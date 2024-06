Vertex acquiert les capacités en matière de fiscalité fondée sur l’intelligence artificielle de Ryan, LLC

L’acquisition simplifie la catégorisation fiscale grâce à l’IA générative

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 12 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), fournisseur mondial de solutions technologiques fiscales, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de capacités en matière de fiscalité fondée sur l’IA auprès de Ryan, LLC, une société de services fiscaux et de logiciels primée, conçus pour gérer plus efficacement la complexité de la cartographie fiscale. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été communiquées.

La catégorisation des produits en fonction de leur assujettissement à l’impôt est un processus manuel et fastidieux qui est essentiel pour améliorer l’exactitude fiscale, en particulier pour les activités à fort volume qui doivent gérer la conformité aux impôts indirects à l’échelle mondiale et à grande échelle.

L’acquisition accélérera la stratégie d’innovation en matière d’IA de Vertex pour aider les entreprises internationales à gérer la complexité fiscale avec plus de rapidité et avec une portée plus étendue.

« Nous entretenons un partenariat solide avec Ryan depuis des années. Nous avons maintenant l’opportunité de faire progresser la valeur offerte par l’IA pour les équipes fiscales en combinant la vaste expertise en matière de fiscalité de Ryan avec la puissance de la plateforme technologique de Vertex », déclare Chirag Patel, Chief Strategy Officer de Vertex, avant d’ajouter : « Cette acquisition démontre le pouvoir de nos relations avec nos partenaires et notre engagement à fournir des solutions cloud complètes pour soutenir le processus fiscal de bout en bout. »

Les nouvelles capacités d’IA de Vertex s’appuient sur des grands modèles de langages (LLM, de l’anglais Large Language Models) propriétaires et privés pour fournir des capacités de transformateur génératif pré-entraîné (GPT, de l’anglais Generative Pre-Trained Transformer) combinées à une expertise en matière de fiscalité « avec un humain dans la boucle » pour maintenir un cadre de contrôle solide afin d’augmenter la précision de la conformité fiscale.

Les LLM propriétaires permettent à Vertex de fournir une IA fiable qui atteint une précision accrue sans agréger, partager ou exploiter les données des clients a contrario d’autres approches. Cela permet aux équipes fiscales de bénéficier des avantages des technologies d’IA tout en gardant le contrôle de leurs données.

L’approche fiscale intelligente de Vertex combine des capacités d’IA avancées avec une automatisation qui identifie quand une intervention humaine est nécessaire. Cela permet aux équipes fiscales de gagner en rapidité et en efficacité et d’atteindre les plus hauts niveaux de précision fiscale.

À propos de Vertex

Vertex est l’un des principaux fournisseurs de logiciels et de solutions de fiscalité indirecte au monde. La société a pour vocation de proposer la technologie fiscale la plus fiable afin de permettre aux entreprises internationales de réaliser des transactions en toute conformité et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent s’adapter aux principaux systèmes fiscaux indirects de secteurs d’activité spécifiques, notamment pour les ventes et les activités des consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 400 professionnels et répond aux besoins d’entreprises du monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

Copyright © 2024 Vertex, Inc. Tous droits réservés. Les informations figurant dans le présent document sont uniquement publiées à titre d’information. Elles peuvent faire l’objet d’évolutions futures à tout moment et ne constituent en aucun cas un conseil juridique ou fiscal. L’orientation du produit et les informations potentielles de feuille de route ne constituent aucune garantie, ne peuvent s’intégrer dans un quelconque contrat et ne représentent en aucun cas un engagement à fournir un quelconque support, code ou une quelconque fonctionnalité. Ces informations ne doivent servir à aucune prise de décision d’achat, juridique ou fiscale. La mise au point, la diffusion et le calendrier de déploiement de l’ensemble des fonctionnalités ou caractéristiques décrites relatives aux produits de vertex restent à la seule discrétion de Vertex, Inc. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi américaine sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées) de 1995. Toutes les déclarations prospectives sont exposées à divers risques et incertitudes, qui sont décrits dans les documents déposés par Vertex auprès de l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers (la « SEC ») et qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Vertex conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives que Vertex n’a aucune obligation de mettre à jour.

Contact relations investisseurs :

Joe Crivelli

Vertex, Inc.

ir@vertexinc.com