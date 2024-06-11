Quantexa 推出 Q Assist：全新情境感知生成式人工智能技術套件

人工智能最新成果有助行業領導者準備好數據，並在該領域發揮影響力

HSBC 等眾多行業領導者參與 Quantexa 為早期採用者而設的「燈塔計劃」（Lighthouse Program）

HSBC 預計，簡化分析和加快流程會在首年部署時顯著提高生產力

Q Assist 結合了 Quantexa 的決策智能平台和生成式人工智能技術，以增強金融服務、電訊、傳媒及科技行業（TMT）和政府機構在銷售、客戶服務和合規團隊等方面的決策

倫敦, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 本週一，Quantexa 在 2024 年倫敦科技週（London Tech Week 2024）的中央舞台上推出了 Q Assist：一種情境感知生成式人工智能技術套件，有助組織提升前線團隊和資訊工作者作出可靠決策的能力。Quantexa 是為公共部門和私營企業提供決策智能（DI）解決方案的全球領導者。 公告展示了此公司因應平台創新路線圖而取得的進展；近一年前，Quantexa 詳細介紹了對全球人工智能（AI）行業進行的重大投資，並預覽了 Q Assist 作為兼容大型語言模型（LLM）的獨立 Copilot 工具。

Quantexa 憑藉全新 Q Assist 技術套件，讓客戶得以運用生成式人工智能技術獲得轉型收益，而無需對基礎設施、工具和額外的專業資源進行重大投資。

前線人員和資訊工作者可以利用 Copilot 工具、連結數據、Quantexa 的知識圖功能和其他決策智能平台功能，提高組織內所有數據（結構化和非結構化）、情境，以及見解產生互動的生成式人工智能模型的準確性和可靠性。 大型語言模型結合 Quantexa 決策智能平台中的豐富情境後，有助改善理解數據、安全回應、提高績效和信任度方面的表現，並確保團隊在一站式平台獲得最準確的最新資訊。

了解 Q Assist 是什麼，以及如何與 Quantexa 的決策智能平台配合使用。

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幫助客戶在人工智能時代取得成功

HSBC 是目前參與早期採用者「燈塔計劃」的組織之一。 該計劃中的每個組織都設想以多種方式使用 Q Assist，包括：

有助資訊和知識工作者簡化分析、調查和報告的任務，以提高效率。

減少即時數據請求對數據科學和營運團隊的依賴，讓他們有時間專注於更具策略性的任務。

讓面向客戶的團隊能夠存取他們所需的豐富數據和見解，以增加收入並改善客戶體驗。

使組織的團隊能夠一致地作出可追溯的可靠決策，並加快改善營運流程。

BNY Mellon 目前正在評估效仿 HSBC 加入「燈塔計劃」的可行性。 Quantexa 與「燈塔計劃」的參與者合作，預測在客戶服務、數據科學和調查團隊中部署 Q Assist 後的一年、三年和五年所帶來收益。 研究顯示，以節省時間和效率、識別新機會及更高轉換率為首的三個核心領域，其生產力近乎瞬間獲得提升。

HSBC 預計，上述領域的分析民主化和加快流程速度，將會在首年部署時帶來更高效的生產力。 該公司還期望幫助員工節省時間，讓他們能夠重新專注於其他策略性任務。

HSBC 商業銀行業務全球營運總監 David Rice 表示：「這個全新解決方案具備潛力，因為它提供了可靠數據和情境分析，可提高反洗黑錢調查和銷售策略等複雜任務的效率和準確性。 情境分析和創新成果的面世，使 HSBC 得以更有效地集中資源，終使我們能夠為客戶提供協助。」

Quantexa 估計，一間在金融犯罪和欺詐合規工作方面設有三級防禦系統的全球一級金融機構，每月產生約 15,000 條警報，透過部署 Q Assist 生成式人工智能技術套件，可以顯著提高效率並節省成本：

透過改善有關金融犯罪與欺詐的調查和報告流程及實現自動化，每年可節省超過 1700 萬英鎊。

Quantexa 技術總監 Jamie Hutton 表示：「Quantexa 制定解決方案的工程原則是為客戶提供最大的價值，所以在設計 Q Assist 產品功能的過程中，客戶的角色必不可少。 我們透過為早期採用者而設的「燈塔計劃」與行業領導者合作，期間獲益良多，他們在我們實現路線圖的過程中提供了寶貴的回饋。」

