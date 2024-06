Une équipe des LNC reconnue par l’industrie nucléaire canadienne pour son innovation dans le déclassement et l’assainissement de l’environnement

Le prix Innovation Achievement Award 2024 de la Société nucléaire canadienne est présenté à des employés des LNC qui ont repoussé les limites de la modélisation numérique dans le domaine du déclassement

CHALK RIVER, Ontario, 25 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), premier laboratoire de science et de technologie nucléaires au Canada, sont heureux d’annoncer que leur équipe d’Innovation a été reconnue par la Société nucléaire canadienne (SNC) et l’Association nucléaire canadienne (ANC) pour son excellence en matière d’innovation. L’équipe était honorée de recevoir le prix Innovation Achievement Award lors de la 43e conférence annuelle de la SNC à Saskatoon la semaine dernière pour avoir repoussé les limites de la modélisation numérique dans le domaine du déclassement et de l’assainissement de l’environnement, y compris la création d’une « jumelle » ou d’un modèle intégral numérique des sites qui sont gérés par les LNC au nom d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL).



Créé en 1991, le prix d’innovation reconnaît des réalisations importantes innovatrices ou la mise en œuvre de nouveaux concepts qui démontrent des qualités claires de créativité, d’ingéniosité ou d’élégance et qui incarnent un accomplissement impressionnant dans le domaine nucléaire au Canada. Andrew Toomey, David Gaunt, Jeffrey Fortin et Kuwar Dalal, employés des LNC, composent l’équipe d’innovation qui a aidé à révolutionner la planification et améliorer l’efficacité et la sécurité du déclassement et de l’assainissement de l’environnement aux LNC tout en intégrant une plus grande flexibilité dans ces activités.

« Aux LNC, nous cherchons toujours à développer et à intégrer des technologies, des capacités et des pratiques innovatrices dans notre travail, que ce soit en matière de progression des technologies des énergies propres, en cherchant la prochaine génération d’isotopes médicaux ou dans la restauration et la protection de l’environnement du Canada », a observé Monica Steedman, vice-présidente, Gestion de l’assainissement de l’environnement (GAE) aux LNC. « Dans ce cas, Andrew, David, Jeffrey et Kuwar avaient une vision qui permettrait aux LNC de transcender plusieurs des limites physiques auxquelles nous sommes confrontées dans le domaine du déclassement et de l’assainissement de l’environnement. Par la créativité, le travail ardu et la détermination, ils ont maintenant transformé la façon dont nous réalisons ce travail et je suis ravie que le comité de la SNC ait reconnu leur brio avec ce prix. »

Au nom d’EACL, les LNC gèrent toutes les responsabilités nucléaires héritées du Canada, ce qui comprend les activités de déclassement et d’assainissement de l’environnement à divers endroits partout au pays, ainsi que la prestation de certains des projets de dépollution nucléaire les plus complexes et vastes du pays. En soutien à ce travail, l’équipe d’Innovation des LNC a réalisé des modélisations 3D des principales installations et caractéristiques des projets pour les aider à mieux visualiser et planifier leur travail. Le projet a évolué et a cru pour inclure l’utilisation de drones, de robots et de diverses technologies de caméra, pour finalement aller au-delà des limites traditionnelles de la modélisation pour créer une réplique en 3D de divers sites gérés par les LNC qui s’intègrent harmonieusement avec les données existantes des sites.

Le travail a offert aux LNC des avantages profonds et importants pour la prestation de son travail de déclassement et d’assainissement de l’environnement, y compris l’analyse détaillée des dangers radiologiques et conventionnels sans risquer l’exposition humaine, la révolution du processus de planification, qui a une efficacité améliorée, et la modification en temps réel des environnements de travail, offrant des visualisations précises des changements proposés aux projets. Dans l’ensemble, la modélisation a amélioré le rendement dans la prestation du travail dans le cadre du programme de GAE des LNC, qui est quelque chose que les LNC ont aussi reconnu dans le cadre de leur propre programme de prix au personnel.

« Au nom de toute l’organisation, nous sommes incroyablement fiers de l’ingéniosité et du dynamisme démontré par cette équipe », a ajouté Mme Steedman. « Ils ont dépassé les attentes pour améliorer nos capacités de déclassement et notre productivité tout en assurant la sécurité du personnel. »

Pour en savoir plus sur l’équipe, vous pouvez regarder la vidéo qui met en lumière leur travail à l’adresse www.cnl.ca/about-cnl/cnl-awards-of-excellence .

