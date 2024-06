DRiV investit dans l’extension de sa couverture – toutes les pièces sont conçues pour assurer la sécurité des clients sur la route et construites dans une optique de durabilité afin de réduire les retours

BRUXELLES, 12 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DRiV Incorporated a annoncé un nouvel investissement important dans sa gamme populaire « direction et suspension Monroe », avec 750 nouvelles références en route. Elles augmenteront la couverture d’environ 20 % et renforceront l’engagement unique de la marque Monroe à fournir des pièces conçues pour la sécurité des clients sur la route et construites dans une optique de durabilité afin de réduire les retours.



« Nous avons écouté le marché, qui reconnaît la valeur de l’une des marques les plus connues au monde, conjointement à une couverture exceptionnelle, à une qualité supérieure, à la durabilité et à la sécurité », a déclaré Robbie De Moor, directeur de la gestion des produits chez DRiV EMEA. « La gamme “direction et suspension Monroe” offre désormais tous les avantages dont les clients ont besoin pour augmenter plus rapidement et de manière plus rentable leurs parts de marché dans cette catégorie de services en pleine croissance. »

La gamme « direction et suspension Monroe » comprend des bras et triangles de suspension, des rotules, des bagues, des liens stabilisateurs, des biellettes de direction et rotules axiales, ainsi que des guêtres de direction de qualité d’origine. Cette gamme considérablement élargie complète les gammes Monroe d’amortisseurs passifs et électroniques dédiés aux véhicules légers, qui jouissent d’une réputation internationale, ainsi que les amortisseurs Monroe Magnum destinés aux véhicules utilitaires.

Disponible à partir de juillet 2024, DRiV introduit de nouvelles UGS de direction et de suspension compatibles avec une large palette de véhicules récents populaires, notamment les Audi A4/A5, les BMW (X)1, (X)2 et 3, la Volkswagen Golf, la Citroën C3, la Peugeot 208 les Mazda 2 et CX3, la Ford Fiesta, le Hyundai Tucson et la Renault Megane, pour n’en citer que quelques-uns. La conformité de chaque pièce aux normes strictes de sécurité de l’équipement d’origine est testée et avérée, grâce à une conception produit et une analyse métrologique internes de pointe, à l’utilisation d’acier et d’autres matériaux de première qualité, ainsi qu’à des tests approfondis en laboratoire et sur les véhicules pour vérifier les performances, la résistance à la corrosion environnementale et d’autres caractéristiques essentielles.

« Les tests et la validation sont un domaine dans lequel DRiV se distingue incontestablement », a déclaré Robbie De Moor, avant de poursuivre : « Premier équipementier d’origine, DRiV [et Tenneco] connaît bien l’univers de l’équipement d’origine et dispose d’une expertise inégalée en matière d’ingénierie et de fabrication, ainsi que de processus de qualité, qui renforcent la sécurité et la durabilité de chaque pièce et qui suscitent une confiance accrue chez les professionnels qui vendent et installent les produits Monroe. »

Pour garantir une durabilité exceptionnelle des produits et contribuer à la diminution des retours de service, DRiV investit dans un large éventail d’améliorations de la qualité sur l’ensemble de la gamme « direction et suspension Monroe ». Il s’agit notamment des produits suivants :

goujons à billes trempés par induction ;

pièces en acier et/ou en aluminium de première qualité ;

revêtements anticorrosion très avancés ;

bottes anti-poussière en caoutchouc chloroprène de première qualité et bagues d’étanchéité en métal ;

bagues fabriquées à partir de formulations de caoutchouc naturel de première qualité.





En sus du nouvel investissement important dans les produits et la couverture, DRiV a annoncé un portefeuille complet d’activités et d’outils marketing à haute visibilité pour aider à maximiser la notoriété de la marque et la demande. Il s’agit notamment d’un tout nouveau site Web consacré à l’ensemble de la gamme « direction et suspension Monroe », avec des informations détaillées sur les produits, un catalogue en ligne, des conseils techniques et bien plus encore. Citons également les bulletins d’information mensuels en ligne à propos des derniers produits Monroe, une nouvelle fonction d’authentification des produits par code QR pour protéger les clients contre les contrefaçons et autres pièces de mauvaise qualité et une vaste campagne publicitaire sur les produits et la marque.

DRiV intensifie et renforce la présence de la gamme « direction et suspension Monroe » dans le catalogue TecDoc, afin de garantir aux distributeurs et aux installateurs un accès immédiat à des informations détaillées sur les produits par référence, aux nouveaux produits introduits et à bien d’autres choses encore. En outre, la gamme Monroe est entièrement prise en charge par la plateforme de formation technique Garage Gurus de DRiV, leader sur le marché. Cette plateforme propose des webinaires techniques gratuits, une assistance produit Gurus On-the-Go et une assistance technique en direct par courrier électronique et par téléphone.

« Il s’agit d’un redémarrage complet et d’une véritable réinterprétation d’une gamme exhaustive de systèmes de direction et de suspension, qui offre la sécurité dont les consommateurs ont besoin et qu’ils attendent – soutenue par l’une des marques les plus emblématiques du secteur – et la durabilité qui donne aux installateurs l’assurance que la réparation de chaque système de direction et de suspension renforcera la confiance et la fidélité des clients », a confié Robbie De Moor.

Pour en savoir plus sur la gamme « direction et suspension Monroe » nouvellement élargie et optimisée, contactez votre fournisseur de pièces DRiV ou votre représentant commercial et consultez le site www.monroe.com .

