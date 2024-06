La Gouverneure générale du Canada accorde le patronage vice-royal à Littératie Ensemble

TORONTO, 21 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Littératie Ensemble est fier d'annoncer l’obtention du patronage vice-royal de Son Excellence la très honorable Mary Simon, Gouverneure générale du Canada. L'annonce survient au cours d'une année marquante pour l'organisme alors qu'il célèbre ses 125 ans depuis la fondation de Littératie Ensemble (anciennement Collège Frontière) au Canada en 1899.



Il existe une longue histoire et une riche tradition associées au rôle de la Gouverneure générale. Le patronage vice-royal honore des contributions remarquables à la société canadienne, en mettant en lumière des causes importantes et en célébrant l'excellence. En tant premier organisme dédié à l'éducation des adultes au Canada, Littératie Ensemble (anciennement Collège Frontière) soutient l'alphabétisation et l'apprentissage pour les personnes de tous âges et de tous horizons depuis plus d'un siècle. Grâce à un réseau de milliers de bénévoles, Littératie Ensemble a offert à des millions de Canadien·ne·s des opportunités de renforcer leurs compétences en littératie et d'élargir leurs perspectives.

"Nous sommes honorés de recevoir le patronage de Son Excellence et nous avons hâte de soutenir son mandat qui inclut des enjeux tels que la réconciliation, la diversité et l'inclusion, ainsi que la jeunesse et l'éducation," a déclaré Mélanie Valcin, présidente et directrice générale de Littératie Ensemble. "Développer et renforcer les compétences en littératie est essentiel pour assurer le bien-être et la prospérité du Canada pour les générations à venir. Littératie Ensemble s'engage à poursuivre l'offre de programmes gratuits et inclusifs de littératie et de numératie, pour aider à rompre le cycle intergénérationnel des faibles compétences en littératie et promouvoir l'amour de la lecture."

Depuis 2012, le Centre des visiteurs de Rideau Hall accueille l'heure du conte en collaboration avec Littératie Ensemble. L'heure du conte est une activité estivale gratuite en plein air pour les enfants et les familles. Les enfants de tous âges aiment s'installer sous la tente de lecture pour lire des livres et participer à des activités amusantes de littératie. Le lancement de l'heure du conte 2024 à Rideau Hall aura lieu le 28 juin à 10h30. Son Excellence sera accompagnée de Mélanie Valcin, présidente et directrice générale de Littératie Ensemble, pour lire une histoire aux invité·e·s.

Littératie Ensemble a précédemment bénéficié du patronage vice-royal du très honorable David Johnston, Gouverneur général du Canada de 2014 à 2017, et de Son Excellence la très honorable Julie Payette, Gouverneure générale du Canada de 2018 à 2021.

À propos de Littératie Ensemble

Anciennement Collège Frontière, Littératie Ensemble est l’organisme national de bienfaisance enregistré qui œuvre à l’amélioration de la vie des enfants, des adolescent·e·s et des adultes grâce à la littératie. Depuis 1899, notre approche inclusive, fondée sur la philosophie que « Tout le monde est bienvenu ! », ainsi que nos services innovants, ont transformé chaque endroit en un lieu d'apprentissage. Au cours de l'année écoulée, près de 34 000 enfants, jeunes et adultes dans plus de 191 endroits urbains, ruraux et éloignés à travers le Canada (y compris 97 communautés autochtones) ont eu accès à des programmes gratuits et inclusifs de littératie et de numératie, en personne et en ligne, soutenus par 1 689 tuteur·rice·s bénévoles formé·e·s.

Contact :

Kathleen A. Provost

Littératie Ensemble (anciennement Collège Frontière)

902-872-0221

kprovost@unitedforliteracy.ca