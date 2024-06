KFSHRC Produz com Sucesso Primeiras Células T Terapêuticas do Reino

Custo do Tratamento Reduzido em Cerca de 80% e Acesso Acelerado ao Tratamento

RIADE, Arábia Saudita, June 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSH&RC) produziu internamente com sucesso Células CAR T para o tratamento do câncer. Esse avanço permitiu a redução do custo do tratamento de 1,3 milhão de SAR para aproximadamente 250.000 SAR por tratamento, sendo disponível para os pacientes em 14 dias. Essa conquista supera todos os desafios de custo e transporte, alívio do sofrimento do paciente, tratamento oportuno e apoio aos esforços nacionais para localizar indústrias biotecnológicas.

O anúncio deste marco, que solidifica ainda mais a posição do KFSHRC como líder em saúde especializada, foi feito durante a abertura do Advanced Therapies Forum realizado neste domingo de manhã. O fórum visa expandir o número de ensaios clínicos em terapia com células T e terapia genética, proporcionando aos pacientes do Reino acesso a esses novos tratamentos e oferecendo aos parceiros industriais a oportunidade de explorar iniciativas de pesquisa clínica no KFSHRC.

Antes da produção interna do tratamento, o período de produção variava de 21 a 28 dias devido à sua fabricação fora do Reino. Isso sujeitou o processo a inúmeros desafios logísticos e interrupções na cadeia de suprimentos, incluindo criopreservação, envio para centros de fabricação externos e posterior reenvio para o hospital, muitas vezes resultando em possíveis atrasos no acesso ao tratamento e sofrimento prolongado do paciente.

Essa conquista é o resultado da colaboração contínua entre vários departamentos dentro do hospital, alojados em um centro interno de fabricação de células T equipado com biorreatores avançados e unidades de processamento de células. Estes aderem a rigorosos padrões regulatórios para garantir a qualidade e a segurança dos produtos terapêuticos, precedidos por programas abrangentes de treinamento da equipe sobre os princípios e técnicas de fabricação de células T. Na fase atual, as células T produzidas internamente serão oferecidas aos pacientes como parte de um ensaio clínico no KFSHRC.

A terapia com células T é um dos mais recentes desenvolvimentos no tratamento do câncer, envolvendo a modificação das células imunes de um paciente para que elas possam reconhecer e destruir células cancerígenas. As células são extraídas do sangue do paciente, geneticamente modificadas em centros de fabricação e, em seguida, reinjetadas no corpo do paciente para atingir e destruir células cancerígenas.

Essa conquista faz parte da estratégia do KFSHRC de desenvolvimento de terapias avançadas e aumento de oportunidades de pesquisa clínica, garantindo a prestação dos melhores cuidados de saúde possíveis para todos os pacientes, de acordo com o compromisso do hospital em aprimorar a qualidade dos cuidados de saúde impulsionada pela inovação e excelência.

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo pela prestigiada revista Newsweek.

