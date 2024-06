EY מכריזה על מייק ג'קובסקי מ-Duck Creek Technologies כזוכה בפרס Entrepreneur Of The Year® 2024 של ניו אינגלנד

הפרס חוגג את המנהיגים הנועזים שמביאים שינויים גדולים לשווקים, מחוללים מהפכה בתעשיות ומשנים חיים

בוסטון, June 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Ernst & Young LLP (EY US) הודיעה כי מייק ג'קובסקי (Mike Jackowski), מנכ"ל Duck Creek Technologies, זכה בפרס Entrepreneur Of The Year® 2024 של ניו אינגלנד. Entrepreneur Of The Year היא תוכנית הפרסים התחרותית המובילה ליזמים ומנהלים של חברות שמציגות צמיחה גבוהה.

ג'קובסקי נבחר בידי צוות שופטים בלתי תלוי שהורכב מזוכי פרסים קודמים, מנכ"לים מובילים ומנהיגים עסקיים אחרים. המועמדים הוערכו על סמך היכולת שלהם ליצור ערך לטווח ארוך באמצעות רוח יזמית, המחויבות למטרה שלהם והפגנת צמיחה והשפעה מהותית, אם לציין כמה ממדדי המפתח.

"אני גאה לקבל הכרה כיזם השנה בניו אינגלנד", אמר ג'קובסקי. "יש לי את הזכות לעבוד לצד כמה מאנשי המקצוע הטובים והמוכשרים ביותר בתעשיית הביטוח והפרס הזה לא היה אפשרי ללא התמיכה של כל הצוות ב-Duck Creek. בשם Duck Creek, אני מודה ל-Ernst & Young ולצוות השופטים על שהעניקו לנו את הפרס הזה".

בתור זוכה בפרס של ניו אינגלנד, ג'קובסקי זכאי כעת למועמדות לזכייה בפרסים הלאומיים של Entrepreneur Of The Year 2024. הזוכים בפרס הלאומי, כולל הזוכים בפרסים הלאומיים הכלליים של Entrepreneur Of The Year, יוצגו בנובמבר ב-Strategic Growth Forum®, אחד מהמפגשים היוקרתיים ביותר במדינה של חברות מובילות שוק שמציגות בצמיחה גבוהה. הזוכה בפרס הלאומי הכללי יתקדם לתחרות על פרס World Entrepreneur Of The Year® ביוני 2025.

פרס Entrepreneur Of The Year מספק הכרה בסוגים שונים של מנהיגים עסקיים בזכות כושר ההמצאה, האומץ ורוח היזמות שלהם. התוכנית חוגגת מייסדים מקוריים שקידמו את העסק שלהם מההתחלה או שגייסו הון חיצוני כדי להצמיח את החברה שלהם; מנכ"לים מובילי שינוי שהחדירו חדשנות לארגון קיים כדי להזניק אותו קדימה; ומובילי עסקים משפחתיים רב-דוריים שדמיינו מחדש מודל עסקי מדור קודם כדי לחזק אותו עם הפנים לעתיד.

תכנית יזם השנה Entrepreneur Of The Year הכירה במנהיגות של יזמים בהם:

*דיימונד ג'ון (Daymond John) מ-FUBU

*חמדי אולוקאיה (Hamdi Ulukaya) מ- Chobani, Inc.

*הולי ת'אגארד (Holly Thaggard) ואמנדה בולדווין (Amanda Baldwin) מ- Supergoop!

*הווארד שולץ (Howard Schultz) מחברת הקפה סטארבקס

*ג'יימס פארק (James Park) מ- Fitbit

*ג'ודי ברג (Jodi Berg) מ- Vitamix

*קנדרה סקוט (Kendra Scott) מחברת Kendra Scott LLC

*מייקל האפ (Michael Happe) מ-Winnebago Industries

*ריד הופמן (Reid Hoffman) וג'ף ויינר (Jeff Weiner) מתאגיד לינקדאין

*שילה מיכאיל (Sheila Mikhail) מ-AskBio

זוכי פרס Entrepreneur Of The Year הופכים לחברים לכל החיים בקהילה גלובלית, רב-תעשייתית של יזמים. הם מקבלים גישה בלעדית ומתמשכת לניסיון, לתובנה ולחוכמה של בוגרי התוכנית וחברים אחרים באקו סיסטם ביותר מ-60 מדינות - וכולם זוכים לתמיכה בדמות משאבים עצומים של EY.

