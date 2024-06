les LNC annoncent de nouveaux programmes pour permettre au Canada de saisir des occasions dans le domaine de l’énergie de fusion

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens organisent la « Journée de la fusion nucléaire 2024 » pour dévoiler leur feuille de route en matière de fusion et pour annoncer de nouveaux programmes visant à accélérer le déploiement de la fusion au Canada.

CHALK RIVER, Ontario, 14 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), première organisation de science et de technologie nucléaires au Canada, ont le plaisir d’annoncer qu’ils ont accueilli plus tôt cette semaine dans la capitale des leaders canadiens et internationaux de la science et de la technologie de la fusion à l’occasion de la Journée de la fusion2024. Ce forum est l’occasion d’explorer le cheminement pour le déploiement de la fusion au Canada et d’en discuter. Organisé par les LNC au Club Rideau d’Ottawa, cet événement a permis aux LNC de présenter leur rapport intitulé « L’énergie de fusion pour le Canada » et d’en discuter. Il s’agit d’un nouveau plan qui présente une vision collective et une stratégie nationale visant à faire de l’énergie de fusion une réalité au Canada.

Selon le rapport des LNC, l’énergie de fusion a le potentiel de fournir au Canada une énergie propre, fiable et résiliente, permettant d’atteindre l’objectif de zéro émission d’ici 2050 et au-delà. La recherche sur la fusion gagne aujourd’hui en maturité, passant de la résolution de problèmes d’ingénierie à la réalisation de démonstrations et de prototypes. Il existe aujourd’hui pas moins de 98 expériences et installations de démonstration de la fusion en fonctionnement dans le monde. En outre, 13 sont en cours de construction et 33 autres sont prévues. Le marché de la fusion commerciale a également connu une croissance rapide, avec plus de 43 entreprises privées de fusion en activité dans le monde qui ont su attirer plus de 8,2 milliards de dollars de financement. Le rapport dirigé par les LNC sur la fusion, informé par les principales organisations canadiennes, invite le gouvernement canadien à mobiliser rapidement un écosystème de fusion par le biais d'une politique et d'un mandat clairs, afin de tirer parti des avantages économiques découlant de la mise en œuvre de l’énergie de fusion au niveau national et de soutenir le secteur nucléaire à l’échelle internationale.

Pour permettre au Canada de saisir cette occasion, les LNC ont annoncé l’élargissement prévu de deux de leurs programmes phares en matière d’énergie propre afin d’y inclure les technologies de fusion. Tout d’abord, avec plusieurs sites appropriés pour accueillir des unités de démonstration aux laboratoires de Chalk River et de Whiteshell qu’ils exploitent pour le compte d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC ont annoncé leur intention d’ouvrir le processus d’invitation pour de petits réacteurs modulaires (PRM) aux prototypes de réacteurs à fusion ainsi qu’à d’autres technologies d’énergie propre. Deuxièmement, les LNC ont annoncé l’élargissement de leur très populaire programme d’Initiative de recherche nucléaire canadienne (IRNC) pour y inclure d’autres formes d’énergie propre, notamment en mettant davantage l’accent sur la recherche et le développement fondés sur la fusion. Cette initiative unique permet de mener des projets de recherche en collaboration avec des fournisseurs de réacteurs nucléaires avancés dans le cadre d’un modèle de partage des coûts, facilitant ainsi l’accès à des installations et à des capacités clés afin d’accélérer le développement.

« Aux LNC, nous savons que la fusion a un énorme potentiel pour permettre un avenir énergétique transformateur et propre à l’échelle du pays afin de lutter contre le changement climatique et de garantir notre sécurité nationale, a commenté le Dr Stephen Bushby, vice-président des sciences et de la technologie aux LNC. Compte tenu de notre vaste expertise et de nos ressources dans les domaines du nucléaire, de l’hydrogène et d’autres formes d’énergie propre, le Canada est bien placé pour jouer un rôle de premier plan dans ce secteur. Toutefois, cela signifie que nous devons collaborer et agir de manière décisive. C’est la force motrice qui sous-tend la Journée de la fusion 2024, notre feuille de route en matière de fusion et l’élargissement de nos programmes de recherche. Je tiens à remercier la communauté de la fusion d’avoir démontré son intérêt et soutenu cette vision en participant à cette conférence. »

« Cette annonce souligne l’engagement d’EACL à favoriser l’innovation et la commercialisation des nouvelles technologies de l’énergie nucléaire, en particulier lorsque leur démonstration est nécessaire pour faire progresser le niveau de préparation, a déclaré Amy Gottschling, vice-présidente de la science, de la technologie et de la surveillance commerciale d’EACL. Nous continuons à encourager les développeurs de technologies d’énergie propre à tirer parti de nos sites, de nos actifs et de nos capacités dans les laboratoires de Chalk River (ou à d’autres sites gérés par les LNC) pour faire avancer des projets essentiels. En ce qui concerne plus particulièrement l’énergie de fusion, nous sommes très enthousiastes à l’idée de tirer parti de l’héritage du Canada en tant que chef de file mondial dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires de pointe pour créer un secteur de la fusion solide et dynamique qui non seulement produira des avantages économiques, mais contribuera également à la réalisation des objectifs du pays en matière de lutte contre les changements climatiques. »

Dans le cadre de la Journée de la fusion 2024, les LNC ont accueilli les participants aux Laboratoires de Chalk River plus tôt dans la semaine pour leur faire visiter le site et le campus de Chalk River. Ce fut également l’occasion de discuter de l’élargissement du processus d’invitation aux PRM des LNC et des programmes de l’IRNC afin de les rendre accessibles à la communauté active dans le domaine de la fusion. Le site de Chalk River compte des laboratoires, des installations et des équipements de mise à l’essai parmi les plus avancés au monde en matière de recherche en énergie propre, ainsi qu’une expertise en développement de technologies nucléaires de nouvelle génération. Ce sont ces capacités qui ont suscité l’intérêt des développeurs et des fournisseurs de technologies de fusion. Par ailleurs, les LNC ont récemment annoncé des accords et des projets avec des organisations telles que Kyoto Fusioneering, l’Autorité de l’énergie atomique du Royaume-Uni, Stellarex et General Fusion.

« C’est là notre réelle mission en tant que laboratoires nucléaires nationaux du Canada : donner plus facilement accès à nos capacités, à nos installations et à notre expertise, afin de donner vie à de nouvelles technologies, que ce soit en travaillant avec des organisations gouvernementales, des partenaires industriels ou des universités, a expliqué Ian Castillo, chef de la Direction des technologies de l’hydrogène et du tritium des LNC. Ces dernières années, l’intérêt pour la fusion et la recherche dans ce domaine ont connu une croissance exponentielle au Canada et dans le monde entier, tout comme le programme de fusion aux LNC. Et notre objectif est de faire en sorte que le Canada soit à l’avant-garde de cette nouvelle ère de la technologie de l’énergie propre. »

Ces développements interviennent également après la création de Fusion Fuel Cycles Inc. (FFC), une nouvelle entreprise commune entre les LNC et Kyoto Fusioneering, qui a pour but de développer et de déployer des technologies de cycle de combustible de fusion deutérium-tritium (D-T). Le premier projet de FFC, UNITY-2, sera une installation révolutionnaire d’essais intégrés et flexibles du cycle du combustible. Elle devrait être mise en service d’ici fin 2025 aux laboratoires de Chalk River et pleinement opérationnelle d’ici à 2026.

Pour de plus amples renseignements sur le programme de fusion des LNC, y compris le rapport « Fusion Energy for Canada », veuillez consulter le site www.cnl.ca/fusion.

