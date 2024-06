ZMS Cable et K-Electric Limited du Pakistan concluent un accord de coopération pour le conducteur STACIR

Chantier de construction Des ouvriers travaillent sur le site Câbles STACIR emballés dans des bobines en bois Caractéristiques du câble STACIR STACIR/AM produit par ZMS

ZMS Cable et K-Electric Limited collaborent pour améliorer l'efficacité et la fiabilité du réseau électrique au Pakistan avec des conducteurs STACIR.

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, June 28, 2024 / EINPresswire.com / -- ZMS Cable et K-Electric Limited du Pakistan concluent un accord de coopération pour le conducteur STACIRLe célèbre fabricant de câbles, ZMS Cable, a annoncé la signature d'un accord de coopération important avec K-Electric Limited, la plus grande compagnie d'électricité du Pakistan. Selon cet accord, ZMS Cable fournira des conducteurs STACIR haute performance à K-Electric Limited pour soutenir ses projets de modernisation et d'expansion du réseau électrique.Cette coopération vise à améliorer l'efficacité et la fiabilité du réseau de transmission d'électricité du Pakistan. En adoptant les conducteurs STACIR haute performance, K-Electric pourra optimiser davantage la capacité de transmission électrique et la stabilité du système. Le succès de ce projet apportera un soutien important à la construction des infrastructures électriques au Pakistan, marquant une étape importante dans la coopération stratégique des deux entreprises dans le secteur de l'énergie.Contexte et Signification de la CoopérationÉtat actuel du marché de l'électricité au Pakistan1. Déséquilibre entre l'offre et la demandeLe déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité a toujours été un problème majeur sur le marché de l'électricité au Pakistan. Selon les données de l'Autorité nationale de régulation de l'énergie du Pakistan (NEPRA), la demande en électricité du pays augmente d'environ 7 % par an, mais la capacité de production actuelle ne peut pas satisfaire cette demande croissante. L'approvisionnement en électricité est constamment sous tension, surtout pendant la saison estivale à haute température, entraînant souvent des pannes de courant à grande échelle.2. Installations de transmission et de distribution obsolètesLes infrastructures de transmission et de distribution au Pakistan sont gravement obsolètes, avec un taux de perte de transmission et de distribution élevé. Selon les données gouvernementales, le taux de perte de transmission et de distribution au Pakistan atteint 18 %, ce qui signifie qu'environ un cinquième de l'électricité est perdue au cours du processus de transmission et de distribution. Cela entraîne non seulement une instabilité de l'approvisionnement en électricité, mais augmente également les coûts de production d'électricité.3. Manque de financementLe marché de l'électricité au Pakistan a toujours fait face à des problèmes de financement. Le gouvernement n'a pas été en mesure de fournir suffisamment de fonds pour la rénovation et le développement du secteur électrique, et les investisseurs privés se montrent également réticents à investir dans ce secteur, ce qui limite le développement de l'industrie électrique.Situation de la Destination de la CoopérationKarachi, située dans la région d'Aden au sud du Pakistan, bénéficie d'un climat désertique subtropical, avec des températures élevées et peu de précipitations pendant la majeure partie de l'année. Cette chaleur intense rend les conditions de vie difficiles et entraîne une forte demande en électricité. Cependant, sous des températures élevées, les performances des conducteurs traditionnels peuvent diminuer ou se détériorer. Pendant les périodes de chaleur extrême, la capacité de transmission des lignes électriques est limitée, ce qui oblige les zones urbaines à appliquer des coupures de courant pour éviter les surcharges et les disjonctions des lignes en période de forte demande.Détails de la CoopérationPour un pays comme le Pakistan, qui a besoin d'un approvisionnement électrique stable pour soutenir son développement économique, améliorer la fiabilité du réseau électrique est crucial. Afin de surmonter les pénuries d'électricité et de réaliser un développement durable du marché de l'électricité, le gouvernement pakistanais et les organisations concernées explorent et essaient continuellement