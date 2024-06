Paris, 24 juin 2024, 17h45

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Eramet et BASF décident de ne pas investir dans une usine commune de raffinage de nickel et de cobalt en Indonésie

Eramet annonce aujourd’hui sa décision et celle de BASF de ne pas investir dans une usine commune de raffinage1 de nickel et de cobalt à Weda Bay.

Eramet continuera à évaluer de potentiels investissements dans la chaîne de valeur des batteries au nickel pour véhicules électriques en Indonésie et tiendra le marché informé en temps voulu.

En 2020, Eramet et BASF avaient signé un accord pour évaluer le potentiel de développement et de construction en commun d'une usine de raffinage de nickel et de cobalt à Weda Bay en Indonésie. Après une évaluation approfondie, portant notamment sur la stratégie d'exécution du projet, les deux partenaires se sont prononcés contre cet investissement.

Geoff Streeton, Chief Development Officer d’Eramet, a déclaré :

"L’Indonésie est appelée à jouer un rôle central dans l'avenir du marché mondial du nickel. Eramet reste concentré sur l'optimisation responsable des ressources de la mine de Weda Bay afin de fournir en minerai les producteurs locaux de nickel, et continue à étudier des opportunités pour participer à la chaîne de valeur des batteries au nickel pour véhicules électriques en Indonésie."

Calendrier

25.07.2024 : Publication des résultats semestriels 2024

24.10.2024 : Publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2024



1 Usine HPAL (“High-Pressure Acid Leach" : lixiviation par acide à haute pression)

