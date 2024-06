Alors que les billets de concert sont de moins en moins abordables pour la majorité des Canadiens et Canadiennes, Coors Light® se transforme en véritable Robin des Bois pour les amateurs de spectacles musicaux

À compter de la Fête de la musique, la marque de bière emblématique s’attaquera au marché de la revente hors de prix pour libérer des billets de concert pour certains des plus grands événements musicaux de l’été

MONTRÉAL, 17 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet été, Coors Light, le choix parfait pour les moments les plus rafraîchissants de la vie, lance l’Opération désinflation des billets pour contribuer à régler le problème causé par le marché inaccessible et souvent inabordable de la revente de billets de concert. À compter du 21 juin 2024, Fête de la musique, Coors Light récupérera des billets trop chers et très recherchés auprès de revendeurs.euses autorisés.es et les remettra entre les mains d’amateurs.rices de musique du Canada d’un océan à l’autre.









Selon un sondage Maru Public Opinion mené au nom de Coors Light, trois Canadiens.nes de plus de 19 ans* sur quatre conviennent qu’il est plus difficile que jamais d’acheter des billets de concert, tandis que 60 pour cent d’entre eux.elles considèrent qu’ils.elles n’ont pas les moyens de voir leurs artistes préférés.es en spectacle. Alors que de plus en plus de billets se retrouvent dans un marché de la revente opportuniste, 71 pour cent des Canadiens.nes interrogés.es ont révélé qu’ils.elles ne veulent même pas envisager d’acheter auprès de revendeurs.euses ou de plateformes de revente, ce qui fait augmenter la demande pour la petite quantité de billets mis en vente au prix régulier.

La musique est le langage universel de la détente, mais essayer de trouver des billets pour voir son artiste préféré.e en concert est devenu tout sauf chill. Alors que la demande d’expériences musicales en direct augmente, la majorité des amateurs.rices de musique du pays ne sont plus en mesure de s’offrir des billets de spectacle en raison du marché très concurrentiel de la revente. On voit des billets qui se vendent à plus du double de leur prix original – une augmentation de 158 pour cent en moyenne1 – ce qui fait que les Canadiens.nes n’ont tout simplement plus les moyens d’aller voir leurs idoles en direct.

« Je pense que tout le monde s’entend pour dire qu’il n’y a rien de tel que l’expérience transcendante d’un concert de musique en direct, mais c’est malheureusement devenu un plaisir inaccessible et inabordable pour un grand nombre de Canadiens et de Canadiennes », a déclaré Leslie Malcolm, vice-présidente du marketing pour le Canada chez Molson Coors entreprise de boissons. « En tant que marque reconnue pour célébrer ceux et celles qui font le bon choix de vivre le moment présent, nous ne pouvons pas accepter que la musique – le langage universel de la détente – soit devenue à ce point hors de portée. Avec notre campagne Opération désinflation et notre accent sur la musique cet été, nous sommes très heureux.euses de pouvoir aider les Canadiens et les Canadiennes à voir les artistes qu’ils aiment et à profiter de moments inoubliables pour rendre le prochain été mémorable. »

À compter du 21 juin à 9 h, HAE, Coors Light offrira aux Canadiens.nes la chance de gagner deux billets pour certains des concerts les plus attendus de l’été, y compris les Rolling Stones, Niall Horan, Missy Elliott, P!nk et plus encore. À plusieurs reprises cet été, le site Web desinflationdesbillets.ca. sera déverrouillé pendant 72 heures pour offrir aux Canadiens.nes admissibles ayant l’âge légal de consommer de l’alcool la chance* de gagner des billets. Pour connaître le calendrier et obtenir de plus amples renseignements sur la campagne Opération désinflation, visitez le site desinflationdesbillets.ca.

*Doit avoir l’âge légal de consommer de l’alcool. Aucun achat nécessaire. Le prix ne comprend pas le transport ou l’hébergement. Le.la gagnant.e devra répondre à une question d’ordre mathématique. Pour connaître tous les détails du concours, visitez le site desinflationdesbillets.ca.

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des bières qui unissent les gens, pour célébrer tous les moments de la vie. Que ce soit Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling, Madrí Excepcional et Staropramen ou Coors Original, Blue Moon Belgian White, Leinenkugel’s Summer Shandy, Vizzy Hard Seltzer, Topo Chico Hard Seltzer, Simply Spiked Lemonade, ZOA Energy, Blue Run Spirits, Creemore Springs ou une autre marque, Molson Coors produit des bières emblématiques parmi les plus aimées des consommateurs.rices. Bien que l’histoire de la Société soit enracinée dans l’industrie brassicole, Molson Coors propose un portefeuille de produits modernes qui s’étend au-delà du marché de la bière et offre des boissons énergétiques, des spiritueux en bouteille, des cocktails prêts à boire, du cidre et plus encore. Pour en savoir plus sur Molson Coors entreprise de boissons, visitez le site molsoncoors.com/fr .

Méthodologie du sondage

Ce sondage Maru Public Opinion a été mené au nom de Coors Light par les experts des échantillons et de la collecte de données de Maru/Blue . Du 24 au 27 mai 2024, un sondage en ligne a été effectué auprès de 1 520 adultes canadiens.nes de plus de 19 ans** faisant partie du panel de Maru Voice Canada sélectionnés.es au hasard. Les résultats de ce sondage ont été pondérés en fonction du niveau d’instruction, de l’âge, du genre et de la région (ainsi que de la langue au Québec) pour correspondre aux caractéristiques de la population selon les données du recensement, dans le but de s’assurer que l’échantillon soit représentatif de l’ensemble de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille a une marge d’erreur estimée (qui mesure la variabilité d’échantillonnage) de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Le manque de concordance entre les totaux et les tableaux de données est causé par l’arrondissement des résultats.

1 Les promoteurs de concerts laissent de l’argent sur la table (article en anglais seulement). Smart Pricer, smart-pricer.com/concert-ticket-promoters-are-leaving-money-on-the-table

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28250ecb-fa54-49be-8ed3-eb204111e93a/fr

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ec81be66-9e63-4161-b993-acae4b6f0831/fr