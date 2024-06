Le KFSH&RC produit avec succès les premiers lymphocytes T thérapeutiques du royaume

Réduction des coûts de traitement d’environ 80 % et accès accéléré au traitement

RIYADH, Arabie saoudite, 24 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (« KFSH&RC ») a réussi à produire en interne des cellules CAR-T pour le traitement du cancer. Cette avancée a permis de réduire le coût du traitement de 1,3 million de SAR à environ 250 000 SAR par traitement, le rendant disponible pour les patients dans un délai de 14 jours. Cette réalisation permet de surmonter tous les problèmes de coût et d’expédition, d’alléger les souffrances des patients en leur fournissant un traitement rapide et de soutenir les efforts nationaux visant à localiser les industries biotechnologiques.

L’annonce de cette avancée, qui renforce la position du KFSH&RC en tant que leader dans le domaine des soins de santé spécialisés, a été faite lors de l’ouverture de l’Advanced Therapies Forum (forum sur les thérapies avancées) ce dimanche matin. Le forum vise à accroître le nombre d’essais cliniques portant sur la thérapie par lymphocytes T et sur la thérapie génique, afin de permettre aux patients du royaume d’accéder à ces nouveaux traitements et d’offrir aux partenaires industriels la possibilité d’explorer les initiatives de recherche clinique au sein du KFSH&RC.

Avant la production en interne du traitement, la période de production variait de 21 à 28 jours en raison de la fabrication en dehors du royaume. Le processus était donc soumis à de nombreux défis logistiques et à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, notamment de la cryoconservation, de l’expédition vers des centres de fabrication externes et de la réexpédition ultérieure vers l’hôpital, ce qui entraînait souvent des retards potentiels dans l’accès au traitement et des souffrances prolongées pour les patients.

Cette réussite est le fruit d’une collaboration sans faille entre les différents services de l’hôpital, au sein d’un centre interne de fabrication de lymphocytes T équipé de bioréacteurs et d’unités de traitement cellulaire de pointe. Ceux-ci respectent des normes réglementaires strictes afin de garantir la qualité et la sécurité des produits thérapeutiques, précédées de programmes complets de formation du personnel aux principes et techniques de la fabrication des lymphocytes T. Dans la phase actuelle, les lymphocytes T produits en interne seront proposées aux patients dans le cadre d’un essai clinique au sein du KFSH&RC.

La thérapie par lymphocytes T est l’une des dernières évolutions en matière de traitement du cancer. Elle consiste à modifier les cellules immunitaires du patient de manière à ce qu’elles reconnaissent et détruisent les cellules cancéreuses. Les cellules sont extraites à partir du sang du patient, modifiées génétiquement dans des centres de fabrication, puis réinjectées dans le corps du patient afin de cibler et détruire les cellules cancéreuses.

Cette réalisation s’inscrit dans la stratégie du KFSH&RC visant à développer des thérapies avancées et à accroître les possibilités de recherche clinique, afin de garantir les meilleurs soins de santé possibles à tous les patients, conformément à l’engagement de l’hôpital d’améliorer la qualité des soins de santé grâce à l’innovation et à l’excellence.

Il est importante de noter que le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre se place en tête au Moyen-Orient et en Afrique, et se distingue au 20e rang mondial du classement des 250 meilleurs centres médicaux académiques du monde pour la deuxième année consécutive. Son empreinte est également reconnue au titre de la marque de santé la plus valorisée du royaume et du Moyen-Orient en 2024, selon les classements de Brand Finance. En outre, le magazine Newsweek l’a distingué parmi les 250 meilleurs hôpitaux du monde cette même année.