de nouvelles solutions. La signature de cet accord de coopération est une tentative pour résoudre les problèmes du marché de l'électricité au Pakistan. Cette coopération vise à améliorer la stabilité électrique de la région de Karachi en introduisant un nouveau type de conducteur capable de transporter une plus grande capacité et de résister à des températures élevées, assurant ainsi un approvisionnement électrique stable.ZMS Cable fournira des conducteurs STACIR haute performance pour aider K-Electric Limited à améliorer significativement la capacité de transmission et la fiabilité globale de son réseau. Bien que cette coopération puisse sembler être un simple remplacement, elle a une importance majeure pour la réforme et le développement du marché de l'électricité au Pakistan.« Nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de collaborer avec ZMS Cable . Nous avons de grandes attentes pour cette coopération et nous avons une confiance totale dans les compétences professionnelles de ZMS. Les conducteurs STACIR fournis par ZMS amélioreront grandement la stabilité et l'efficacité de notre réseau électrique. »« Nous espérons établir une relation de coopération à long terme et solide avec ZMS, afin de relever ensemble les opportunités et les défis futurs. »Le chef de produit de ZMS Cable a déclaré : « Grâce à de multiples collaborations, ZMS a réussi à s'établir solidement sur le marché pakistanais. Nos produits et technologies ont été reconnus par les utilisateurs finaux, posant ainsi une base solide pour nos futures collaborations. Cette coopération avec K-Electric Limited permet à nos nouveaux conducteurs de gagner un avantage sur le marché pakistanais et fait de nous un fournisseur pour K-Electric Limited, ouvrant la voie à une coopération stable et à long terme. Nous remercions K-Electric pour sa confiance et son soutien, et nous nous réjouissons de la réussite des projets à venir. »Présentation de l'EntrepriseZMS Cable, fondée en 1990, possède plus de 30 ans d'expérience dans la production et la fabrication de fils et câbles électriques. Avec le développement technologique et la prise de conscience environnementale croissante, ZMS améliore constamment ses technologies de fabrication, se concentrant sur la recherche, le développement et la production de câbles, et est progressivement devenue une entreprise de haute technologie intégrant la recherche scientifique, l'industrie et le commerce. ZMS Cable jouit d'une excellente réputation dans l'industrie grâce à la qualité supérieure de ses produits et à ses technologies innovantes.K-Electric Limited (KE) est le plus grand fournisseur d'électricité du Pakistan, responsable de l'approvisionnement en électricité de toutes les zones résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles de la ville de Karachi et de ses environs. KE couvre un réseau électrique de 6 500 kilomètres carrés, fournissant de l'électricité à plus de 3,4 millions de clients. KE est également la seule entreprise d'électricité intégrée verticalement au Pakistan, ce qui signifie qu'elle gère les trois domaines clés de la production d'énergie, de la transmission et de la distribution vers les consommateurs.Contenu de la CoopérationLe contenu spécifique de cette coopération consiste à remplacer les câbles conducteurs existants, endommagés et dangereux de certaines régions du Pakistan, identifiés par le code TMOH PR 1400036750, par de nouveaux conducteurs STACIR/AW 230/45. En adoptant des conducteurs STACIR haute performance, ZMS Cable aidera K-Electric Limited à améliorer la capacité de transmission et la fiabilité de son réseau, à réduire les pertes d'électricité et à assurer un approvisionnement électrique stable.Cette coopération améliorera efficacement la performance et l'efficacité du réseau électrique de Karachi, afin de répondre à la demande croissante en électricité et aux défis associés.Avantages du Conducteur STACIRStructureLe conducteur STACIR (Super Thermal Aluminum Conductor Invar Reinforced) est un conducteur haute performance doté d'excellentes propriétés conductrices et de résistance à la chaleur, capable de fonctionner de manière stable dans des environnements à haute température. Sa structure comprend :Alliage d'aluminium ultra-résistant à la chaleur : La couche externe est composée d'un alliage d'aluminium résistant à la chaleur, qui maintient de bonnes performances conductrices même à des températures élevées.