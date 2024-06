Le musée du Hunan accueille « L’art de vivre – Exposition numérique immersive sur la culture sous la dynastie des Han Mawangdui »

CHANGSHA, Chine, 27 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année marque le 50e anniversaire des fouilles archéologiques des tombes des Han Mawangdui. Le Musée du Hunan, en collaboration avec la Bibliothèque numérique de Chine et l’équipe de Wang Yuejin, Professeur au CAMLab de l’Université de Harvard, a lancé le 8 juin 2024 « L’art de la vie - Exposition numérique immersive sur la culture sous la dynastie des Han Mawangdui ».



Visant à explorer les moyens pour faire progresser l’intégration profonde de la culture et de la technologie, l’exposition mobilise des ressources universitaires venues du monde entier et utilise une technologie multimédia de pointe pour présenter le patrimoine culturel des tombes des Han Mawangdui sous forme numérisée à travers une expérience multimédia théâtrale, offrant un aperçu de l’essence de la première civilisation chinoise et de ses réalisations artistiques. L’exposition propose une présentation holistique à travers l’art, l’imagination et la vision du monde reflétés par la culture des tombes des Han Mawangdui, et cherche à révolutionner la manière dont le patrimoine culturel est présenté sur le plan numérique, grâce à une influence internationale.

L’exposition s’articule autour de trois modules : « Temps et espace », « Yin et Yang » et « Vie ». En révélant le processus dynamique d’« opérations cosmiques - la sublimation de la vie », en présentant la structure des chambres, de nombreux artefacts, ainsi que les idées culturelles et humanistes mises en lumière grâce aux tombes des Han, l’exposition propose de découvrir l’imagination et l’expression artistique exceptionnelles et omniprésentes dans la vie du peuple à cette époque, et invite le public à faire l’expérience visuelle et sensorielle d’un « voyage à travers l’espace et le temps ».

En effet, l’exposition offre aux visiteurs une expérience qui fait appel à tous les sens. Dans la section « Yin et Yang », les visiteurs pourront voir les compartiments qui entourent les quatre cercueils emboîtés de la tombe numéro un, et s’émerveiller de la curiosité sans fin du peuple chinois de l’époque pour le mystère de la vie, ainsi que de l’imagination profonde qui l’a conduit à sublimer la spiritualité. Dans la section « Vie », les peintures sur soie en forme de T constituent de véritables odes aux « moments de gloire ». Grâce à l’écran LED immersif en forme de boule, aux graphismes dynamiques et interactifs et à la présentation de reliques culturelles restaurées numériquement, entre autres technologies employées, les visiteurs auront la sensation d’assister à la cérémonie « de la terre au ciel » représentée dans les peintures sur soie. Cette section permet non seulement au public de faire l’expérience de la transformation et de l’ascension de la vie, mais offre également une vue d’ensemble des pensées et des émotions du peuple chinois de cette époque, il y a 2 000 ans.

L’exposition reste ouverte au public jusqu’au 16 février 2025, et une tournée mondiale est même prévue.

