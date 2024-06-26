VCI Global 收购估值 11 亿美元的 AI 技术公司的大额股份

马来西亚吉隆坡, June 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- VCI Global Limited (Nasdaq: VCIG）（“VCI Global”，“VCIG”或“公司”）已签署协议，投资高达 3000 万美元于 TalkingData 集团控股有限公司。



TalkingData 集团控股有限公司 (“TalkingData”) 是亚洲最大的提供大数据分析和 AI 解决方案的公司之一，服务于谷歌、雅虎、欧莱雅、百事可乐和耐克等全球知名品牌。TalkingData 得到了中国华润资本 (“CR Capital”)、软银中国风险投资公司 (SBCVC)、京东、VMS 资产管理公司和光速中国创投等知名投资者的支持。此次投资使 VCIG 成为 TalkingData 的重要股东，并使得 VCIG 被授予 TalkingData 在东南亚地区的数据 AI 产品和服务的独家权利，从而扩大了 VCIG 在不断快速发展的数据分析领域中的影响力。

TalkingData 计划利用 VCI Global 在资本市场和技术方面的专业知识，加强其在东南亚的影响力和实力。去年，华润资本领投了 TalkingData 的上一轮融资，估值为 11.3 亿美元。今年，来自香港的 R.C.W. Capital Limited 参与了本轮投资。展望未来，TalkingData 计划在不久的将来在美国市场进行公开上市，反映出 TalkingData 对其未来持续增长和市场领导地位的雄心。

“我们很高兴与 VCIG 合作，VCIG 在资本市场和技术方面的深厚专业知识对我们在东南亚扩展影响力并抓住该地区蓬勃发展的数据分析市场来说至关重要。”TalkingData 首席执行官 Leo Cui Xiaobo 表示。

VCI Global 集团执行主席兼首席执行官 Dato’ Victor Hoo 表示：“这一战略性股份收购是 VCIG 发展壮大的重要里程碑和催化剂。我们与 TalkingData 的合作以及我们获得的 TalkingData 东南亚地区数据 AI 解决方案的独家权利，使我们处于该地区动态数据分析领域的前沿。我们期待利用这一机会推动创新，创造价值，并在未来几年内加强我们的市场领导地位。”

关于 VCI Global Limited

VCI Global 是一家多元化控股公司。通过其子公司，公司专注于咨询、金融科技、AI、机器人和网络安全等领域。总部位于马来西亚吉隆坡，我们的主要业务集中在亚洲，并在亚太地区、美国、欧洲和中东均拥有强大的影响力。VCIG 主要提供资本市场、房地产、AI 和技术方面的咨询服务。在技术业务方面，公司运营了一个专营融资平台，为公司和个人提供服务，同时公司还运营一个安全消息平台，为政府和组织提供服务。我们还投资、孵化、加快发展和商业化 AI 和机器人方面的相关业务及技术。

有关公司的更多信息，请访问 https://v-capital.co/ 。

关于TalkingData 集团控股有限公司

TalkingData 是中国领先的数据智能服务提供商，致力于通过由数据驱动的决策让企业完成转型并改善人类生活。TalkingData 构建了一个以连接、安全性和数据共享为核心的强大生态系统。覆盖超过 20 亿个独特的智能设备（包括智能手机、平板电脑、智能电视、可穿戴设备等），TalkingData 为移动开发者和移动优先企业提供独特且一流的移动大数据服务。

如需了解更多关于 TalkingData 的信息，请访问 www.talkingdata.com 。

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