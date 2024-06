Margaret Liu Collins （刘文采）的《至善之神：修订版第二版》将在2024年北京国际图书博览会上闪耀

God is Good Chinese Edition

TORONTO, ONTARIO, CANADA, June 13, 2024 / EINPresswire.com / -- Margaret Liu Collins (刘文采 )的《至善之神:修订版第二版》将在今年的北京国际图书博览会 ( BIBF ) 上首次亮相,展会将于2024年6月19日至23日在北京中国国家会议中心举行。通过对信仰深远影响的引人入胜的探索,这部作品将在亚洲最负盛名的书展之一上吸引众多观众。北京国际图书博览会(BIBF)于1986年由中国图书进出口(集团)总公司主办,作为文学交流的灯塔,每年吸引来自100多个国家的2600多家参展商。其致力于促进国际对话和推广多样化声音,巩固了其作为全球出版界领先平台的地位。《之善之神:修订版第二版》为读者提供了对灵性的全新视角,挑战了对神本质的传统观念。从亲密的家庭时刻到职业生涯,Margaret Liu Collins (刘文采)分享了她个人的信仰旅程,阐明了上帝无尽的爱与怜悯。该书以真实和优雅打动人心,邀请读者拥抱充满希望和目标的生活。Margaret Liu Collins(刘文采 )将其丰富的经验融入到写作中,借鉴了她在商业、慈善和社区领导方面的多样背景。她出生于中国重庆,毕业于加州大学伯克利分校,在创业和服务方面建立了卓越的职业生涯。2011年,她被《旧金山商业时报》评为"湾区商业界最具影响力的150位女性"之一,刘文采的影响力远远超越了书页。通过她的慈善活动和奖学金项目,她触及了无数人的生活,体现了同情和慷慨的原则。除了文学事业外,刘文采还是一位热心的基督教团契倡导者,提供了丰富的资源和灵感。她与丈夫 Ted Collins 一起,从家庭和社区中找到快乐,珍惜与孙子孙女共度的时光。《至善之神:修订版第二版》有望在北京国际图书博览会(BIBF)上产生重大影响,邀请读者踏上灵性发现和更新之旅。与 Margaret Liu Collins (刘文采)一起,分享上帝善良和恩典的永恒信息,激励读者在需要希望的世界中大胆而真实地生活。对《至善之神:修订版第二版》感兴趣的读者, 现在可以在亚马逊 和其他著名的在线书店购买。欲了解更多关于 刘文采及其书籍的信息,请访问她的网站 https://www.margaretliucollins.com/