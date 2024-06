Mintec devient Expana et fait fusionner les identités du groupe en un acteur majeur de l’information commerciale

Une nouvelle ère de l’information commerciale est en marche avec le changement de marque d’Expana

LONDRES, 25 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mintec, l’agence spécialisée dans les états périodiques des coûts sur le plan international et l’information commerciale forte d’un héritage et d’une expertise combinés de plus de 200 ans devient Expana . Ce changement consolide une gamme diversifiée de produits et de marques sous l’égide d’une identité unique dynamique, et marque un moment crucial au sein du secteur. Le lancement d’Expana reflète sa mission de fournir une solution intégrée qui rassemble des compétences variées sous une seule et unique marque.



Expana émerge en tant que principal prestataire d’information commerciale complète sur le marché des matières premières de l’agroalimentaire pour les entreprises du monde entier. En intégrant des marques de renommée mondiale comme Mintec, Urner Barry, Tropical Research Services, Feedinfo, et Stratégie Grains, Expana établit une nouvelle norme en matière d’innovation et de diffusion de l’expertise

« Le parcours qui a conduit à la création d’Expana illustre notre engagement en faveur de l’innovation et d’un niveau d’information commerciale sans précédent », déclare Spencer Wicks, Directeur général d’Expana. « Ce changement de marque reflète les changements que nous avons opérés au sein de l’entreprise. Expana représente désormais une enseigne commune réunissant des groupes d’experts d’exception du secteur agroalimentaire. Cette expertise sera bientôt mise à disposition via une plateforme commune exceptionnelle, qui permettra d’intégrer de manière fluide tous les atouts de nos différents produits existants. Cette solution destinée à nos clients, qu’ils soient acheteurs, vendeurs ou investisseurs, répondra à tous leurs besoins en matière de données et de prévisions pour la gestion et la négociation de leurs contrats de matières premières et de produits finis. »

Expana offre encore plus de profondeur et d’ampleur quant aux matières premières du secteur alimentaire. Avec sa solution complète et exhaustive offrant la plus grande base de données d’informations tarifaires au monde, elle donne accès à des décennies de données exclusives en matière de coûts qui sous-tendent de nombreux contrats du secteur alimentaire. De plus, Expana fournit des prévisions de coûts avancées et fiables, des analyses approfondies, une expertise du marché, des analyses météorologiques et des principes de base exclusifs concernant les cultures. Elle fournit également une gamme diversifiée d’informations sur les coûts industriels, et de données relatives aux emballages, aux énergies et au transport. Tout en continuant de rendre hommage à son héritage, Expana se place également à la tête de la modernisation du secteur des données en adoptant des techniques et processus de pointe comme l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle.

L’essence même de la transformation d’Expana se reflète dans sa nouvelle identité visuelle saisissante. Elle s’inspire de la capacité unique du produit à rassembler les données, la compréhension et l’expertise, avec des éléments de design qui incarnent à la fois sophistication, assurance et croissance.

« Notre nouvelle marque ne constitue pas uniquement l’aboutissement de notre héritage, mais aussi la preuve de notre dévouement sans limites envers le succès de nos clients », poursuit Spencer. « Grâce à Expana, nous donnons aux entreprises les moyens de prendre des décisions éclairées, qui stimulent la croissance et la résilience dans un environnement en constante évolution. Nous sommes votre partenaire en matière d’information commerciale, pour guider les décisions qui orientent notre monde. »

Découvrez la puissance d’Expana et rejoignez-nous pour façonner l’avenir de l’information commerciale. Pour de plus amples informations à propos de nos solutions révolutionnaires, consultez www.expanamarkets.com .

À propos d’Expana :

Chez Expana, nous fournissons une expertise du marché essentielle pour permettre à nos clients de prendre des décisions éclairées, en toute confiance. Nous apportons de la clarté aux données du monde entier. Notre offre d’information inclut plus de 28 000 listes de coûts et plus de 600 prévisions de coûts, pour offrir à nos clients une visibilité totale sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Grâce à cela, les entreprises peuvent gérer la volatilité, s’orienter stratégiquement sur le marché et améliorer leurs marges. Depuis plus de 200 ans, nous établissons notre fiabilité et notre crédibilité sur le marché grâce à une expertise profonde et à nos innovations constantes. Nous sommes experts dans le secteur. Et nous faisons partie d’un tout bien plus important. Nous alimentons le monde grâce aux données dont il a besoin. Notre intelligence fait partie intégrante des activités de nos clients et de la chaîne d’approvisionnement dans sa totalité. Nos clients jouent un rôle crucial dans le monde. Leurs décisions ont un impact immense sur les populations, les communautés et les industries. Et grâce à nos données, nous rendons tout cela possible. Au quotidien. Nous sommes Expana et notre offre d’information commerciale contribue à une chaîne d’approvisionnement plus résiliente, plus transparente et plus durable.

Interlocuteur :

Reanna Mardinger

Vice-présidente marketing, Expana