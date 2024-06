National Broadband Ireland betreibt ein Netzwerk an EU-Breitband-Kompetenzzentren, während der NBP-Ausbau den Meilenstein von 250.000 erreicht

Die europäische BCO-Delegation hat erfahren, dass Irlands nationaler Breitbandplan im Zeit- und Budgetplan liegt

DUBLIN, June 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- National Broadband Ireland (NBI), das für die Umsetzung des National Broadband Plan (NBP) der irischen Regierung im Interventionsgebiet zuständige Unternehmen, hat letzte Woche eine Delegation aus EU-Mitgliedstaaten empfangen. Die Konferenz befasste sich mit dem Ausbau des Glasfaser-Breitbandnetzes in den ländlichen Regionen Irlands im Rahmen des NBP.



Die Delegation des europäischen Netzwerks der Breitband-Kompetenzzentren (BCO), in dem die für den Breitbandausbau zuständigen nationalen und regionalen Behörden der EU-Mitgliedstaaten zusammengeschlossen sind, nahm an einer Reihe von Präsentationen mit hochrangigen Vertretern von NBI über den Ausbau des Glasfaser-Breitbandnetzes in den ländlichen Regionen Irlands teil.

Der Glasfaserausbau von NBI hat nun 254.917 Standorte in den ländlichen Regionen Irlands erreicht. Im vergangenen Monat kündigte das Unternehmen an, noch in diesem Jahr über 300.000 Haushalten, landwirtschaftlichen Betrieben und Unternehmen Hochgeschwindigkeits-Breitbandanschlüsse über Glasfaser zur Verfügung stellen zu wollen. Insgesamt wird NBI bis Ende 2026 landesweit 564.000 Standorten Glasfaser-Breitbandanschlüsse bereitstellen.

Bislang wurden mehr als 84.000 Standorte über das Netz von NBI an das Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetz angeschlossen. Während landesweit durchschnittlich 1 von 3 Anschlüssen vorhanden ist, liegt die Nutzungsquote in Gebieten, in denen das NBI-Netz schon länger verfügbar ist, bereits bei über 50 %.

Ossian Smyth, Staatsminister für Kommunikation und Kreislaufwirtschaft, erklärte: „Die Regierung konnte bedeutende Fortschritte bei der Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Breitbandanschlüssen über Glasfaser in den ländlichen Regionen Irlands erzielen. Wir freuen uns, unsere europäischen Kollegen zu begrüßen und mit ihnen Erkenntnisse und Erfahrungen aus unserer Arbeit im Rahmen des National Broadband Plan auszutauschen. Das Projekt wird unter Einhaltung des Budgets durchgeführt und soll bis Ende 2026 planmäßig abgeschlossen werden.“

„Der National Broadband Plan gilt als Benchmark für europäische Konnektivitätsprojekte. Er stellt nicht nur einen bedeutenden Erfolg für Irland dar, sondern unterstreicht auch unser Engagement für die Förderung einer digital integrativen Gesellschaft für alle unsere Bürgerinnen und Bürger.“

Peter Hendrick, CEO von National Broadband Ireland, kommentierte den Besuch der EU-Delegation wie folgt: „NBI hat 2019 den Zuschlag für die Umsetzung des National Broadband Plan im Auftrag der irischen Regierung erhalten, wobei es sich um eines der ehrgeizigsten Telekommunikationsprojekte der Welt handelt. Das einzigartige Infrastrukturprojekt ist eine der größten und bedeutendsten Investitionen, die jemals in den ländlichen Regionen Irlands getätigt wurden. Mit mehr als einer Viertelmillion freigegebener Haushalte, von denen bereits über 84.000 angeschlossen sind, und der Einhaltung des Zeit- und Budgetrahmens ist das Projekt eine ideale Gelegenheit, der EU-Kommission unsere Erfahrungen mit der Durchführung eines Projekts dieser Größenordnung vorzustellen.“

