Résultats de forages à haute teneur au Complexe Lithium Amérique du Nord

Les derniers résultats de 36 nouveaux forages totalisant 8 803 m pour le Complexe Lithium Amérique du Nord opération (LAN) de Sayona avec les faits saillants suivants : Extension Nord-Ouest - Nouveaux Pegmatites 21,00m à 1,55% Li 2 O à partir de 352,90m dans le forage LAN-24-153A 25,50m à 1,64% Li 2 O à partir de 308,20m dans le forage LAN-24-156 25,35m à 1,76% Li 2 O à partir de 269,25m dans le forage LAN-24-159 18,40m à 1,54% Li 2 O à partir de 356,05m dans le forage LAN-24-159 Zone de Ressources - Potentiel de Mise à Jour ou Conversion des Ressources 26,05m à 1,66% Li 2 O à partir de 324,25m dans le forage LAN-23-010-W1 19,90m à 1,52% Li 2 O à partir de 52,20m dans le forage LAN-23-072

Tous les résultats d'analyse de la campagne de forage de 2023 sont maintenant complétés, validés et publiés (24 forages pour 4 900 m dans ce communiqué)

Des résultats à haute teneur ont été obtenus à partir des premiers forages de 2024 (12 forages, incluant des forages directionnels totalisant 3 903 m).

Un programme de forage supplémentaire totalisant environ 30 000 m sera complété à LAN tout au long de 2024.

MONTRÉAL, 19 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le producteur de lithium nord-américain Sayona Mining Limited (« Sayona ») ((ASX:SYA; OTCQB:SYAXF) annoncé aujourd'hui les résultats de 36 nouveaux forages totalisant 8 803 mètres au Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) de la société (Sayona 75%; Piedmont Lithium 25%) au Québec, Canada, démontrant la nature à haute teneur de cet actif stratégique.

Tous les résultats de forage du programme d'exploration de 2023 sont maintenant complétés, validés et publiés et les premiers résultats du programme de forage d'exploration de 2024, actuellement en cours, sont rapportés dans ce communiqué. Le programme de forage de 2023 a réussi à démontrer le potentiel d'augmentation de la base de ressources minérales à LAN. Le programme de forage de 2023 était conçu pour tester les extensions de minéralisation et fournir des données à l’intérieur de la mine pour la mise à niveau des catégories de Ressources Minérales. Les derniers résultats de forage incluent l'identification de minéralisation de lithium à haute teneur en dehors des coquilles de l'estimation des ressources minérales (MRE), particulièrement dans les extensions Nord-Ouest et Sud-Est, et soutiennent la conversion potentielle de certaines des ressources présumées en catégorie indiquée au sein des coquilles MRE.

Le PDG intérimaire de Sayona, James Brown, a commenté : « Nous sommes ravis d'avoir un autre ensemble solide de résultats de forage du Complexe Lithium Amérique du Nord qui continue de mettre en évidence la qualité exceptionnelle de cette mine.

Les résultats rapportés aujourd'hui ont montré que la minéralisation continue en dehors des coquilles MRE existantes, donc la prochaine étape clé sera de compléter un recalcul de la MRE pour inclure les forages récents.

De plus, nous compléterons également 30 000 mètres supplémentaires de forage tout au long de 2024 pour mieux comprendre le plein potentiel de la minéralisation de NAL. »

Pour les demandes de renseignements de la part de la communauté et des médias locaux, veuillez contacter :

Bianca Galimi

Directrice des communication et relations avec le milieu

Tél. : 819 856-3288

Courriel : bianca.galimi@sayona.ca

À propos de Sayona

Sayona est un producteur de lithium avec des projets au Québec et en Australie occidentale.

Au Québec, les actifs de Sayona comprennent le Complexe Lithium Amérique du Nord, le projet Authier et le projet Tansim, soutenus par un partenariat stratégique avec le développeur de lithium américain Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq:PLL ; ASX:PLL). Sayona détient également une participation de 60 % dans le projet Moblan, à Eeyou Istchee Baie-James

L’entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

Pour plus d’information, veuillez visiter notre site web : https://www.sayona.ca/

La Société confirme qu’elle n’a connaissance d’aucune nouvelle information ou donnée ayant une incidence importante sur l’information contenue dans l’annonce de marché initiale et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants continuent de s’appliquer et n’ont pas changé de manière significative. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions de la Personne Compétente sont présentées n’ont pas été substantiellement modifiés par rapport aux annonces de marché initiales.

Déclaration « personne compétente » et « personne qualifiée »

Les informations présentes dans ce communiqué et relatives aux résultats d’exploration sont basées sur, et représentent fidèlement, les informations et les documents justificatifs apportés par Carl Corriveau, géo scientifique professionnel et vice-président de l’exploration de Sayona, Alain Carrier, géo scientifique professionnel et consultant indépendant, et Ehouman N’Dah, géo scientifique professionnel et directeur de l’exploration de Sayona, qui sont tous membres de l’Ordre des Géologues du Québec, une organisation professionnelle enregistrée à l’étranger telle que définie dans les règles d’inscription de l’ASX. Ils possèdent une expérience suffisante en rapport avec le style de minéralisation et le type de gisements considérés, ainsi qu’avec l’activité entreprise, pour être qualifiés de « personne compétente » au sens de l’édition 2012 de l’Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves et de « personne qualifiée » au sens du règlement 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Alain Carrier, Carl Corriveau et Ehouman N’Dah consentent à l’inclusion, dans le présent communiqué, des questions fondées sur les informations dans la forme et le contexte dans lesquels elles apparaissent.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent, sans s’y limiter, les énoncés relatifs aux « réserves » ou aux « ressources ». Les énoncés prospectifs sont basés sur certaines suppositions et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Sayona. Les événements ou résultats réels peuvent différer matériellement des événements ou résultats exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif. Il n’y a aucune garantie que ces informations se révèlent exactes étant donné que les résultats réels et les événements futurs peuvent sensiblement différer de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs.