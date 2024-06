Rumo a Uma Nova Jornada, Hengqin Acelera o Cultivo do Novo Modelo de Negócios "Indústria + Exposição"

The Economic Development Bureau of the Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone em Hengqin

ZHUHAI, China, June 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Há quase três meses, a partir do final de maio, a Zona de Cooperação Profunda Guandong-Macau (Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone) em Hengqin (doravante denominada "Zona de Cooperação") passou a implementar uma gestão específica por níveis. A Zona de Cooperação representa uma grande exploração da abertura institucional de alto nível da China. A Zona também está acelerando a criação de áreas principais como meios de subsistência, indústrias e sistemas jurídicos, abrindo assim um novo capítulo para o desenvolvimento de alta qualidade.



De acordo com António Lei, Diretor do Gabinete de Desenvolvimento Económico da Zona de Cooperação, a implementação de uma gestão específica por níveis aprimorou ainda mais a conveniência de viajar de Macau para Hengqin. A Zona de Cooperação, em colaboração com Macau, pretende utilizar a mobilidade bidirecional e a interação do pessoal para acolher mais eventos MICE personalizados. Esses eventos visam atrair compradores, expositores e representantes do setor financeiro de todo o mundo. Além disso, facilitará o fluxo de logística, recursos humanos, capital e informações, promovendo assim o desenvolvimento do novo modelo de negócios “indústria + exposição”.

António Lei acreditava que a implementação oficial da gestão específica de níveis trará mais benefícios e oportunidades para a cooperação de exposições entre Macau e Hengqin. Por exemplo, as empresas que participam de eventos na Zona de Cooperação podem importar temporariamente itens de exposição sob condições alfandegárias. Além disso, determinados grandes materiais de exposição não descartáveis podem ser transportados de volta para Macau após o evento. Também irá facilitar ainda mais o modelo de "evento multilocal" entre Hengqin e Macau, atraindo assim mais expositores internacionais para alargar as suas atividades a Hengqin.

“Este ano, continuaremos a colaborar com Macau para sediar vários eventos com influência global sob o modelo de “evento multilocal”, como a Exposição de Consumo de Alta Qualidade e o Fórum Global de Áreas da Baía e a BEYOND Expo. Com o compartilhamento dos recursos, procuramos expandir continuamente a influência da marca “MICE² Macau x Hengqin", disse António Lei.

No futuro, Macau e Hengqin irão promover conjuntamente o estabelecimento de um terminal no Aeroporto Internacional de Macau, inaugurar uma rota de ônibus turísticos de Macau e coorganizar eventos como a "Feira de Campismo” na Zona de Cooperação. Eles também irão desenvolver mais produtos de turismo nas ilhas, fortalecer a cooperação na promoção de investimentos para a indústria MICE e irão formar uma equipe profissional para atrair mais eventos internacionais para os dois lugares.

Além disso, a próspera indústria de MICE em Macau e Hengqin criou inúmeras oportunidades de emprego. Por exemplo, a realização de eventos MICE envolve uma ampla gama de profissionais especializados em planejamento de eventos, marketing, gestão de locais e suporte técnico, proporcionando assim um vasto espaço de mercado para setores relacionados para atrair talentos qualificados. Além disso, através da realização conjunta de vários eventos MICE e da criação de marcas de exposição, Macau e Hengqin apresentarão o seu desenvolvimento industrial diversificado a um público mais amplo. Esta abordagem, além de promover o intercâmbio de talentos dentro da indústria, também ajuda a reservar mais profissionais de destaque para ambos os lugares.

