شركة GEMXX Corporation تُعلن انضمام Ali S. Abood إلى مجلس إدارة Latin Energy Partners

لاس فيجاس،, June 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

من خلال IBN -- يسر شركة GEMXX Corporation (المتداولة خارج البورصة تحت الرمز: GEMZ) (والمشار إليها فيما يلي بلفظ "GEMXX" أو "الشركة")، أن تعلن عن انضمام Ali S. Abood إلى مجلس إدارة ذراعها الاستثماري الرئيسي، Latin Energy Partners. تأتي هذه الإضافة الاستراتيجية إلى مجلس الإدارة لتتواءم مع التزام شركة GEMXX بتعزيز محفظتها الاستثمارية وتوسيع تأثيرها في قطاع الطاقة الإقليمي.

يمتلك Ali S. Abood خبرات هائلة في قطاعات الأعمال الدولية والتمويل والاستشارات، مع التركيز بصفة خاصة على سوق الشرق الأوسط وأفريقيا. وتشمل خبراته العريضة شغل مناصب إدارية رفيعة وأدوار استشارية في العديد من المؤسسات متعددة الجنسيات، في قطاعات منها لتعدين والطاقة وتداول السلع والخدمات المالية.

إن الروح الريادية للسيد/ Abood واستراتيجياته التسويقية المبتكرة نجحت على الدوام في ضمان صفقات عمل هائلة لعملائه. كما أن خبرته في ترتيب التمويل من خلال وكالات الائتمان الحكومية الدولية والقروض المشتركة كانت عاملاً مساعدًا في تسهيل صفقات تجارية كبرى. تشمل المناصب البارزة خلال حياته العملية المميزة شغله مناصب رفيعة لدى شركة Esso (Exxon) والبنك التجاري السعودي، إلى جانب مناصبه الاستشارية في شركات الدفاع والهندسة والعديد من شركات التكنولوجيا.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال السيد/ Abood "لقد ساعدت خبراتي الهائلة في الأعمال والتمويل الدولي، لا سيما في قطاع الطاقة، في إعدادي بشكل جيد لشغل هذا المنصب البارز. ولا يوجد أي تكتل نفطي بري آخر يمتلك مثل هذه الإمكانيات التي تصل لإنتاج عدة مليارات من البراميل. إنني أتطلع إلى الاستفادة من خبراتي في ترسيخ علاقات عمل وتوفير فرص تمويل رئيسية ترتقي بشركة Latin Energy Partners إلى آفاق جديدة".

السيد/ Abood حاصل على درجة علمية في تجارة الأعمال ويمتلك مؤهلات احترافية في المحاسبة والتمويل، وبهذا تعزز خلفيته الأكاديمية خبراته العملية. وهو يشتهر بمهارات التفاوض الدبلوماسية وعلاقاته مع شخصيات سياسية وتجارية رفيعة المستوى في الشرق الأوسط وأفريقيا وحول العالم، ومن ثم فهو يتبوأ مكانة جيدة للمساهمة في النمو والنجاح الاستراتيجي لشركة Latin Energy Partners.

وبهذه المناسبة، قال Richard Clowater، الرئيس التنفيذي لشركة GEMXX Corporation "نشعر بالحماسة للإعلان عن انضمام Ali S. Abood إلى مجلس إدارة Latin Energy Partners". وأضاف "إن خبراته العريضة وسجله الحافل في ضمان علاقات عمل قوية وتوفير التمويل للمؤسسات تمثل قيمة لا تُقدر بثمن في إطار سعينا لتوسيع استثماراتنا في قطاع الطاقة. إننا واثقون من أن قيادة السيد/ Abood وأفكاره الثاقبة سوف تعزز النمو الهائل والنجاح الكبير لشركة Latin Energy Partners".

نبذة عن LATIN ENERGY PARTNERS

شركة Latin Energy Partners هي شركة رائدة ناشئة ومستقلة عاملة في قطاع الاستكشاف والإنتاج تعمل على استكشاف احتياطيات الهيدروكربونات الهائلة في أمريكا اللاتينية، وهي واحدة من مناطق الهيدروكربونات على مستوى العالم التي لم تحظ بالقدر الكافي من الاستكشاف. تأتي مساعينا مدعومة بحقوق ملكية فكرية شاملة وفهم قوي للبيئة الجيولوجية الإقليمية.

وتُقدم Latin Energy Partners نفسها باعتبارها شركة رائدة محتملة في قطاع "أصول النفط والغاز" بأمريكا اللاتينية وتلتزم بالتطور المستدام والمسؤول للموارد الطبيعية من خلال تطبيق أساليب صديقة للبيئة والمجتمع بشكل عام.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة: Latin Energy Partners

نبذة عن GEMXX CORPORATION

شركة GEMXX Corporation (المتداولة خارج البورصة تحت الرمز: GEMZ؛ $GEMZ) هي شركة عامة مدرجة في البورصة متخصصة في التعدين وإنتاج الذهب والأحجار الكريمة والمجوهرات وتوصيلها للأسواق العالمية. كما تعمل الشركة على التوسيع الاستراتيجي لنموذج أعمالها بحيث يشمل تمويل حقوق الملكية الخاصة لاستكشاف حقول النفط المحتملة العملاقة والهائلة في أمريكا اللاتينية. تمثل قناة الأعمال الجديدة هذه خطوة محسوبة لتحديد الأحواض النادرة أو التي يتم تجاهلها أو التي لم تشهد أعمال استكشاف كافية والتي يسود اعتقاد بأنها تشتمل على احتياطيات نفطية هائلة.

وفي ضوء الانتشار العالمي لشركة GEMXX Corporation والتزامها الراسخ بالتميز والابتكار، فإنها تتبوأ مكانة قوية تتيح لها استكشاف بيئة الأسواق المتطورة وتحفيز النجاح طويل الأجل لمساهميها.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة: GEMXX Corporation

بيان الملاذ الآمن

يشتمل هذا الإصدار الصحفي على بيانات استشرافية تهدف إلى توفير ملاذ آمن من الالتزام المقرر في ضوء قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995. تشتمل هذه البيانات على كلمات من قبيل "يؤمن"، و"يتوقع"، و"يتنبأ"، و"يخطط" وتنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري. تشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، قدرتنا على الابتكار والتكيف مع تغيرات القطاع وتوسيع قاعدة عملائنا والتنافس بفاعلية والحفاظ على الاستقرار المالي وإدارة آليات الأسواق العامة. تنطبق البيانات الاستشرافية على تاريخ إعدادها فقط ولا نتحمل أي التزام بتحديث أي بيانات استشرافية.

توقيع /S/ Richard Clowater، الرئيس التنفيذي

GEMXX Corporation

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