Das 16. Straits Forum in Fujian ebnet einen breiteren Weg für den Austausch zwischen den Menschen auf beiden Seiten der Meerenge

Das Organisationskomitee des 16. Straits Forum

Sie können ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung aufrufen, indem Sie auf diesen Link klicken.

XIAMEN, China, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das von 86 Institutionen auf beiden Seiten der Meerenge gemeinsam veranstaltete 16. Straits Forum ist am 14. Juni eröffnet worden. Das diesjährige Forum steht weiterhin unter dem Motto „Ausweitung des zwischenmenschlichen Austauschs und Vertiefung der integrierten Entwicklung“, und mehr als 7.000 Gäste aus allen Gesellschaftsschichten Taiwans nehmen an der Veranstaltung teil.

In diesem Jahr soll die Hauptkonferenz am Samstag am Hauptveranstaltungsort des Forums in der Küstenstadt Xiamen in der ostchinesischen Provinz Fujian beginnen. Rund 50 Veranstaltungen werden in verschiedenen Städten der Provinz stattfinden.

Das erste Straits Forum fand 2009 statt, einem Jahr, in dem es zu einer Reihe von Durchbrüchen in den Beziehungen zwischen beiden Seiten der Meerenge kam. In diesem Jahr nahm der regelmäßige Konsultationsmechanismus zwischen der Association for Relations Across the Taiwan Straits (ARATS) auf dem Festland und der Straits Exchange Foundation (SEF) mit Sitz in Taiwan mit der Unterzeichnung von sechs Abkommen Gestalt an.

Im selben Jahr begannen Unternehmen vom Festland offiziell in Taiwan zu investieren, und es wurden regelmäßige Flugverbindungen zwischen beiden Seiten aufgenommen. So wurden direkte Post-, Transport- und Handelsverbindungen zwischen den beiden Seiten der Meerenge eingerichtet.

Das Straits Forum dient als wichtige Plattform zur Förderung eines umfassenden Austauschs zwischen verschiedenen Sektoren und zur Förderung des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen den Menschen auf beiden Seiten der Meerenge. In den letzten 15 Jahren haben mehr als 330.000 Menschen vom Festland und aus Taiwan das Forum besucht. Selbst während der COVID-19-Pandemie konnten Tausende von Menschen online oder persönlich an Forumsveranstaltungen teilnehmen.

Auf diesen Foren wurden insgesamt 139 Vorzugsrichtlinien zur Förderung des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten der Meerenge angekündigt, die Bereiche wie Luftverkehrsdienste, Reisegenehmigungen bis zu Beschäftigung und Investitionen umfassen. Dies hat den Weg für den zwischenmenschlichen Austausch zwischen den Menschen auf beiden Seiten der Meerenge geebnet.

Im Rahmen dieses Forums sollen Veranstaltungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Frauen, Eheschließungen, die Verwaltung an der Basis und andere Aktivitäten im „lokalen Stil“, die nah am Leben der Menschen sind, durchgeführt und außerdem mehr als 1.600 Arbeitsplätze für junge Menschen in Taiwan geschaffen werden.

Quelle: Das Organisationskomitee des 16. Straits Forum

Kontaktperson: Hr. Lin, Tel.: 86-10-63074558