Jan Droge, BCO Network Director, kommentierte: „Die Zusammenarbeit zwischen Interessenvertretern aus den EU-Mitgliedstaaten und National Broadband Ireland war sehr positiv, insbesondere im Hinblick auf die Demonstration erfolgreicher Ansätze und bewährter Praktiken zur Förderung von Innovationen und des Wissens- und Ideentransfers im Hinblick auf die Schaffung einer europäischen Gigabit-Gesellschaft und eines digitalen Jahrzehnts. Wir wissen, dass die künftige Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft von fortschrittlichen digitalen Infrastrukturen und Diensten abhängt, da eine schnelle, sichere und großflächige Konnektivität eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz der Technologien ist, die uns in die Zukunft führen werden.“

David McCourt, Gründer und Vorsitzender von National Broadband Ireland, kommentierte: „Der irischen Regierung gebührt große Anerkennung für ihren Ehrgeiz bei der Entwicklung des National Broadband Plan. Ihr Konzept und unsere Umsetzung sind ein Vorbild für andere Länder, da Irland bald das am stärksten vernetzte Land Europas sein wird. Entscheidend für den Erfolg des National Broadband Plan ist die Zusammenstellung eines Teams aus einigen der besten und klügsten Köpfe in der globalen Telekommunikation, die genau wissen, wie man ein weltweit führendes Open Access Network aufbaut und betreibt und über 70 Anbieter von Internetdiensten für den Verkauf von Diensten über das neue nationale Netz gewinnt. Wir freuen uns darauf, unsere Erfahrungen mit dem Rest Europas zu teilen, angefangen bei unseren Erhebungs-, Planungs- und Ausbauverfahren, über unsere frühzeitigen technologischen Entscheidungen, unser Engagement für die Interessengruppen und unsere Strategie zur Förderung der Nachfrage bis hin zu unseren Fähigkeiten im Bereich des Kundendienstes, die sich in branchenführenden Net Promotor Scores widerspiegeln.“

Das europäische BCO Network, dessen Ziel der Aufbau von Kapazitäten zur Bereitstellung zuverlässiger Hochgeschwindigkeits-Breitbandanschlüsse für alle EU-Bürger ist, veranstaltete am 18. und 19. Juni in Dublin eine Reihe von Meetings.

Über NBI

National Broadband Ireland (NBI) plant, baut und betreibt im Auftrag der irischen Regierung das neue Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetz über Glasfaser für die ländlichen Regionen Irlands.

NBI bringt einige der talentiertesten Personen Irlands und der ganzen Welt zusammen, die über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen bei der Durchführung von Projekten in der Größenordnung des National Broadband Plan (NBP) verfügen. Dazu gehören die Entwicklung, die Planung, der Ausbau und der Betrieb von Netzen sowie die Koordinierung aller Faktoren, die für die Finanzierung und Durchführung eines Projekts der Größe und Komplexität von Irlands NBP erforderlich sind.

NBI wurde von Granahan McCourt, einem internationalen Investor in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation, ins Leben gerufen. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Granahan McCourt mit Regierungen, Unternehmen und Gemeinden zusammen, um Menschen in technologisch unterversorgten Gebieten der Welt durch Innovationen zu verbinden.

Mehrheitsaktionär von NBI ist das paneuropäische Infrastruktur-Investmentunternehmen Asterion Industrial Partners. Asterion ist auf europäische Infrastrukturen in den Bereichen Telekommunikation, Energie und Versorgung sowie Mobilität spezialisiert und verbindet fundiertes Finanzwissen mit anerkannten Branchenkenntnissen. Mit einem wachsenden Portfolio an Glasfaserkapazitäten in ländlichen Regionen in ganz Europa nimmt Asterion eine einzigartige Position ein, die das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für einen zukunftssicheren Internetzugang in unterversorgten ländlichen Regionen widerspiegelt.

Nokia stellt die Geräte für das Projekt zur Verfügung, während Indigo, Actavo und Entegro als Partner für den Netzausbau verantwortlich sind. Zu den Baupartnern von NBI gehören Actavo, KN Group, Secto und TLI. NBI arbeitet auch mit Infrastruktureigentümern und -betreibern wie Openeir (Mast- und Kanalnetz) und Enet (staatliche MANs) zusammen.

Zudem wird NBI für mindestens die nächsten 25 Jahre für die Verwaltung des neuen Glasfaser-Breitbandnetzes verantwortlich sein.