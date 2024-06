Publicis Conseil nommée Agence de l’année

à la 71ème édition des Cannes Lions

Paris, 21 Juin 2024 – Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40]

Avec 2 Grand Prix et 16 Lions remportés pour des marques iconiques telles que Renault, AXA, Darty, Orange, BNPP, Solar Impulse et Gustave Roussy, Publicis Conseil, agence fondatrice de Publicis Groupe, a été nommée Agence de l’année des Cannes Lions.

Dirigée par Marco Venturelli, Chief Creative Officer, et Agathe Bousquet, Présidente de Publicis France, Publicis Conseil est l’agence numéro 1 en France. Classée deuxième agence mondiale lors des Cannes Lions 2023, Publicis Conseil a continué sur sa lancée tout au long des douze derniers mois, pour se hisser à la 1ère place en 2024.

Arthur Sadoun, Président-directeur général de Publicis Groupe, a commenté :

« Voir Publicis Conseil, l'agence mère de notre groupe, nommée Agence de l'Année aux Cannes Lions est une grande fierté pour moi, Maurice Lévy et tous les collaborateurs de Publicis. Il a fallu presque 100 ans et plus de 820 km pour que l’agence fondée à Montmartre par Marcel Bleustein-Blanchet trace son chemin jusqu'au Palais des Festivals pour recevoir ce prix. J’aimerais remercier nos clients, dont certains sont nos partenaires depuis des décennies, pour leur confiance et leur audace, Marco et ses équipes de toujours repousser les limites de la créativité, et Agathe pour son leadership exceptionnel. »

Agathe Bousquet, Présidente de Publicis Groupe en France, et Marco Venturelli, CCO Publicis Groupe France et CEO Publicis Conseil, ont déclaré :

« Nous rêvions il y a 5 ans de devenir l’agence internationale la plus créative à Paris, cela paraissait impossible et aujourd’hui cette ambition est devenue réalité. Nous sommes extrêmement reconnaissants à toutes nos équipes et à nos clients de nous avoir suivis dans notre envie d’excellence créative et notre aventure ne s’arrête pas ici ».

