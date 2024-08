Sepsis Hospitalaria: Complicaciones de la Vaina de Fibrina en los Catéteres PICC de Poliuretano

Las infecciones del torrente sanguíneo por catéter venoso central pueden causar daño cerebral, úlceras por presión, insuficiencia renal, amputaciones y muerte.

El tubo de catéter de poliuretano desencadena la formación de una vaina de fibrina que causa oclusión y aumenta el riesgo de infecciones del torrente sanguíneo.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 20, 2024 /EINPresswire.com/ -- “La vaina de fibrina crea un espacio confinado que rodea la punta distal del catéter PICC, lo que restringe el flujo del contraste inyectado” … Dr. Brent Burbridge. Canadian Association of Radiologist Journal 63 (2012) 323-328.

¿Qué más dijo el Dr. Burbridge en Bard PowerPICC Solo2 vs. Cook Turbo-Ject: A Tale of Two PICCs?

“Se desarrolló oclusión en 3 catéteres PICC de Cook, 2 de los cuales estaban cubiertos por la formación de una vaina de fibrina. La tasa de eventos de formación de vaina de fibrina para el PICC de Cook fue de 3.0/1000 días de catéter. El tercer catéter en este cohorte estaba completamente ocluido y tuvo que ser retirado. Se sospechó que 3 de los catéteres PICC de Bard y 3 de los catéteres PICC de Cook se infectaron: tasas de eventos de 3.3/1000 y 4.6/1000 días de catéter, respectivamente. Todos estos catéteres fueron retirados en la sala, y ninguno de estos casos tuvo cultivos realizados.”

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones farmacéuticas, “El problema es que los catéteres PICC a menudo permanecen más de 10 días, por lo que las tasas de infecciones del torrente sanguíneo causadas por los catéteres PICC son un problema real. Los tubos de catéter de poliuretano desencadenan la formación de una vaina de fibrina que causa oclusión y aumenta el riesgo de infecciones del torrente sanguíneo. Hay tubos más seguros que reducen las vainas de fibrina naturales y las infecciones.”

El Dr. Vigna agrega, “Las infecciones del torrente sanguíneo por catéteres venosos centrales son brutales porque desvían a un paciente de su curso de recuperación anticipado a resultados que incluyen daño cerebral, úlceras por presión, insuficiencia renal, amputaciones y muerte. Hay materiales más seguros que reducen estos riesgos.”

El Dr. Vigna concluye, “Las infecciones del torrente sanguíneo adquiridas en el hospital causan los peores resultados de la sepsis. Las bacterias adquiridas en el hospital a menudo son resistentes a los antibióticos y son más difíciles de tratar. Los neonatos, niños y adultos de todas las edades no deberían soportar el riesgo de infecciones y deberían tener acceso a dispositivos que reduzcan significativamente el riesgo de infecciones. Hay dispositivos más seguros disponibles.”

Para obtener más información: https://vignalawgroup.com/powerport-venous-catheter/.

¿Qué es la sepsis? Daño multiorgánico por inflamación debido a una infección que puede causar daño a órganos como el cerebro, los riñones, el corazón, el hígado y los pulmones.

¿Qué es el shock séptico? Una condición potencialmente mortal que causa presión arterial peligrosamente baja debido a una infección, lo que puede resultar en amputaciones de dedos y dedos de los pies, daño cerebral, insuficiencia renal, dependencia de ventiladores, dependencia de oxígeno y daño nervioso.

El Dr. Vigna es un abogado en California y Washington DC que representa a aquellos con lesiones graves causadas por dispositivos médicos defectuosos, incluidos los catéteres PICC y Med-Ports que conducen a la sepsis. Representa a los lesionados con el Ben Martin Law Group, un bufete nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados son expertos en responsabilidad de productos y negligencia médica, y representan a los más lesionados en todo el país.

Recursos: https://core.ac.uk/download/pdf/82357649.pdf

