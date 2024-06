Calibre Scientific fait l’acquisition de DCS, un fournisseur allemand spécialisé dans les anticorps, les réactifs et les équipements utilisés en immunohistochimie

LOS ANGELES, 19 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d’annoncer l’acquisition de DCS Innovative Diagnostik-Systeme GmbH & Co. KG (« DCS » ou la « Société »), un fournisseur allemand spécialisé dans les réactifs et les équipements utilisés en immunohistochimie destinés aux secteurs du diagnostic, de la recherche, de l’industrie, ainsi qu’aux universités et aux hôpitaux, dont le cœur de cible sont les marchés finaux de la pathologie clinique et de l’oncologie. L’acquisition de DCS renforce le portefeuille de produits et de services grandissant de Calibre Scientific dans la région regroupant l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse (région DACH).



Fondée en 1992 et basée à Hambourg, en Allemagne, DCS jouit d’une position de leader sur le marché de l’immunohistochimie, fournissant un portefeuille complet d’anticorps primaires, de réactifs secondaires, de systèmes de détection et de systèmes d’automatisation aux laboratoires, aux hôpitaux et aux universités de la région DACH.

Avec cette acquisition, Calibre Scientific ajoute une autre société de renom à sa plateforme, renforce sa présence dans la région DACH et enrichit davantage son portefeuille grandissant de produits de diagnostic. « Nous sommes ravis d’accueillir DCS dans la famille Calibre Scientific », a déclaré Ben Travis, président-directeur général de Calibre Scientific, avant d’ajouter : « DCS est au service du marché de la région DACH depuis plus de 30 ans et s’est ancrée dans l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement des fournisseurs et des clients. Nous avons été très impressionnés par l’expertise technique de la Société, sa connaissance du marché et la qualité de son portefeuille de produits, et nous sommes impatients d’enrichir davantage la proposition de valeur que DCS apporte actuellement à la région DACH. »

« Je suis très enthousiaste à l’idée d’entamer le prochain chapitre de l’évolution de DCS, qui fait désormais partie de Calibre Scientific », a déclaré Christian Sartori, président-directeur général de DCS, avant d’ajouter : « Nous avons développé une grande expertise sur les marchés européens du diagnostic, et le vaste portefeuille et l’infrastructure commerciale de Calibre Scientific sont parfaitement adaptés pour aider DCS à passer à la vitesse supérieure. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d’outils, d’instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d’un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic, qui bénéficient d’une capacité inégalée à relever les défis de leur clientèle sur leurs marchés respectifs. Notre empreinte mondiale couvre plus de 175 pays, desservant ainsi nos clients du monde entier. Calibre Scientific, dont le siège social se situe à Los Angeles, en Californie, continue d’élargir sa gamme de produits ainsi que sa présence mondiale auprès des laboratoires dans un large éventail de secteurs verticaux et géographiques.

Pour plus d’informations, consultez le site www.investor.calibrescientific.com, ou contactez press@calibrescientific.com.