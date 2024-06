True Exposure Investments, Inc. réduit les frais de gestion pour la série F de la Portefeuille de risque exogène TruX et dépose à nouveau le rapport de la direction sur le rendement du fonds et les documents d'aperçu du fonds pour 2023.

TORONTO, 10 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- True Exposure Investments, Inc. (TruX) a annoncé aujourd'hui la réduction des frais de gestion sur la série F du Portefeuille de risque exogène TruX (le Fonds) d'un taux annuel de 0,70 % de l'actif net à 0,65 % de l'actif net, à compter du 10 juin 2024. Des modifications au prospectus simplifié du Fonds ont été déposées pour refléter ce changement. La modification est disponible sur SEDAR+ et sur le site Web du Fonds à truxinvestments.com. Aucune autre modification n'a été apportée au prospectus simplifié du Fonds.

De plus, TruX a annoncé aujourd'hui le nouveau dépôt du rapport de gestion sur le rendement du fonds (RDRP) pour le Portefeuille de risques exogènes TruX pour la période terminée le 31 décembre 2023, ainsi que le dépôt d'un aperçu du fonds (AF) révisé. Le but des documents déposés est de corriger une inexactitude par inadvertance dans le ratio des frais de gestion (RFG) et le ratio des frais d'opérations (RFD) pour le Fonds pour la période et les séries suivantes :

RFG Série F RFD Série F Dépenses Série F RFG Série N RFD Série N Dépenses Série N Préc.: Actuel: Préc.: Actuel: Préc.: Actuel: Préc.: Actuel: Préc.: Actuel: Préc.: Actuel: 31 décembre 2023 3,00% 1,08% 0,05% 1,56% 3,05% 2,64% 2,16% 0,64% 0,05% 1,56% 2,21% 2,20%



L'inexactitude était due au calcul du RFG incluant les intérêts sur marge sur le portefeuille de placement du Fonds engagés afin d'atteindre les objectifs déclarés du fonds pour 2023. TruX a retraité le RDRF pour exclure ces intérêts du RFG et pour inclure ce montant dans le RFD du Fonds. Le RDRF et le AF ont été modifiés pour préciser que les intérêts liés à ce levier sont inclus dans le RFD du fonds.

Aucune autre modification n'a été apportée au RDRF ou à l'aperçu du fonds pour chaque période. Ce changement n'a eu aucune incidence sur les rendements déclarés du Fonds.

Les RDRF et aperçus du fonds révisés seront disponibles sur le site Web de TruX à l'adresse www.truxinvestments.com et sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. Une copie de l'aperçu du fonds révisé du Fonds sera également fournie sur demande, sans frais, en contactant TruX à contact@truxinvestments.com, ou auprès d'un courtier ou d'un conseiller d'un investisseur. Pour plus d'informations sur TruX et le Pool, veuillez visiter www.truxinvestments.com.

Inukshuk Capital Management Inc. est le gestionnaire de portefeuille embauché par True Exposure Investments, Inc. pour conseiller Portefeuille de risque exogène TruX.

Des commissions, des frais de gestion, des commissions de performance et des dépenses peuvent tous être associés aux investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Pour plus d'informations, contactez James Fraser, chef de True Exposure Investments, Inc., au 844 844 8789 ou jfraser@truxinvestments.com.