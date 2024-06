Mines Abcourt annonce une entente d'option avec Québec Pegmatite pour des portions de ses projets Courville et Abcourt Barvue

ROUYN-NORANDA, Québec, 17 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente d'option (l'« entente ») avec Québec Pegmatite Holdings Corp.(« QPC ») en vertu de laquelle Abcourt a accordé à QPC le droit d'acquérir un intérêt de 100% (l'« option ») dans 141 claims miniers couvrant environ 5 579 hectares situés dans la province de Québec, Canada, (collectivement, la « propriété »).



La propriété comprend des portions des projets Courville et Abcourt Barvue, soit les secteurs Jolin (Courville) et Bartec (Abcourt-Barvue). Ces claims miniers sont adjacents et contigus à la propriété Swanson. Cette entente stratégique entre les deux sociétés permettra de créer une synergie et des travaux d’exploration d’impact dans le secteur nord de notre propriété Courville. Abcourt n’a effectué aucun travaux d’exploration dans cette portion de la propriété Courville; la majorité des budgets étant consacrée au développement et la réalisation des différents échantillonnages en vrac exécutés sur les gîtes aurifères Thibodeau (14 000 tonnes) et Pershing-Manitou (7 000 tonnes). Le gîte de zinc-argent Abcourt-Barvue est exclue de cette entente. Le secteur Bartec dans cette entente est situé à l’extrémité est de la propriété Abcourt-Barvue.

Conformément aux termes de l’entente, QPC devra:

(a) payer un montant de 500 000 $ en espèces à Abcourt dans les 10 jours suivant la signature de l’entente (la « date effective ») afin d’acquérir un intérêt de 25 % dans la propriété;

(b) payer un montant additionnel de 500 000 $ en espèces au plus tard 6 mois suivant la date effective afin d’acquérir un intérêt cumulatif de 50 % dans la propriété;

(c) payer un montant additionnel de 500 000 $ en espèces au plus tard 18 mois suivant la date effective afin d’acquérir un intérêt cumulatif de 75 % dans la propriété; et

(d) payer un montant additionnel de 500 000 $ en espèces au plus tard 24 mois suivant la date effective afin d’acquérir un intérêt cumulatif de 100 % dans la propriété.

QPC pourra, à certaines conditions, effectuer les paiements indiqués aux points (b), (c) et (d) ci-dessus par l'émission d'actions ordinaires de QPC (« actions ») émises à un prix réputé par action égal au prix moyen pondéré en fonction du volume des 10 jours de négociation des actions sur la Bourse canadienne des valeurs mobilières avant la date de paiement applicable. Suivant l’exercice de l’option, Abcourt détiendra une redevance de 2 % sur le revenu net de fonderie applicables à certains claims miniers constituant la propriété et QPC assumera les obligations d’Abcourt concernant certaines redevances actuellement en vigueur sur la propriété.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction de la Société commente : « Nous sommes heureux de conclure une entente d’option stratégique sur des portions de nos projets qui ont été moins travaillées et développées. Nous croyons que l’union de nos deux entreprises via cette entente d’option permettra d’accélérer le développement de ce secteur à fort potentiel en unifiant les gîtes Swanson et Jolin dans une seule et même propriété. »

Personne qualifiée

M. Robert Gagnon, Géo. vice-président Exploration de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs

Reseau ProMarket Inc.,

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES



Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris l’exercice de l’option par QPC et les autres risques liés à l’industrie de l’exploration et du développement miniers; ainsi que les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.