BNY Mellon 數據總監 Eric Hirschhorn 表示：「我們很高興看到 Quantexa 推出這項持續創新的成果。 得益於彼此之間多年以來的合作關係，我們得以打破『數據孤島』，並以前所未有的準確方式整合數據。 我們在創新工作方面的下一階段將會探索潛在方法，務求讓整個銀行的前線工作人員能夠使用 Gen AI 自信地根據數據洞見而採取行動，並提升流程效率至全新水平。」

全新 Q Assist 生成式人工智能技術套件的工作原理

Quantexa 的全新生成式人工智能技術套件結合 Quantexa 決策智能平台和生成式人工智能技術，透過新的數據 Integration Layer、Prompt Builder 和 Copilot 而實現，可提高團隊作出關鍵業務決策的能力。

Q Assist 以 Quantexa 決策智能平台為基礎，提供可擴展的可靠人工智能工具。 這讓非技術團隊受惠於 Quantexa 的關鍵平台功能，包括連網數據基礎、圖形分析、建模和評分，以增強決策能力及實現自動化。 Q Assist 技術套件由三個組件組成：

Q Assist Integration Layer： Q Assist 的「神經中樞」。 這是一個由工具、連接器和 API 組成的框架極具創意，旨在將 Quantexa 的決策智能平台與大型語言模型和對話式人工智能系統安全地連接起來。

Q Assist 的「神經中樞」。 這是一個由工具、連接器和 API 組成的框架極具創意，旨在將 Quantexa 的決策智能平台與大型語言模型和對話式人工智能系統安全地連接起來。 Q Assist Prompt Builder ：一種可擴展的提示管理和共享功能，可輕鬆整合至外部提示工程工具和框架（例如 Microsoft 的 Azure Prompt Flow、Semantic Kernel 或 AutoGen），從而將權力交給管理員，讓其可以定義和控制基於 Quantexa 決策智能平台產生的情境數據的提示和回應。

：一種可擴展的提示管理和共享功能，可輕鬆整合至外部提示工程工具和框架（例如 Microsoft 的 Azure Prompt Flow、Semantic Kernel 或 AutoGen），從而將權力交給管理員，讓其可以定義和控制基於 Quantexa 決策智能平台產生的情境數據的提示和回應。 Q Assist Copilot：可讓用戶透過自然語言介面查詢大量不同的數據，即時理解和匯總數據、見解和成果，並自動執行研究、調查和報告任務。

如今，該公司正在向指定的客戶提供 Q Assist 生成式人工智能技術套件功能，並計劃於 2025 年初向更廣泛的公眾開放。

如欲進一步了解 Quantexa 如何協助組織針對人工智能在數據方面做好準備，或想下載 Quantexa 決策智能平台的 Total Economic Impact™（由 Forrester 提供），並開始衡量決策智能投資的投資回報率（ROI），請前往 https://www.quantexa.com/discover/ai/。

關於 Quantexa

Quantexa 是一間全球人工智能、數據和分析軟件公司，開創了決策智能，令組織能夠結合情境利用數據，從而作出可靠的營運決策。 Quantexa 的決策智能平台利用人工智能的最新成果，透過整合分離的數據，並將其轉變為最可靠、可重複使用的資源，幫助組織發現隱藏風險和全新機會。 此平台解決了整個客戶業務週期在數據管理、客戶情報、KYC（「認識你的客戶」驗證程序）、金融犯罪、風險、欺詐和安全方面的主要挑戰。

相較傳統方法，Quantexa 決策智能平台可提升營運績效，準確度提高 90% 以上，分析模型解析速度更提高了 60 倍。 Forrester TEI 受委託對 Quantexa 決策智能平台進行的一項獨立研究顯示，客戶的三年投資回報率為 228%。 Quantexa 成立於 2016 年，目前擁有 700 多名員工和成千上萬名平台用戶，處理全球數十億筆交易和數據點。

傳媒查詢

聯絡人：Fight or Flight，Stephanie Crisp

電郵：Quantexa@fightorflight.com

，或

聯絡人：企業營銷高級副總裁 Adam Jaffe

電話：+1 609 502 6889

電郵：adamjaffe@quantexa.com

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