Esamatic lancia i nuovi corsi Microsoft per il 2024: certificati Microsoft con i percorsi di certificazione ufficiali

corsi microsoft

Scopri la gamma completa dei corsi Microsoft. Ottieni competenze all'avanguardia con i programmi formativi ufficiali di Microsoft offerti da Esamatic.

I nostri nuovi corsi Microsoft offrono strumenti e conoscenze per affrontare le sfide future nel settore IT, puntando su aggiornamento continuo e migliori pratiche tecnologiche” — Andrea Soldano

MILANO, MI, ITALIA, June 14, 2024 / EINPresswire.com / -- Esamatic srl è lieta di annunciare il lancio dei suoi nuovi corsi di certificazione Microsoft, aggiornati e arricchiti per il 2024. Questi corsi sono progettati per fornire competenze avanzate in Microsoft Azure, cybersecurity, intelligenza artificiale, machine learning, data engineering, data science, business analysis e management.Con il continuo sviluppo delle tecnologie cloud e la crescente domanda di professionisti certificati, Esamatic.it offre un'ampia gamma di corsi per aiutare i professionisti a raggiungere l'eccellenza nelle loro carriere. I corsi Microsoft coprono una vasta gamma di argomenti, tra cui Microsoft Azure, Azure DevOps, Microsoft Dynamics, Microsoft Fabric, Microsoft 365, Windows AI, Digital Marketing, Cyber Security, Microsoft Power Platform e altre tecnologie di punta, garantendo che i partecipanti siano sempre aggiornati con le competenze più richieste sul mercato.Andrea Soldano, il CEO di Esamatic srl, è recentemente rientrato da un'esperienza entusiasmante e altamente formativa alla Build 2024, l'evento annuale di Microsoft dedicato agli sviluppatori. Durante questo evento di alto profilo, Andrea ha avuto l'onore di contribuire attivamente come Proctor nel laboratorio LAB352 Developer Tools to Extend Power Pages Websites. Questa esperienza ha rappresentato un'importante opportunità per Andrea di approfondire le sue conoscenze e competenze, nonché di condividere la sua esperienza con una comunità globale di sviluppatori.La Build 2024 si è tenuta a Seattle, Washington, e ha attirato migliaia di sviluppatori, ingegneri e professionisti IT da tutto il mondo. È un evento cruciale per chiunque lavori nel settore tecnologico, poiché offre una piattaforma per apprendere le ultime innovazioni, tendenze e tecnologie emergenti direttamente dai leader di Microsoft e da altri esperti del settore. Per Andrea Soldano, partecipare a questo evento non era solo un modo per aggiornarsi sulle novità tecnologiche, ma anche un'opportunità per contribuire attivamente alla comunità degli sviluppatori.Nel suo ruolo di Proctor per il laboratorio LAB352, Andrea ha avuto il compito di guidare e supportare i partecipanti durante le sessioni pratiche. Il laboratorio era focalizzato sull'estensione dei siti web Power Pages utilizzando strumenti di sviluppo avanzati. Questo includeva l'integrazione di soluzioni personalizzate, l'ottimizzazione delle funzionalità esistenti e l'utilizzo di nuovi strumenti per migliorare l'esperienza utente e l'efficienza operativa. La partecipazione di Andrea come Proctor è stata fondamentale per garantire che i partecipanti potessero apprendere e applicare efficacemente queste tecnologie nelle loro attività quotidiane.Andrea Soldano è noto per la sua vasta esperienza nel settore IT e per la sua capacità di guidare team verso l'eccellenza. Come CEO di Esamatic srl, ha sempre promosso l'importanza dell'aggiornamento continuo delle competenze e dell'adozione delle migliori pratiche tecnologiche. La sua partecipazione alla Build 2024 è un esempio del suo impegno a rimanere all'avanguardia nel settore e a portare innovazione all'interno della sua azienda. Durante l'evento, Andrea ha anche avuto l'opportunità di interagire con altri esperti e leader del settore, scambiando idee e discutendo delle sfide e delle opportunità future.Oltre alla sua attività come Proctor, Andrea ha partecipato a diverse sessioni e workshop durante la Build 2024. Queste sessioni hanno coperto una vasta gamma di argomenti, tra cui intelligenza artificiale, machine learning, sviluppo di applicazioni cloud, sicurezza informatica e molto altro. Questo gli ha permesso di acquisire nuove conoscenze e di esplorare come queste tecnologie possono essere integrate nei servizi offerti da Esamatic