Blue Mountain et Zifo, leaders mondiaux de la fabrication de produits pharmaceutiques destinés aux sciences de la vie, annoncent un partenariat stratégique visant à révolutionner la gestion des actifs d’entreprise

PHILADELPHIE et CHENNAI, Inde, 27 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, dont la plateforme de gestion des actifs réglementaires (« GAR ») est la norme pour les fabricants du secteur des sciences de la vie, et Zifo, la principale société de services informatiques scientifiques, sont ravis d’annoncer un partenariat stratégique conçu pour fournir une technologie de pointe et des services inégalés au secteur des sciences de la vie. Ce partenariat a pour ambition de fournir des solutions complètes qui amélioreront l’efficacité opérationnelle et l’innovation pour les fabricants de produits pharmaceutiques, les organisations de développement et de fabrication sous contrat (« CDMO »), les entreprises de MedTech, les fabricants de dispositifs médicaux et les fabricants de tests développés en laboratoire (« LDT »).



Blue Mountain est réputée pour sa technologie EAM de pointe, conçue exclusivement pour les sciences de la vie, qui permet aux entreprises d’optimiser leurs actifs, de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer la productivité globale. En associant cette solution aux services informatiques et à l’expertise de Zifo en matière de conseil, le partenariat permettra d’offrir une solution robuste et complète, spécialement conçue pour l’industrie des sciences de la vie et accessible depuis les quatre coins du globe.

David Rode, PDG de Blue Mountain, a commenté l’annonce en ces termes :

« Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles de Zifo pour apporter des solutions transformatrices à l’industrie des sciences de la vie. Notre technologie EAM, associée aux services informatiques et aux capacités de conseil exceptionnels de Zifo, fournira à nos clients les outils dont ils ont besoin pour optimiser leurs actifs et améliorer considérablement l’efficacité de leurs processus opérationnels. Ce partenariat témoigne de notre engagement en faveur de l’innovation et de l’excellence dans le secteur des sciences de la vie, ainsi que de notre volonté d’étendre notre champ d’action dans le monde entier. »

Raj Prakash, cofondateur et PDG de Zifo, a ajouté :

« Notre partenariat avec Blue Mountain constitue une étape importante dans la mission qui est la nôtre et qui consiste à fournir des solutions informatiques innovantes et efficaces. En tirant parti de la technologie EAM de pointe de Blue Mountain, nous sommes à même d’offrir une approche intégrée qui répond aux défis uniques auxquels sont confrontées les entreprises du secteur des sciences de la vie. Ensemble, nous aiderons nos clients à améliorer leur souplesse opérationnelle et leur conformité, ce qui se traduira en fin de compte par une amélioration des résultats pour les patients. »

Ce partenariat élargit le programme de partenariat de Zifo en y incluant une catégorie GXP Asset Management qui permettra aux entreprises du secteur des sciences de la vie de bénéficier d’une intégration transparente de la technologie EAM avancée et de services informatiques complets. Il s’agit notamment de rationaliser la gestion des actifs, d’améliorer la conformité réglementaire, l’étalonnage, la validation, la maintenance prédictive et les capacités de prise de décision fondées sur les données. Les fabricants de produits pharmaceutiques, les CDMO, les entreprises de MedTech, les entreprises de dispositifs médicaux et les fabricants de LDT bénéficieront tous des solutions innovantes du partenariat, qui leur permettront de gagner en efficacité, de réduire leurs coûts et d’accélérer la mise sur le marché de leurs produits.

À propos de Blue Mountain

Leader de la gestion d’actifs dans l’univers des sciences de la vie depuis 35 ans, Blue Mountain occupe une position unique dans ce secteur adossée sur un héritage qui a fait ses preuves. Fondée en 1989, Blue Mountain offre une solution complète et intégrée, aidant ainsi des centaines d’entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, de thérapie cellulaire et génique, d’appareils médicaux et de fabrication à façon. De la mise en place à l’installation et de la formation à la validation, notre société aide les entreprises du secteur des sciences de la vie à maîtriser la gestion des actifs selon les BPF en y déployant notre logiciel de tout premier ordre, ce qui leur permet de tirer parti des atouts du cloud, d’instaurer des processus 100 % numériques et de garantir la conformité réglementaire. Blue Mountain est soutenu par Accel-KKR et est basé dans la région de Philadelphie, en Pennsylvanie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.coolblue.com .

À propos de Zifo

Zifo est une société de services informatiques scientifiques basée sur l’IA/l’apprentissage machine et les « données pour l’IA ». Notre expérience s’étend à la recherche, au développement, à la fabrication et aux domaines cliniques dans les secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie, de la chimie, de l’alimentation et des boissons, du pétrole et du gaz et des produits de grande consommation. Zifo est le partenaire privilégié de plus de 190 organisations à vocation scientifique dans le monde.

