Shoals Technologies Group lancerà una suite globale di soluzioni in occasione di Intersolar Europe

PORTLAND, Tennessee, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shoals Technologies Group, Inc. (Nasdaq: SHLS), leader globale nelle soluzioni per l’equilibrio elettrico dei sistemi (EBOS) destinate al mercato della transizione energetica, ha annunciato in data odierna il lancio di una gamma completa di soluzioni di sistema rivolte a sviluppatori internazionali e imprenditori che operano nell’ambito dell’ingegneria, dell’approvvigionamento e della costruzione (EPC).



Il lancio del nuovo prodotto, che avverrà in occasione di Intersolar Europe dal 19 al 21 giugno, presenterà la suite di soluzioni più completa mai realizzata da Shoals, progettata appositamente per i clienti globali. Il lancio comprenderà soluzioni che consentono file senza ostacoli, tecnologie per l’agri-fotovoltaico e configurazioni nord-sud, oltre alle soluzioni esistenti per la configurazione est-ovest.

“La nostra nuova suite di soluzioni introduce innovazioni entusiasmanti nel settore dell’energia solare su scala utility”, ha dichiarato Josep Tienda, vicepresidente vendite internazionali presso Shoals. “Queste nuove soluzioni a utilizzo immediato, sviluppate sfruttando il DNA di Shoals, mantengono gli elevati standard che abbiamo stabilito negli ultimi due decenni e che i nostri clienti si aspettano.”

Nello sviluppo di questa nuova linea di soluzioni, Shoals ha ascoltato i clienti e il feedback del mercato, riconoscendo che il mondo dell’energia solare su scala utility si sta evolvendo. Il team responsabile dell’innovazione ha fornito soluzioni a utilizzo immediato e industrializzate per soddisfare le esigenze di oggi e del futuro. I prodotti Shoals sono prefabbricati ed eliminano la necessità di connettori a perforazione di isolante che non soddisfano i severi standard di qualità degli sviluppatori, necessari per resistere all’usura del tempo e a condizioni meteo estreme che si verificano nei sistemi su larga scala. Oltre alle versioni certificate a livello globale dei prodotti esistenti proposti da Shoals negli Stati Uniti, le nuove innovazioni includono:

SuperJumper - una soluzione prefabbricata per la casa. Trenched BLA - per applicazioni in cui un cavo messaggero rappresenta un ostacolo. Mini BLA - per installazioni più piccole o in cui la topografia impone una configurazione segmentata dei sistemi di tracciamento. Smart Combiner - cassette di controllo che si integrano perfettamente con i sistemi SCADA.

Queste soluzioni sono supportate da Shoals Cable Management Solution, un pacchetto completo che contiene i componenti essenziali per i sistemi di cablaggio destinati ai progetti a energia solare. La soluzione offre l’installazione, il funzionamento e la manutenzione per l’equilibrio elettrico dei sistemi (EBOS) più semplici del settore, definendo così un nuovo standard.

Oltre alle nuove soluzioni di sistema, Shoals sta anche localizzando alcune delle sue soluzioni. Le nuove gamme di cassette di controllo saranno costruite in Europa e in Australia, in modo da assicurare che l’azienda, oltre a offrire soluzioni EBOS leader del settore, sia in grado di soddisfare le aspettative in termini di consegne per l’Europa, l’Australia e altri mercati in espansione.

Informazioni su Shoals Technologies Group, Inc.

Shoals Technologies Group, Inc. è un fornitore leader di soluzioni per l’equilibrio elettrico dei sistemi (EBOS) destinate al mercato della transizione energetica. Sin dalla sua fondazione nel 1996, l’azienda ha introdotto tecnologie e soluzioni per sistemi innovativi che consentono ai suoi clienti di aumentare in modo sostanziale l’efficienza e la sicurezza delle installazioni, migliorando al contempo le prestazioni e l'affidabilità dei sistemi. Shoals Technologies Group, Inc. è un leader riconosciuto nel settore delle energie rinnovabili, le cui soluzioni sono impiegate in oltre 62 GW di impianti solari a livello globale. Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.shoals.com/.