srl.Al suo ritorno in Italia, Andrea ha condiviso le sue esperienze e le nuove conoscenze acquisite con il team di Esamatic srl. Ha organizzato sessioni di formazione interne per trasferire le competenze apprese e per discutere delle potenziali applicazioni pratiche delle nuove tecnologie all'interno dei progetti aziendali. Questo approccio dimostra il suo impegno a costruire un ambiente di apprendimento continuo e a preparare il suo team per affrontare le sfide future.La partecipazione di Andrea Soldano alla Build 2024 ha avuto un impatto diretto sui nuovi corsi di certificazione Microsoft presentati da Esamatic srl. L'esperienza acquisita durante l'evento ha permesso ad Andrea di integrare le ultime innovazioni e best practice nei programmi formativi offerti dall'azienda. I corsi aggiornati, tra cui quelli su Microsoft Azure, Power Platform, intelligenza artificiale e sicurezza informatica, riflettono le conoscenze avanzate e le tecnologie emergenti discusse alla Build 2024. Grazie a questo aggiornamento, i partecipanti ai corsi di Esamatic srl possono ora beneficiare di contenuti all'avanguardia, sviluppati direttamente dalle esperienze e dalle competenze acquisite da Andrea durante l'evento. Questo rende i nuovi corsi non solo rilevanti e aggiornati, ma anche in grado di fornire un vantaggio competitivo ai professionisti che cercano di eccellere nel settore IT.Highlights dei nuovi corsi di certificazione Microsoft di Esamatic.it:Microsoft Azure Certification: Corsi specifici per ottenere certificazioni in Azure, coprendo aspetti come la gestione del cloud, l'integrazione dei servizi e la sicurezza dei dati.Cybersecurity: Programmi mirati a sviluppare competenze avanzate nella protezione delle infrastrutture IT e nella gestione delle minacce informatiche.Intelligenza Artificiale e Machine Learning: Corsi dedicati allo sviluppo di soluzioni basate sull'AI e sul machine learning, fondamentali per modernizzare e ottimizzare i processi aziendali.Data Engineering e Data Science: Formazione approfondita su come progettare, implementare e gestire soluzioni di data engineering e data science, utilizzando strumenti avanzati come Microsoft Synapse Analytics.Business Analysis e Management: Percorsi formativi per acquisire competenze in analisi aziendale e gestione, utili per migliorare l'efficienza operativa e guidare il successo organizzativo.Azure DevOps: Corsi che coprono pratiche e strumenti di Azure DevOps per migliorare la collaborazione e l'efficienza nello sviluppo software.Microsoft Dynamics: Formazione su Microsoft Dynamics per migliorare la gestione delle relazioni con i clienti e l'automazione dei processi aziendali.Microsoft Fabric: Corsi su Microsoft Fabric per comprendere come costruire e gestire infrastrutture IT moderne.Microsoft 365: Programmi formativi che coprono l'uso e la gestione di Microsoft 365 per ottimizzare la produttività aziendale.Windows AI: Formazione su Windows AI per sviluppare e implementare soluzioni di intelligenza artificiale su piattaforme Windows.Digital Marketing: Corsi di digital marketing per migliorare le competenze di marketing online e ottimizzare le campagne digitali.Microsoft Power Platform: Corsi che coprono l'uso di Microsoft Power Platform per automatizzare i processi aziendali e creare soluzioni personalizzate.Software Development: Programmi che coprono le migliori pratiche e tecniche di sviluppo software utilizzando strumenti Microsoft.Microsoft Copilot: Formazione su Microsoft Copilot per integrare assistenti intelligenti nelle applicazioni aziendali.Perché scegliere Esamatic.it?Esamatic.it è leader nel settore della formazione Microsoft , con una solida esperienza nell'erogazione di corsi di alta qualità. I nostri programmi sono progettati da esperti del settore e offrono un mix di teoria e pratica, garantendo che i partecipanti acquisiscano non solo conoscenze teoriche, ma anche competenze pratiche pronte per essere applicate sul lavoro. Inoltre, i nostri corsi di certificazione Microsoft sono strutturati per preparare al meglio gli studenti agli esami di certificazione, aumentando le loro possibilità di successo. Offriamo anche supporto post-corso, inclusi materiali didattici aggiornati e sessioni di tutoraggio, per garantire un apprendimento continuo e approfondito.