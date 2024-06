Scott Schneider promu directeur financier de Cologix.

DENVER, 13 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix , compagnie nord-américaine leader en centres de données et interconnexions, hyperscale et edge, neutre en termes de réseaux, a annoncé que Scott Schneider a été promu directeur financier (CFO). Scott succèdera à Rachel Stack. En tant que directeur financier, Scott dirigera tous les aspects de la stratégie financière, des marchés capitaux et des fonctions comptables de l'entreprise. Scott continuera également à diriger la stratégie de développement d'entreprise de Cologix, car la société reste concentrée sur son expansion dans toute l'Amérique du Nord.



« Nous sommes heureux de promouvoir Scott au poste de directeur financier », a déclaré Laura Ortman, PDG de Cologix. « Scott fait partie de l'équipe depuis sept ans et possède une compréhension unique des marchés capitaux, combinée à une compréhension approfondie de Cologix et de notre industrie. De plus, en tant que membre existant de notre équipe de direction au cours des dernières années, Scott a toujours apporté une perspective de valeur, indépendante et stratégique à la table, tout en guidant notre philosophie Ensemble Nous Gagnons (Together We Win) dans l'ensemble de nos équipes.

Scott s'est joint à Cologix en 2017 en tant que trésorier et a joué un rôle essentiel dans la collecte du financement par actions et par emprunt nécessaire pour stimuler la croissance de Cologix et répondre à la demande des clients. Sous le mandat de Scott en tant que trésorier, il a aidé à lever plus de 6 milliards de dollars de capital, a aidé à l'acquisition de neuf nouvelles installations, y compris l'entrée de deux nouveaux marchés, et a fourni un point de vue financier stratégique pour soutenir la croissance de 400 % de Cologix réalisée au cours de la même période.

Avant de rejoindre Cologix, Scott a occupé diverses positions financières au sein des FPI internationales publiques, notamment Iron Mountain et Archstone.

« Je suis honoré d'être le prochain directeur financier de Cologix et de soutenir nos équipes qui conduisent le succès par l'innovation et la créativité, tout en s'efforçant de suivre la demande de nos clients », a déclaré Scott Schneider. « Cologix est idéalement positionné pour bénéficier de l'accélération des tendances de l'industrie, en particulier en ce qui concerne l'IA et notre capacité à fournir une connectivité pour les nœuds d'inférence via nos hôtels de transporteurs et un calcul étroitement lié grâce à nos campus Scalelogix connectés. Je suis impatient de contribuer à conduire Cologix à travers sa prochaine phase de croissance, en créant de la valeur pour nos investisseurs et en fournissant des solutions innovantes à nos clients. »

Au sujet de Cologix Inc.

Cologix vous propose des centres de données à travers l’Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et personnalisées pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Des Moines, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez Cologix ou envoyez un courriel. Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

Contact Média :

Shifali Erasmus, Crackle PR

Cologix@cracklepr.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74376332-fa11-4b69-a611-1dea7f6f8d81