мыслить и действовать по-новому, разумом, сердцем и руками, чтобы в центре инноваций стояло человеческое достоинство», — цитирует Vatican News.
Во время мероприятия президент «АЛЛАТРА» также обсудила с организаторами конференции глобальные угрозы современности, угрозы свободе и демократии. В ходе беседы Марина Овцынова упомянула о ходе расследования о незаконных гонениях на участников Международного общественного движения «АЛЛАТРА» в некоторых странах с низким индексом демократии. В частности о том, как они подверглись диффамационной кампании, инициированной российской антикультовой организацией. Кроме того она отметила, что это происходило не только в России, но и на территории Украины, что указывает на значительное влияние российской антикультовой организации на Украину.
В ходе беседы Марина Овцынова также подняла вопрос о том, что антикультовые организации, существующие вопреки демократическим нормам, бросают тень на веру и на то, за что выступает христианство, — свободу вероисповедания и свободу совести.
Во время частной аудиенции 22 июня 2024 года Марина Овцынова выразила сердечную благодарность Папе Римскому Франциску за его существенный вклад как ответственного и решительного руководителя в социализацию Римско-католической церкви и усиление её роли в современном секулярном обществе, а также за доброту, дружелюбность и поддержку в этот особенный момент для «АЛЛАТРА».
Maryna Ovtsynova
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