Âme en acier plaqué aluminium (AW) : L'intérieur utilise une âme en acier plaqué aluminium, offrant un support mécanique élevé tout en ayant une bonne conductivité et une résistance à la corrosion.Caractéristiques de PerformanceHaute capacité de transport de courant : Sa capacité de transport de courant est nettement supérieure à celle des conducteurs traditionnels, environ deux fois plus élevée que celle des conducteurs ACSR et 1,7 fois plus élevée que celle des conducteurs AAAC , ce qui améliore considérablement l'efficacité de transmission.Excellente performance de résistance à haute température : Peut supporter des températures de fonctionnement allant jusqu'à 150°C, voire plus, évitant ainsi les pertes et déformations des conducteurs en haute température.Grande résistance mécanique : L'âme en acier plaqué aluminium offre une grande résistance mécanique, permettant au conducteur de rester stable dans des conditions difficiles telles que les vents forts, les zones de forte accumulation de glace et les grands franchissements.Faible perte de ligne : La variation de résistance est faible à haute température, ce qui réduit efficacement les pertes d'énergie lors de la transmission et améliore l'efficacité de transmission.Résistance à la corrosion : L'âme en acier plaqué aluminium offre une excellente résistance à la corrosion, adaptée aux environnements humides et salins.Installation facile : La méthode d'installation est identique à celle des conducteurs ACSR ordinaires, sans nécessiter de modification ou de renforcement des pylônes existants, ce qui simplifie l'installation et réduit le temps et les coûts de conception.Haute fiabilité : Testé sur plus de 10 000 kilomètres de lignes, le conducteur a démontré une fiabilité exceptionnelle.Scénarios d'Application et Perspectives d'AvenirApplications RéellesLes conducteurs STACIR/AW de ZMS sont adaptés à divers scénarios d'application complexes et exigeants, notamment :Transmission d'électricité à haute température : Parfaits pour les lignes de transmission d'électricité dans des environnements à haute température, tels que les déserts et les zones industrielles à haute température.Transmission haute tension à longue distance : Leur faible perte de ligne et leur grande résistance améliorent l'efficacité et la fiabilité de la transmission sur de longues distances.Rénovation des anciennes lignes : Permettent d'augmenter efficacement la capacité des lignes de transmission sans augmenter la charge sur les pylônes existants.Terrains complexes et climats rigoureux : Leurs excellentes performances mécaniques et leur résistance à la corrosion sont idéales pour les terrains complexes et les conditions climatiques rigoureuses.Réseau électrique urbain : Utilisés pour la modernisation des réseaux électriques urbains, optimisant la disposition des lignes de transmission, réduisant la flèche et augmentant la capacité de transmission.Perspectives d'AvenirAvec la croissance continue de la demande en électricité et les progrès technologiques, les conducteurs STACIR/AW de ZMS joueront un rôle de plus en plus important dans le domaine de la transmission électrique. Leurs performances exceptionnelles et leurs larges applications en font des composants essentiels dans l'industrie électrique. À l'avenir, ZMS continuera de se consacrer à l'innovation technologique et à l'optimisation de ses produits, promouvant ainsi le développement des technologies de transmission électrique et contribuant à la modernisation et au développement durable des infrastructures électriques mondiales.ConclusionLa coopération entre ZMS Cable et K-Electric Limited représente non seulement une avancée significative dans le domaine de la technologie de transmission électrique pour les deux entreprises, mais aussi une étape importante dans la réforme et le développement du marché de l'électricité au Pakistan. En introduisant les conducteurs STACIR haute performance, non seulement l'efficacité et la stabilité de la transmission électrique seront améliorées, mais aussi les nombreux défis auxquels le réseau électrique actuel est confronté seront efficacement résolus. Avec la croissance continue de la demande en électricité et les progrès technologiques, les conducteurs STACIR/AW de ZMS continueront de jouer un rôle clé à l'avenir, contribuant à la modernisation et au développement durable des infrastructures électriques au Pakistan et dans le monde entier.