Contatti

Relazioni con gli investitori

Matt Tractenberg, vicepresidente finanze e relazioni con gli investitori

E-mail: investors@shoals.com

Relazioni con i media

Sara Jo Walker

Direttore senior delle comunicazioni

(615) 500-4349

Sarajo.walker@shoals.com

Dichiarazioni previsionali:

Questo comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni previsionali che si basano sulle convinzioni e sulle ipotesi del management della Società e sulle informazioni attualmente a disposizione del management della Società. Queste dichiarazioni previsionali riguardano, tra l’altro, le offerte di nuovi prodotti e gli sforzi di espansione e crescita a livello internazionale della Società. Le dichiarazioni previsionali includono affermazioni che non sono fatti storici e possono essere identificate da termini come “anticipare”, “credere”, “potrebbe”, “stimare”, “aspettarsi”, “intendere”, “può”, “pianificare”, “potenziale”, “prevedere”, “progettare”, “cercare”, “dovrebbe”, “vorrà”, “vorrebbe” o espressioni simili e i loro negativi.

Le dichiarazioni previsionali comportano rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori che possono far sì che i risultati, le prestazioni o i traguardi effettivi della Società siano materialmente diversi da qualsiasi risultato, prestazione o traguardo futuri espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Alcuni dei fattori chiave che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano dalle aspettative della Società includono, tra l’altro, la nostra espansione al di fuori degli Stati Uniti che potrebbe esporci a ulteriori rischi commerciali, finanziari, normativi e competitivi; un ulteriore aumento dei tassi di interesse o una riduzione della disponibilità di incentivi fiscali o di capitale di debito per progetti nei mercati finanziari globali che potrebbero rendere difficile per i clienti finali finanziare il costo di un impianto a energia solare e potrebbero ridurre la domanda dei prodotti della Società; difetti o problemi di prestazione nei nostri prodotti o nelle loro parti, compresi quelli legati al ritiro dell’isolamento dei cavi, che potrebbero causare la perdita di clienti, danni alla reputazione e una diminuzione dei ricavi, e potrebbero avere significative ripercussioni negative sulla nostra attività, sulla condizione finanziaria e sui risultati delle attività operative; potremmo subire ritardi, interruzioni, problemi di controllo della qualità o di reputazione nelle nostre operazioni di produzione, in parte a causa della concentrazione dei nostri fornitori; il mercato dei nostri prodotti è competitivo e potremmo trovarci a dover affrontare un aumento della concorrenza con l’introduzione di soluzioni e componenti di sistemi EBOS da parte di concorrenti nuovi ed esistenti, che potrebbero influire negativamente sui nostri risultati operativi e sulla nostra quota di mercato; gli sviluppi di tecnologie alternative potrebbero avere un effetto negativo sulla domanda di soluzioni proposte dalla Società; e se la domanda di progetti a energia solare non dovesse continuare a crescere o crescesse a un ritmo più lento di quello previsto dalla Società, quest'ultima potrebbe non essere in grado di raggiungere il livello di crescita previsto e l’attività della Società ne risentirebbe.

Questi e altri importanti fattori di rischio sono descritti in modo più approfondito nella più recente Relazione annuale della Società sul Modulo 10-K, nelle successive Relazioni trimestrali sul Modulo 10-Q e in altri documenti depositati presso la Commissione per i titoli e gli scambi (SEC) e potrebbero far sì che i risultati effettivi si discostino dalle aspettative. Date queste incertezze, non si dovrà fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali. Inoltre, le dichiarazioni previsionali rappresentano le convinzioni e le ipotesi del management della Società solo alla data della presente relazione. Si consiglia di leggere la presente relazione con la consapevolezza che i risultati futuri effettivi della Società potrebbero essere sostanzialmente diversi da quelli previsti dalla Società stessa.

Fatta eccezione per quanto richiesto dalla legge, la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni previsionali, né di aggiornare i motivi per cui i risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli previsti in queste dichiarazioni previsionali, anche nel caso in cui, in futuro, dovessero rendersi disponibili nuove informazioni.