בנוסף לפרס Entrepreneur Of The Year, EY US תומכת ביזמים אחרים באמצעות תוכנית EY Entrepreneurial Winning Women™ ו-EY Entrepreneurs Access Network (EAN) כדי לעזור לחבר בין נשים מייסדות לבין יזמות שחורות והיספניות/לטינו, בהתאמה, עם המשאבים, הרשת והגישה הדרושים כדי לנצל את מלוא הפוטנציאל שלהם.

נותני חסות

פרסי יזם השנה, שנוסד והופק על ידי Ernst & Young LLP, הוא בחסות של PNC Bank, Cresa, Marsh USA, SAP ו-Ewing Marion Kauffman Foundation. בניו אינגלנד, נותני החסות כוללים גם את DLA Piper נותן החסות הראשי.

אודות Duck Creek Technologies

דאק קריק טכנולוגיות - Duck Creek Technologies היא ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי. אנחנו הפלטפורמה שעליה בנויות מערכות ביטוח מודרניות, המאפשרות לתעשייה לנצל את כוחו של הענן כדי להפעיל פעולות זריזות, חכמות וירוקות עד.

אותנטיות, מטרה ושקיפות הם הליבה של Duck Creek, ואנחנו מאמינים שביטוח צריך להיות שם עבור אנשים פרטיים ועסקים מתי, איפה ואיך הם הכי זקוקים לו. הפתרונות המובילים בשוק שלנו זמינים על בסיס עצמאי או כחבילה מלאה, וכולם זמינים דרך Duck Creek OnDemand. בקרו בכתובת www.duckcreek.com לקבלת מידע נוסף. עקבו אחר דאק קריק בערוצים החברתיים שלנו לקבלת המידע העדכני ביותר – לינקדאין ו-X.

אודות Entrepreneur Of The Year®

Entrepreneur Of The Year®, שנוסדה ב-1986, חגגה יותר מ-11,000 בעלי חזון שאפתניים המובילים עסקים מצליחים ודינמיים בארצות הברית, ומאז היא התרחבה לכמעט 80 מדינות וטריטוריות ברחבי העולם.

התוכנית בארצות הברית מורכבת מ-17 תוכניות אזוריות בהן פאנלים של שופטים עצמאיים בוחרים את הזוכים בפרס האזורי מדי יוני. הזוכים הללו מתחרים כדי לקבל הכרה לאומית ב- Strategic Growth Forum® בנובמבר, אז מכריזים על המועמדים הסופיים הלאומיים ועל הזוכים בפרסים. הזוכה הלאומי הכללי מייצג את ארצות הברית בתחרות World Entrepreneur Of The Year®. למידע נוסף בקרו בכתובת ey.com/us/eoy.

אודות EY

EY קיימת כדי לבנות עולם עבודה טוב יותר, לעזור ליצור ערך ארוך טווח ללקוחות, לאנשים ולחברה ולבנות אמון בשוקי ההון.

הודות לנתונים ולטכנולוגיה, צוותי EY מגוונים ביותר מ-150 מדינות מספקים אמון באמצעות ביטחון ועוזרים ללקוחות לצמוח, להשתנות ולפעול.

צוותי EY עובדים בתחומי הביטוח, הייעוץ, המשפט, האסטרטגיה, המס והעסקאות, ושואלים שאלות טובות יותר כדי למצוא תשובות חדשות לסוגיות המורכבות העומדות בפני עולמנו כיום.

EY מתייחס לארגון הגלובלי, ועשוי להתייחס לאחד או יותר, מהחברות החברות ב- Ernst & Young Global Limited, שכל אחת מהן היא ישות משפטית נפרדת. Ernst & Young Global Limited, חברה בריטית מוגבלת בערבות, אינה מספקת שירותים ללקוחות. מידע על האופן שבו EY אוספת נתונים אישיים ומשתמשת בהם ותיאור הזכויות שיש לאנשים על פי חקיקה להגנה על נתונים זמינים דרך ey.com/privacy. החברות החברות ב-EY אינן עוסקות בעריכת דין כאשר הדבר אסור על פי החוקים המקומיים. למידע נוסף על הארגון שלנו, אנא בקרו באתר ey.com.

