ITM ernennt Dr. Andrew Cavey zum CEO, um das weitere Wachstum des Unternehmens voranzutreiben

Dr. Cavey verfügt über langjährige Berufserfahrung in der radiopharmazeutischen Industrie und wird die Weiterentwicklung von ITMs Pipeline und das Unternehmenswachstum maßgeblich unterstützen.





Garching / München, Deutschland, 20. Juni 2024 – ITM Isotope Technologies Munich SE (ITM) , ein führendes radiopharmazeutisches Biotech-Unternehmen, gab heute die Ernennung von Dr. Andrew Cavey zum Vorsitzenden des Vorstands (Chief Executive Officer, CEO) mit Wirkung zum 1. September 2024 bekannt. Der derzeitige Vorstandsvorsitzende, Steffen Schuster, wird in den Aufsichtsrat des Unternehmens wechseln.



"Die Stärke von ITM liegt in unserer Fähigkeit, radiopharmazeutische Innovationen voranzutreiben. Mit seinem starken globalen Hintergrund in den Bereichen klinische Entwicklung, Strategie und Kommerzialisierung sind wir zuversichtlich, dass Andrew die richtige Wahl ist, um ITM in die nächste Wachstumsphase zu führen“, sagte Udo J. Vetter, Aufsichtsratsvorsitzender von ITM. „Ich möchte Steffen Schuster für sein Engagement und seine Führungsstärke in den letzten zwölf Jahren danken. Sein Beitrag zum Wachstum und der Entwicklung des Unternehmens kann nicht genug betont werden. Ich freue mich, dass wir auch weiterhin von seiner Expertise profitieren werden, und heiße ihn im Aufsichtsrat herzlich willkommen."



Dr. Cavey wird sich in Zusammenarbeit mit dem Führungsteam von ITM auf das weitere Wachstum des Unternehmens fokussieren, die zielgerichtete radiopharmazeutische Pipeline ausbauen sowie die branchenführenden Produktionskapazitäten für medizinische Radioisotope weiter steigern. Für seine neue Rolle bei ITM bringt er umfangreiche Fachkenntnisse und Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen wie klinische Entwicklung, Unternehmensstrategie und kommerzielles Management bei internationalen Biotechnologie- und Radiopharmazieunternehmen wie Bristol Myers Squibb (BMS) und Novartis mit.



„Das Team von ITM hat eine beeindruckende Organisation geschaffen. Mit seinen hochwertigen medizinischen Radioisotopen und einer breiten Pipeline innovativer radiopharmazeutischer Produktkandidaten für verschiedene Krebsindikationen, inklusive dem sich in der Endphase der Entwicklung befindenden Lead-Kandidaten ITM-11, ist das Unternehmen heute ein Eckpfeiler der radiopharmazeutischen Industrie“, sagt Dr. Andrew Cavey. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten ITM-Team, um das außergewöhnliche Potenzial des Unternehmens voll auszuschöpfen.“



Dr. Cavey wechselt zu ITM von BMS, wo er derzeit als Senior Vice President und Leiter der Global Program Leaders für Hämatologie, Onkologie und Zelltherapie bei BMS tätig ist und das Unternehmen darin unterstützte den radiopharmazeutischen Markt zu erschließen. Davor hatte er über elf Jahre lang verschiedene Führungspositionen bei Novartis inne, zuletzt als Global Program Head für Prostatakrebs. In dieser Position war er Teil eines Führungsduos, das die radiopharmazeutische Strategie des Unternehmens vorgab, und führte Teams, die die behördlichen Zulassungen von Pluvicto® und Locametz® in den USA und Europa begleiteten. Dr. Cavey hat einen Abschluss in Physiologie und Medizin der Oxford Universität und einen Master in Public Health der Harvard Universität. Er wurde zum Mitglied des „Royal College of Physicians“ im Vereinigten Königreich ernannt und ist derzeit als Kuratoriumsmitglied von „Parkinson‘s UK“ tätig.



„Mit seiner Erfahrung in der Pipeline-Entwicklung und Leitung kommerzieller Aktivitäten sowie der Umsetzung von Unternehmensstrategien ist die Ernennung von Andrew zum neuen CEO der richtige Schritt für das weitere Wachstum von ITM. Es war mir eine Ehre, dieses Unternehmen im vergangenen Jahrzehnt zu leiten, und ich freue mich darauf, zu seinem weiteren Fortschritt beizutragen", kommentiert Steffen Schuster, CEO von ITM.



Über ITM Isotope Technologies Munich SE

ITM ist ein führendes radiopharmazeutisches Biotech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine neue Generation radiomolekularer Präzisionstherapeutika und -diagnostika für schwer zu behandelnde Tumore zu entwickeln. Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse von Krebspatienten, Ärzten sowie unseren Partnern durch die Entwicklung, Produktion und weltweite Bereitstellung hochwertiger Produkte zu erfüllen. Das Wohl der Patienten ist unser Antrieb. Wir entwickeln eine breite Pipeline an Diagnostika und Therapeutika gegen Krebs, einschließlich einem Produktkandidaten, der sich in zwei Phase-III-Studien befindet, für die wir unsere firmeneigenen, hochwertigen Radioisotope mit einer Reihe von zielgerichteten Molekülen kombinieren. Mit fast zwei Jahrzehnten wegweisender Radiopharma-Expertise, unserer zentralen Marktposition und unserem etablierten, globalen Netzwerk möchten wir Patienten eine wirksamere, zielgerichtete Behandlung bieten und so dazu beitragen, klinische Ergebnisse und Lebensqualität zu verbessern. www.itm-radiopharma.com



Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version, hat ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.



ITM Kontakt

Corporate Communications

Kathleen Noonan/Julia Westermeir

Telefon: +49 89 329 8986 1500

Email: communications@itm-radiopharma.com



Investor Relations

Ben Orzelek

Telefon: +49 89 329 8986 1009

Email: investors@itm-radiopharma.com

Anhänge