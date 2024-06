Togo validates its low-carbon development vision

Lomé accueille depuis ce mardi 18 juin 2024 et ceci pour trois jours l’atelier national de validation des visions sectorielles et nationale de la stratégie de développement à long terme à faible émission de carbone et résilient aux changements climatiques du Togo, sous l’égide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’ONG Internationale Climate Analytics.

Depuis 2020, le Togo bénéficie de l’appui du Programme d’appui à la mise en œuvre des CDN (NDC-Support Programme) et de la Promesse climatique du PNUD pour relever les différents défis de la réalisation de ses engagements ambitieux au titre de l’Accord de Paris sur le climat. Cet appui a permis d’aligner les engagements climatiques du pays sur ses priorités de développement et d’augmenter ses ambitions climatiques de 31,14% en 2015 à 50,57% en 2021.

Vue de la table d’honneur

Afin de poursuivre ces efforts, le Togo bénéficie d’une seconde phase de l’appui de la Promesse climatique du PNUD pour accélérer la mise en œuvre des Contributions Déterminés au Niveau National (CDN), élaborer une stratégie de développement à long terme à faible émission de carbone et renforcer la transparence climatique.

Pour élaborer cette stratégie, le PNUD a fait appel à l’ONG internationale Climate Analytics, dont le bureau Afrique est basé à Lomé. Climate Analytics a mis en place un processus participatif et inclusif impliquant les acteurs des ministères sectoriels, des entreprises publiques, du secteur privé et de la société civile. Des dialogues stratégiques ont été organisés à différents niveaux pour réunir les principales parties prenantes et bénéficier de leur expertise et de leurs analyses techniques. Ces consultations ont permis de co-développer une vision de développement à long terme bas carbone et résilient au climat pour le Togo.

Mme Méry YAOU, Directrice de l’environnement

Mme Méry YAOU, Directrice de l’environnement, a souligné l’importance de cet engagement : « Le Togo est en partie à la convention cadre des Nations Unies et à l’accord de Paris. Il a été stipulé dans l’article 2 de l’accord de Paris que tous les pays doivent élaborer, au-delà des CDN, des contributions nationales déterminées au niveau national, qui sont des planifications à court terme, élaborer des stratégies à long terme. Donc se projeter dans l’avenir, projeter son développement dans l’avenir. Et ce développement doit être sobre en carbone, c’est-à-dire peu émettrice des émissions de gaz à effet de serre et résilient aux effets néfastes des changements climatiques »

Elle a ajouté que la vision sera soumise à l’appréciation et à la validation de toutes les parties consultées lors des concertations nationales. « Une vision nationale a été préparée. Nous aurons à valider les visions sectorielles, ainsi tous les secteurs de développement ont été concertés. Et comme à chaque secteur, il y a des spécificités. Par exemple, les activités qui se déroulent au niveau du ministère de l’énergie pour réduire les émissions »

L’atelier national de validation, organisé par le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF), vise à analyser et valider les livrables soumis par Climate Analytics. Ces livrables comprennent l’évaluation de la mise en œuvre des CDN, le document de la vision de développement à long terme, l’évaluation des co-bénéfices et du potentiel de développement de la vision, ainsi que la méthodologie pour le développement d’une stratégie à long terme bas carbone. Cet atelier de haut niveau permettra également d’assurer l’appropriation de la stratégie par les plus hautes autorités et les cadres décisionnels des institutions nationales.

Vue d’ensemble

Au cours de cet atelier, des présentations seront faites par des experts du ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières, du ministère de la Planification du Développement et de Climate Analytics.

Les discussions et débats autour des thématiques abordées permettront une meilleure compréhension et appropriation du processus par les participants. Les livrables feront ensuite l’objet d’analyses minutieuses lors de séances de travail en petits groupes, afin d’assurer leur validation et leur intégration dans les initiatives de développement du Togo.