ETF Architect Announces Name Change to Strive FAANG 2.0 ETF

ETF ARCHITECT (NYSE:FTWO)

HAVERTOWN, PA, U.S.A., June 17, 2024 / EINPresswire.com / -- ETF Architect announced that the Strive FAANG 2.0 ETF (FTWO) (the β€œFund”) will undergo a name change effective on August 16, 2024.β€’ Current Fund Name: Strive FAANG 2.0 ETFβ€’ New Fund Name: Strive Natural Resources and Security ETFπ‘°π’π’—π’†π’”π’•π’Žπ’†π’π’•π’” π’Šπ’π’—π’π’π’—π’† π’“π’Šπ’”π’Œ. π‘·π’“π’Šπ’π’„π’Šπ’‘π’‚π’ 𝒍𝒐𝒔𝒔 π’Šπ’” π’‘π’π’”π’”π’Šπ’ƒπ’π’†. π‘ͺπ’‚π’“π’†π’‡π’–π’π’π’š π’„π’π’π’”π’Šπ’ π’†π’“ 𝒕𝒉𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒠’𝒔 π’Šπ’π’—π’†π’”π’•π’Žπ’†π’π’• π’π’ƒπ’‹π’†π’„π’•π’Šπ’—π’†π’”, π’“π’Šπ’”π’Œ 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝒔, π’„π’‰π’‚π’“π’ˆπ’†π’” 𝒂𝒏𝒠𝒆𝒙𝒑𝒆𝒏𝒔𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆 π’Šπ’π’—π’†π’”π’•π’Šπ’π’ˆ. π‘»π’‰π’Šπ’” π’‚π’π’ π’‚π’ π’ π’Šπ’•π’Šπ’π’π’‚π’ π’Šπ’π’‡π’π’“π’Žπ’‚π’•π’Šπ’π’ 𝒄𝒂𝒏 𝒃𝒆 π’‡π’π’–π’π’ π’Šπ’ 𝒕𝒉𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒠𝒔’ π’”π’•π’‚π’•π’–π’•π’π’“π’š π’‚π’π’ π’”π’–π’Žπ’Žπ’‚π’“π’š 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒖𝒔𝒆𝒔, π’˜π’‰π’Šπ’„π’‰ π’Žπ’‚π’š 𝒃𝒆 π’π’ƒπ’•π’‚π’Šπ’π’†π’ π’ƒπ’š π’„π’‚π’π’π’Šπ’π’ˆ (855)427-7360 𝒐𝒓 π’ƒπ’š π’—π’Šπ’”π’Šπ’•π’Šπ’π’ˆ 𝒉𝒕𝒕𝒑𝒔://π’˜π’˜π’˜.π’”π’•π’“π’Šπ’—π’†π’‡π’–π’π’ π’”.π’„π’π’Ž/ . 𝑹𝒆𝒂𝒠𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒖𝒔𝒆𝒔 π’„π’‚π’“π’†π’‡π’–π’π’π’š 𝒃𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆 π’Šπ’π’—π’†π’”π’•π’Šπ’π’ˆ.ABOUT ETF ARCHITECTVeteran owned and operated; ETF Architect is one of the market leaders for best-in-class ETF operations. ETF Architect partners with Advisers, ETF sponsors, mutual fund managers, and industry veterans to launch ETFs. For more information, visit www.ETFArchitect.com The Fund is distributed by Quasar Distributors, LLC.SOURCE ETF Architect