Visa élargit les options de paiement pour les clients Amazon avec des plans de versements

L’option de paiement flexible est maintenant offerte aux détenteurs de cartes de crédit admissibles de la Banque royale du Canada (RBC) et de la Banque Scotia qui magasinent au Canada dans la boutique Amazon

TORONTO, 27 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Visa a annoncé une nouvelle collaboration avec Amazon qui offrira aux consommateurs canadiens plus de choix à la caisse. Lorsqu’ils magasineront en ligne sur Amazon.ca ou sur l’application Amazon, les détenteurs de cartes de crédits admissibles de la RBC et de la Banque Scotia pourront maintenant sélectionner Versements Rendus Possibles par Visa comme mode de paiement pour les achats admissibles. Cette option de paiement pratique est maintenant disponible et permet aux consommateurs admissibles de convertir leurs achats en paiements fixes, moins élevés, effectués sur une période définie.



« Nous sommes heureux d’offrir notre solution de versements sur Amazon par l’entremise de deux des principaux émetteurs au Canada, afin de permettre à plus de consommateurs d’accéder à des modes de paiement diversifiés et d’avoir un meilleur contrôle financier avec l’un des plus importants commerçants en ligne au monde », a affirmé Dan Sanford, Responsable des produits pour l’Amérique du Nord chez Visa. « Reconnaissant la demande croissante pour les options de paiement flexibles, nous nous engageons à améliorer l’expérience de paiement de bout en bout pour les Canadiens afin de répondre à leurs besoins en constante évolution. »

Les versements prennent de l’ampleur au Canada comme mode de paiement privilégié parmi les consommateurs. Selon une étude de Visa, plus de la moitié des Canadiens (58 %)1 sont intéressés par l’utilisation des versements et on prévoit que d’ici 2026, ce mode de paiement devrait représenter près du quart de toutes les transactions mondiales de commerce électronique2.

« Chez Amazon, nous cherchons constamment à innover et à améliorer l’expérience de magasinage et de paiement pour nos clients », a affirmé Tyler Aldrich, Directeur, Produits de paiement Amazon. « Avec Visa, nous sommes heureux d’offrir aux clients un plus grand choix, afin de leur permettre de payer leurs achats en ligne d’une façon qui leur convient. »

Les Versements Rendus Possibles par Visa fournissent aux émetteurs, agents de traitement et commerçants une meilleure option de paiement afin de rejoindre les clients où ils sont. Ensemble, Visa et Amazon collaborent pour offrir cette option de paiement à plus de consommateurs dans le monde.

Pour en savoir plus au sujet des Versements Visa, visitez Visa.ca/versements.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un chef de file mondial en matière de paiements numériques et simplifie les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les organismes gouvernementaux dans plus de 200 pays et territoires. Nous avons pour mission de mettre les gens du monde entier en contact les uns avec les autres grâce au réseau de paiements le plus novateur, pratique, fiable et sécurisé, qui permet aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde, où qu’il soit, font grandir les gens partout dans le monde, et nous voyons l’accès comme un fondement de l’avenir du déplacement des fonds. Apprenez-en plus au Visa.com.

Personne-ressource pour les médias :

Tracy Truong, Visa Canada

trtruong@visa.com



1 Visa Canada BNPL Trends Research – T1 2023

2 Global Payments, « Why buy now, pay later is a trend to watch », mars 2023